ReplayStrategy

ReplayStrategy EA v12.04 - Panel de Trading Profesional

🎯 Visión general

Manual Trading EA es un completo asistente visual de trading para traders discrecionales que desean un mayor control, funciones de automatización y un seguimiento detallado de los beneficios. Este EA proporciona un sofisticado panel de control con estadísticas en tiempo real, gestión inteligente de posiciones y sistemas avanzados de protección.

⚡ Características principales 📊 Panel de información completo
  • Seguimiento de posiciones en tiempo real (LONG/SHORT/FLAT)
  • Supervisión de beneficios en directo (abierto, cerrado, total)
  • Posición del panel configurable (izquierda/derecha)
  • Visualización codificada por colores para una retroalimentación instantánea
  • Estadísticas detalladas de las operaciones
Sistema de inversión instantánea
  • Inversión de posiciones con un solo clic mediante la técnica de doble lote
  • Ejemplo: VENDER 1 lote → INVERTIR → COMPRAR 1 lote (ejecuta la COMPRA de 2 lotes)
  • Sin retrasos, ejecución inmediata
  • Gestión inteligente de las posiciones
🛡️ Protección avanzada
  • Pérdida desde el máximo: se cierra automáticamente cuando el beneficio cae un X% desde el máximo
  • Porcentaje de umbral configurable
  • Supervisión de picos en tiempo real
  • Avisos visuales codificados por colores
🤖 Autocomercio inteligente
  • Reabre automáticamente la posición después de la parada de protección
  • Detección de dirección basada en indicadores
  • Tamaño de lote configurable para las operaciones automáticas
  • Anulación manual disponible
📈 Integración Heiken Ashi
  • Soporte de indicadores personalizados (compatible con HA-V2)
  • Coloración visual de gráficos
  • Sistema de detección de tendencias
  • Cierre rápido opcional en caso de cambio de color
Interfaz de usuario
  • Botones grandes y claros (COMPRAR/VENDER/CERRAR/REVERTIR)
  • Ajuste rápido del lote (botones +/-)
  • Sistema de botones híbrido para una fiabilidad del 100
  • Modo de operación rápida con un clic en el gráfico
Seguimiento de beneficios
  • Análisis histórico completo
  • Soporte de magia cero (incluye operaciones manuales)
  • Validación de saldo
  • Comisión y swap incluidos
🔧 Especificaciones técnicas

Plataformas compatibles:

  • MetaTrader 5 (Build 3000+)
  • Probador de Estrategias (Modo Visual optimizado)
  • ⚠️ Esta versión: Sólo Probador de Estrategias

Instrumentos soportados:

  • Divisas, Índices, Criptodivisas
  • Cualquier instrumento de negociación estándar

Requisitos:

  • Windows 7/8/10/11
  • 4 GB de RAM como mínimo
  • Resolución de 1280x720 o superior
📖 Guía de inicio rápido Funcionamiento básico
  1. Cargar EA: Arrastrar al gráfico, el panel aparece automáticamente.
  2. Ajustar lote: Utilice los botones +/- (por defecto: 1.00)
  3. Operar: Haga clic en los botones COMPRAR/VENDER/CERRAR/REVERTIR
  4. Monitorizar: Ver beneficios y estadísticas en tiempo real
Configuración de teclas

Protección:

EnableAutoClose = true MaxLossFromTopPercent = 5.0 // Cierra al 5% de caída desde el máximo

AutoTrade:

EnableAutoTrade = true AutoTradeLotSize = 1.0 UseIndicatorDirection = true

Cierre Rápido:

EnableFastClose = true MinCandlesBeforeClose = 2 // Requiere 2 velas opuestas ReopenAfterFastClose = true

Panel:

AlignRight = true PanelX = 150 PanelY = 10

🎓 Parámetros de Entrada Quick Trade
  • HabilitarQuickTrade: Comercio con un clic en el gráfico
  • ShowQuickTradePrice: Mostrar línea de precios
Depurar
  • ActivarDebugLogs: Registros de ejecución detallados
  • MostrarTradeExecutionLogs: Confirmaciones de operaciones
  • ShowLossFromTopCalc: Cálculos de protección
Negociación
  • init_lot: Tamaño de lote inicial
  • MagicNumber: Identificador del EA
Protección
  • MaxLossFromTopPercent: Límite de caída (0 = desactivado)
  • EnableAutoClose: Activar protección
AutoTrade
  • EnableAutoTrade: Reapertura automática tras el cierre
  • AutoTradeLotSize: Lote para operaciones automáticas
  • UseIndicatorDirection: Usar señal del indicador
  • IndicatorName: Nombre del indicador (por defecto: "HA-V2")
Cierre rápido
  • EnableFastClose: Cierre en cambio de tendencia
  • MinCandlesBeforeClose: Velas de confirmación
  • ReopenAfterFastClose: Reapertura en nueva dirección
Beneficio
  • CalculateFromHistory: Incluir todas las operaciones
  • IncludeZeroMagicDeals: Incluir operaciones manuales
  • StartCalculationFrom: Fecha de inicio
💡 Funciones avanzadas Técnica de inversión de doble lote

El botón REVERSE utiliza una técnica inteligente:

  • Actual: VENDER 1.0 lote
  • Deseado: COMPRAR 1.0 lote
  • Solución: Ejecutar COMPRA 2.0 lotes
  • Resultado: Posición neta Posición neta = COMPRA 1,0 lote

Esto elimina la necesidad de:

  1. Cerrar la posición actual
  2. Esperar confirmación
  3. Abrir una nueva posición

Ventaja: Reversión instantánea, sin lagunas de ejecución.

Protección de Pérdida desde el Tope

Protege los beneficios automáticamente:

  • Rastrea el pico máximo de beneficios
  • Supervisa el porcentaje de caída
  • Se activa en el umbral configurado
  • Puede reabrirse automáticamente mediante AutoTrade

Ejemplo:

  • Beneficio máximo: $1000
  • Beneficio actual: 950
  • Caída: 50 $ (5%)
  • Si MaxLossFromTopPercent = 5% → Cierra la posición
Lógica Smart AutoTrade

Después del cierre de protección:

  1. Espera 3 segundos
  2. Lee la dirección del indicador
  3. Abre la posición en la dirección de la tendencia
  4. Utiliza el tamaño de lote configurado

Detección de dirección:

  • Colores ARRIBA (Amarillo/Azul/Verde) → COMPRAR
  • Colores ABAJO (Rojo/Magenta) → VENDER
Sistema híbrido de botones

Por qué dos métodos?

  1. OnChartEvent: Detección instantánea (preferido)
  2. Sondeo OnTick: Copia de seguridad cada 5 ticks (garantizado)

Resultado: 100% de fiabilidad en la captura de clics en Strategy Tester.

⚠️ Notas importantes Versión del Probador de Estrategias
  • ✅ Optimizado para el probador visual
  • ✅ Auto-maximiza la ventana del gráfico
  • ✅ Fiabilidad mejorada
  • ⚠️ Bloqueado en cuentas reales/demo
  • 📧 Póngase en contacto con el desarrollador para la versión en vivo
Configuración del indicador

Requerido para AutoTrade/Fast Close:

  1. Instalar Heiken Ashi Modificado (HA-V2)
  2. El indicador debe tener búfer de color (búfer 4)
  3. EA aplica el indicador visualmente al gráfico
  4. Colores: Rojo(0), Amarillo(1), Azul(2), Verde(3), Magenta(4)
Consejos de rendimiento
  • Utilice el Modo Visual en el Probador de Estrategias
  • Verifique los límites de volumen de los símbolos
  • Pruebe primero los ajustes de protección
  • Supervise los mensajes de depuración si se producen problemas
Casos de uso

Ideal para:

  • Operadores discrecionales que necesitan un control mejorado
  • Pruebas de estrategias en el probador de estrategias
  • Gestión de posiciones de aprendizaje
  • Automatización de la protección de beneficios
  • Estadísticas comerciales detalladas

No es para:

  • Operaciones totalmente automatizadas
  • scalping de alta frecuencia
  • Negociación de noticias
🛠️ Solución de problemas

¿Los botones no responden?

  • Active el modo visual
  • Compruebe la visibilidad del panel
  • Reinicie el Probador de Estrategias

¿No se carga el indicador?

  • Compruebe el nombre del indicador
  • Compruebe que el archivo .ex5 existe
  • Asegúrese de que el búfer de color está presente

¿Cálculo de beneficios erróneo?

  • Compruebe la configuración de MagicNumber
  • Activar IncludeZeroMagicDeals si es necesario
  • Compruebe la fecha StartCalculationFrom

¿No funciona la protección?

  • Establecer EnableAutoClose = true
  • Establecer MaxLossFromTopPercent > 0
  • Necesita un mínimo de 10 dólares de pico de ganancia
Pantalla de información del panel

Sección superior:

  • Tamaño de lote actual
  • Estado de la posición (LONG/SHORT/FLAT)
  • Beneficio abierto (en tiempo real)
  • Beneficio cerrado (acumulado)
  • Beneficio total (acumulado)

Sección central:

  • Pérdida de arriba: $ y %
  • Estado de protección
  • Estado de AutoTrade
  • Estadísticas comerciales (B/S/C/R/FC)

Sección inferior:

  • Botones de control
  • Ajuste del lote
  • Acciones rápidas

Codificación por colores:

  • 🟢 Verde: Beneficio/Posición larga
  • 🔴 Rojo: Pérdida/Posición corta
  • ⚪ Blanco: Plano/Neutral
  • 🟡 Amarillo: Zona de advertencia
  • 🟠 Naranja: Zona de peligro
📈 Ejemplos de lógica de negociación Ejemplo 1: Negociación manual

1. Se inicia el EA → Aparece el panel 2. Pulsa COMPRAR → Abre 1.0 lote LARGO 3. El beneficio alcanza los 500$ (pico rastreado) 4. El beneficio cae a 475$ (caída del 5%) 5. Se activa la protección → Cierra la posición Se activa la protección → Cierra la posición 6. 6. AutoTrade (si está activado) → Abre una nueva posición

Ejemplo 2: Reversión rápida

1. Actual: VENDER 2,0 lotes 2. El mercado se invierte 3. Haga clic en el botón REVERSE 4. 4. EA ejecuta: COMPRA 4,0 lotes 5. 5. Resultado: COMPRA NETA 2,0 lotes 6. Sin hueco, inversión instantánea

Ejemplo 3: Cierre rápido

1. 1. Posición: COMPRA 1,0 lote 2. Indicador: Velas verdes 3. Aparece la primera vela roja 4. Contador: 1/2 (necesita 2 velas) 5. Aparece la segunda vela roja 6. Contador: 2/2 → Cierra la posición 7. Si ReopenAfterFastClose → Abre VENTA

🏆 ¿Por qué elegir este EA?

Características Profesionales:

  • ✅ Código de nivel empresarial
  • ✅ Sistema de detección dual
  • ✅ Cálculos transparentes
  • ✅ Amplia documentación
  • ✅ Lógica probada en combate
  • ✅ Actualizaciones periódicas

Beneficios para el usuario:

  • Retroalimentación visual instantánea
  • Automatización inteligente
  • Protección de beneficios
  • Estadísticas completas
  • Fácil configuración
  • Ejecución fiable

Excelencia técnica:

  • Código limpio y organizado
  • Gestión exhaustiva de errores
  • Herramientas de depuración incluidas
  • Rendimiento optimizado
  • Código fuente bien comentado
📜 Historial de versiones

v12.04 (Actual)

  • Sistema híbrido de botones
  • Botón de marcha atrás
  • Traducción al inglés
  • Depuración mejorada
  • Eliminación automática de marcadores

Anterior:

  • v12.03: Comercio Rápido
  • v12.02: Pérdida desde Arriba
  • v12.01: AutoTrade
  • v12.00: Versión inicial
🔐 Licencia
  • Una compra = actualizaciones de por vida
  • Uso ilimitado del probador de estrategias
  • No para redistribución
  • Licencia independiente para la versión en vivo
💎 Resumen

ReplayStrategy EA v12.04 transforma Strategy Tester en un simulador de trading profesional con gestión avanzada de posiciones, protección inteligente y estadísticas completas. Perfecto para probar estrategias, aprender la gestión de posiciones y perfeccionar las habilidades de trading discrecional.

Características de un vistazo:

  • Panel de control visual con datos en tiempo real
  • Sistema de inversión con un solo clic
  • Protección automática de beneficios
  • Función inteligente de reapertura automática
  • Integración Heiken Ashi
  • Seguimiento completo de los beneficios
  • Sistema de botones 100% fiable
  • Probador de estrategias optimizado

¡Empieza hoy mismo! 🚀

Desarrollado por traders algorítmicos profesionales con amplia experiencia en MT5.

Soporte: Contacto a través de mensajería MQL5
Actualizaciones: Mejoras periódicas
Documentación: Sistema de depuración incorporado


Productos recomendados
Pionex Crypto Data and History for MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilidades
Pionex Live MT5 Data and History -- Agrega la dirección de la API en Herramientas > Asesor Experto api.pionex.com ws.pionex.com Pasos: Crear símbolos Selecciona CreateSymbols = true Reinicia el terminal de MT5 ( muy importante ) Selecciona los símbolos en Market Watch para cargar datos históricos y en vivo Modos disponibles: LiveUpdate – Agrega la utilidad al gráfico para recibir datos en tiempo real History – Agrega la utilidad para cargar el historial hasta la fecha y hora deseadas Configuraci
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador Acumulación/Distribución se diseñó básicamente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Para ello, trata de determinar si los operadores están realmente acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Este indicador debería ser más preciso que otros indicadores AD por defecto de MT5 para medir la presión de compra/venta por volumen, identificar el cambio de tendencia a través de la divergencia y calcular el nivel de Acumulación/Distribución (A/D). Aplicación: - Presión de
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales : Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican las posibles direcciones de la tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilidades
RENKO PRICE ACTION ATR es un "Asesor Experto" desarrollado a través de la construcción del Cuadro Renko donde cada LADRILLO tiene el tamaño calculado a través del ATR del período seleccionado por el usuario. Los gráficos de Renko están diseñados para filtrar los movimientos de precios menores, lo que facilita que los operadores se centren en las tendencias importantes. Debido a su eficiencia en la detección de tendencias de precios, también es posible identificar claramente los soportes y resis
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Las velas Heikin Ashi son una poderosa herramienta para los operadores, ya que ofrecen una visualización clara y fluida de las tendencias del mercado. A diferencia de las velas tradicionales, filtran el ruido del mercado, proporcionando una visión más limpia de la dirección y la fuerza del mercado, lo que ayuda a los operadores a tomar decisiones más informadas. El indicador Hull Heikin Ashi Smoothed de Minions Labs va un paso más allá al integrar la Media Móvil Hull para mejorar el suavizado y
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Analizador de Sincronización Temporal de Donchian   incorpora una potente dimensión   multitemporal   al análisis clásico de canales de Donchian, permitiendo a los operadores monitorizar simultáneamente   la fuerza de la tendencia   y las posibles   señales de reversión   en cinco períodos gráficos diferentes. Este indicador avanzado calcula los máximos y mínimos más altos en los marcos temporales seleccionados, generando   señales visuales claras   que ayudan a identificar la convergencia
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilidades
TradePad es una herramienta para el trading tanto manual como algorítmico. Le presentamos una solución sencilla para operaciones comerciales rápidas y control de posiciones en varios instrumentos comerciales. ¡Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias! Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo y una descripción de todas las herramientas La interfaz de la aplicación está adaptada para monitores de alta resolución, es sencilla e intuitiva. Para un trabajo cómo
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Su Analista Automático de Rangos de Mercado Presentamos Haven Fibonacci Volume Profiles , una potente herramienta que lleva el análisis de mercado a un nuevo nivel. Este indicador identifica automáticamente rangos de precios clave construidos sobre puntos de pivote significativos y superpone en cada uno de ellos un Perfil de Volumen detallado junto con los niveles de Fibonacci. Esto permite a los traders ver instantáneamente dónde se concentra la liquidez y dónd
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilidades
DRS Semi Automatizado: Negociación de diferencias de valor razonable Inspirado en la estrategia DRS de SMT FX. Para obtener más información, visite su sitio web. Características principales: 1. Detección de Gaps de Valor Justo: Identifica Fair Value Gaps alcistas y bajistas en el marco temporal de 5 minutos. 2. 2. Sesiones de negociación personalizables: Opere en Londres, Nueva York o en ambas sesiones con horas de inicio ajustables. 3. Gestión del riesgo: Establezca el porcentaje de riesgo y
Mini charts indicator
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Indicadores
Su visión general del mercado, ahora cristalina. Con nuestro indicador Mini Charts para MetaTrader 5, tendrá la potencia de varios gráficos dentro de un único espacio de trabajo ultralimpio. Se acabó el cambiar entre activos o abrir docenas de gráficos. Nuestros Mini Gráficos le ofrecen instantáneas visuales de múltiples mercados - todo en tiempo real. Cada minigráfico muestra la evolución de los precios del activo seleccionado, indicando si la tendencia es alcista o bajista, lo que le permite c
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indicadores
RM Divergence Pro es un indicador de divergencia RSI profesional, sin repintado, diseñado para operadores que desean una visión estructural real más allá de las herramientas de divergencia clásicas. Detecta con precisión la Divergencia Regular (RD), la Divergencia Oculta (HD), la Incapacidad (IA) y la Divergencia Potencial (P-DVG) utilizando una lógica estable basada en el swing. Construido para la claridad, la precisión y el análisis limpio de la estructura del mercado. ----------------------
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicadores
Con Renko Plus puede utilizar las características de la funcionalidad del indicador, sólo tiene que añadirlo al gráfico de Metatrader5. El gráfico Renko es un tipo de gráfico, desarrollado por los japoneses, que se construye utilizando el movimiento de los precios en lugar de precios estandarizados e intervalos de tiempo como la mayoría de los gráficos. Se cree que debe su nombre a la palabra japonesa para ladrillos, "renga", ya que el gráfico parece una serie de ladrillos. Se crea un nuevo l
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
PropSafe Trade Manager
William Lohrman
Utilidades
TradePanel EA - Tablero de Operaciones Manual + Semi-Automático TradePanel EA es un potente asistente para los operadores que desean precisión, velocidad y control total sobre sus operaciones. Combina la ejecución en el gráfico , la gestión de beneficios de la cesta , la protección contra caídas y el conocimiento del mercado/sesión en un panel fácil de usar. Características principales Sistema Click-to-Trade Realice COMPRAS/VENTAS al instante desde el panel Haga clic en el gráfico para establece
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 es una solución de precisión diseñada para mejorar la disciplina, el control del riesgo y la precisión de la ejecución. Equipado con herramientas de adaptación, tales como trailing stops dinámicos, automatización del punto de equilibrio, y el manejo de múltiples símbolos, ayuda a los operadores a gestionar sus estrategias de forma inteligente, mientras se alinea con los estrictos requi
Trading Assistent
Denis Khokhlov
Utilidades
Trading Assistent es un panel de negociación multifuncional que combina todas las herramientas necesarias para la negociación profesional. El panel proporciona un control total sobre las posiciones, un análisis de riesgos en profundidad y una rápida ejecución de las órdenes. BLOQUES FUNCIONALES PRINCIPALES Gestión de posiciones: - Visualización en tiempo real de todas las posiciones abiertas - Ordenación por símbolo, beneficio, volumen y tipo - Indicación visual de posiciones rentables y per
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicadores
Características 3 tipos de ondas: alcista, bajista y desconocida. La torre desconocida se produce cuando los precios se mueven en dirección opuesta a la torre actual. Etiqueta que muestra el porcentaje restante para la siguiente torre. Permite establecer el tipo de volumen que se acumulará en las torres, ya sean volúmenes reales o de tick. De esta forma, el indicador funciona en cualquier mercado, por ejemplo: acciones, futuros, forex, materias primas, etc. Le permite establecer la puntuación r
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Metatrader 5 tiene una joya oculta llamada Objeto Gráfico, casi desconocida para el común de los usuarios y escondida en un submenú dentro de la plataforma. Llamado Mini Chart, este objeto es una instancia en miniatura de un gráfico grande/normal que puede ser añadido/adjuntado a cualquier gráfico normal, de esta forma el Mini Chart estará ligado al Gráfico principal de una forma muy minimalista ahorrando una preciosa cantidad de estado real en su pantalla. Si no conoce el Mini Gráfico, pruébelo
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El Weis Wave Chart Forex para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muest
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilidades
Crypto.com a MT5 Live Candlestick Stream a Metatrader 5 desde Crypto.com websocket Es un OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Datos de tarifas en vivo  comerciantes, si en un gráfico de minutos, los datos de OHLC no son correctos, entonces puede dar un análisis incorrecto en el estudio del gráfico técnico. Este producto asegura que proporciona datos precisos en tiempo real que pueden ayudar en el análisis manual puede consultar mi otro producto criptográfico en mi perfil https://www.mql5
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
