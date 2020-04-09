ReplayStrategy
- Utilidades
- Rogerio Neri
- Versión: 12.4
- Activaciones: 5
ReplayStrategy EA v12.04 - Panel de Trading Profesional
🎯 Visión general
Manual Trading EA es un completo asistente visual de trading para traders discrecionales que desean un mayor control, funciones de automatización y un seguimiento detallado de los beneficios. Este EA proporciona un sofisticado panel de control con estadísticas en tiempo real, gestión inteligente de posiciones y sistemas avanzados de protección.⚡ Características principales 📊 Panel de información completo
- Seguimiento de posiciones en tiempo real (LONG/SHORT/FLAT)
- Supervisión de beneficios en directo (abierto, cerrado, total)
- Posición del panel configurable (izquierda/derecha)
- Visualización codificada por colores para una retroalimentación instantánea
- Estadísticas detalladas de las operaciones
- Inversión de posiciones con un solo clic mediante la técnica de doble lote
- Ejemplo: VENDER 1 lote → INVERTIR → COMPRAR 1 lote (ejecuta la COMPRA de 2 lotes)
- Sin retrasos, ejecución inmediata
- Gestión inteligente de las posiciones
- Pérdida desde el máximo: se cierra automáticamente cuando el beneficio cae un X% desde el máximo
- Porcentaje de umbral configurable
- Supervisión de picos en tiempo real
- Avisos visuales codificados por colores
- Reabre automáticamente la posición después de la parada de protección
- Detección de dirección basada en indicadores
- Tamaño de lote configurable para las operaciones automáticas
- Anulación manual disponible
- Soporte de indicadores personalizados (compatible con HA-V2)
- Coloración visual de gráficos
- Sistema de detección de tendencias
- Cierre rápido opcional en caso de cambio de color
- Botones grandes y claros (COMPRAR/VENDER/CERRAR/REVERTIR)
- Ajuste rápido del lote (botones +/-)
- Sistema de botones híbrido para una fiabilidad del 100
- Modo de operación rápida con un clic en el gráfico
- Análisis histórico completo
- Soporte de magia cero (incluye operaciones manuales)
- Validación de saldo
- Comisión y swap incluidos
Plataformas compatibles:
- MetaTrader 5 (Build 3000+)
- Probador de Estrategias (Modo Visual optimizado)
- ⚠️ Esta versión: Sólo Probador de Estrategias
Instrumentos soportados:
- Divisas, Índices, Criptodivisas
- Cualquier instrumento de negociación estándar
Requisitos:
- Windows 7/8/10/11
- 4 GB de RAM como mínimo
- Resolución de 1280x720 o superior
- Cargar EA: Arrastrar al gráfico, el panel aparece automáticamente.
- Ajustar lote: Utilice los botones +/- (por defecto: 1.00)
- Operar: Haga clic en los botones COMPRAR/VENDER/CERRAR/REVERTIR
- Monitorizar: Ver beneficios y estadísticas en tiempo real
Protección:
EnableAutoClose = true MaxLossFromTopPercent = 5.0 // Cierra al 5% de caída desde el máximo
AutoTrade:
EnableAutoTrade = true AutoTradeLotSize = 1.0 UseIndicatorDirection = true
Cierre Rápido:
EnableFastClose = true MinCandlesBeforeClose = 2 // Requiere 2 velas opuestas ReopenAfterFastClose = true
Panel:
AlignRight = true PanelX = 150 PanelY = 10🎓 Parámetros de Entrada Quick Trade
- HabilitarQuickTrade: Comercio con un clic en el gráfico
- ShowQuickTradePrice: Mostrar línea de precios
- ActivarDebugLogs: Registros de ejecución detallados
- MostrarTradeExecutionLogs: Confirmaciones de operaciones
- ShowLossFromTopCalc: Cálculos de protección
- init_lot: Tamaño de lote inicial
- MagicNumber: Identificador del EA
- MaxLossFromTopPercent: Límite de caída (0 = desactivado)
- EnableAutoClose: Activar protección
- EnableAutoTrade: Reapertura automática tras el cierre
- AutoTradeLotSize: Lote para operaciones automáticas
- UseIndicatorDirection: Usar señal del indicador
- IndicatorName: Nombre del indicador (por defecto: "HA-V2")
- EnableFastClose: Cierre en cambio de tendencia
- MinCandlesBeforeClose: Velas de confirmación
- ReopenAfterFastClose: Reapertura en nueva dirección
- CalculateFromHistory: Incluir todas las operaciones
- IncludeZeroMagicDeals: Incluir operaciones manuales
- StartCalculationFrom: Fecha de inicio
El botón REVERSE utiliza una técnica inteligente:
- Actual: VENDER 1.0 lote
- Deseado: COMPRAR 1.0 lote
- Solución: Ejecutar COMPRA 2.0 lotes
- Resultado: Posición neta Posición neta = COMPRA 1,0 lote
Esto elimina la necesidad de:
- Cerrar la posición actual
- Esperar confirmación
- Abrir una nueva posición
Ventaja: Reversión instantánea, sin lagunas de ejecución.Protección de Pérdida desde el Tope
Protege los beneficios automáticamente:
- Rastrea el pico máximo de beneficios
- Supervisa el porcentaje de caída
- Se activa en el umbral configurado
- Puede reabrirse automáticamente mediante AutoTrade
Ejemplo:
- Beneficio máximo: $1000
- Beneficio actual: 950
- Caída: 50 $ (5%)
- Si MaxLossFromTopPercent = 5% → Cierra la posición
Después del cierre de protección:
- Espera 3 segundos
- Lee la dirección del indicador
- Abre la posición en la dirección de la tendencia
- Utiliza el tamaño de lote configurado
Detección de dirección:
- Colores ARRIBA (Amarillo/Azul/Verde) → COMPRAR
- Colores ABAJO (Rojo/Magenta) → VENDER
Por qué dos métodos?
- OnChartEvent: Detección instantánea (preferido)
- Sondeo OnTick: Copia de seguridad cada 5 ticks (garantizado)
Resultado: 100% de fiabilidad en la captura de clics en Strategy Tester.⚠️ Notas importantes Versión del Probador de Estrategias
- ✅ Optimizado para el probador visual
- ✅ Auto-maximiza la ventana del gráfico
- ✅ Fiabilidad mejorada
- ⚠️ Bloqueado en cuentas reales/demo
- 📧 Póngase en contacto con el desarrollador para la versión en vivo
Requerido para AutoTrade/Fast Close:
- Instalar Heiken Ashi Modificado (HA-V2)
- El indicador debe tener búfer de color (búfer 4)
- EA aplica el indicador visualmente al gráfico
- Colores: Rojo(0), Amarillo(1), Azul(2), Verde(3), Magenta(4)
- Utilice el Modo Visual en el Probador de Estrategias
- Verifique los límites de volumen de los símbolos
- Pruebe primero los ajustes de protección
- Supervise los mensajes de depuración si se producen problemas
Ideal para:
- Operadores discrecionales que necesitan un control mejorado
- Pruebas de estrategias en el probador de estrategias
- Gestión de posiciones de aprendizaje
- Automatización de la protección de beneficios
- Estadísticas comerciales detalladas
No es para:
- Operaciones totalmente automatizadas
- scalping de alta frecuencia
- Negociación de noticias
¿Los botones no responden?
- Active el modo visual
- Compruebe la visibilidad del panel
- Reinicie el Probador de Estrategias
¿No se carga el indicador?
- Compruebe el nombre del indicador
- Compruebe que el archivo .ex5 existe
- Asegúrese de que el búfer de color está presente
¿Cálculo de beneficios erróneo?
- Compruebe la configuración de MagicNumber
- Activar IncludeZeroMagicDeals si es necesario
- Compruebe la fecha StartCalculationFrom
¿No funciona la protección?
- Establecer EnableAutoClose = true
- Establecer MaxLossFromTopPercent > 0
- Necesita un mínimo de 10 dólares de pico de ganancia
Sección superior:
- Tamaño de lote actual
- Estado de la posición (LONG/SHORT/FLAT)
- Beneficio abierto (en tiempo real)
- Beneficio cerrado (acumulado)
- Beneficio total (acumulado)
Sección central:
- Pérdida de arriba: $ y %
- Estado de protección
- Estado de AutoTrade
- Estadísticas comerciales (B/S/C/R/FC)
Sección inferior:
- Botones de control
- Ajuste del lote
- Acciones rápidas
Codificación por colores:
- 🟢 Verde: Beneficio/Posición larga
- 🔴 Rojo: Pérdida/Posición corta
- ⚪ Blanco: Plano/Neutral
- 🟡 Amarillo: Zona de advertencia
- 🟠 Naranja: Zona de peligro
1. Se inicia el EA → Aparece el panel 2. Pulsa COMPRAR → Abre 1.0 lote LARGO 3. El beneficio alcanza los 500$ (pico rastreado) 4. El beneficio cae a 475$ (caída del 5%) 5. Se activa la protección → Cierra la posición Se activa la protección → Cierra la posición 6. 6. AutoTrade (si está activado) → Abre una nueva posiciónEjemplo 2: Reversión rápida
1. Actual: VENDER 2,0 lotes 2. El mercado se invierte 3. Haga clic en el botón REVERSE 4. 4. EA ejecuta: COMPRA 4,0 lotes 5. 5. Resultado: COMPRA NETA 2,0 lotes 6. Sin hueco, inversión instantáneaEjemplo 3: Cierre rápido
1. 1. Posición: COMPRA 1,0 lote 2. Indicador: Velas verdes 3. Aparece la primera vela roja 4. Contador: 1/2 (necesita 2 velas) 5. Aparece la segunda vela roja 6. Contador: 2/2 → Cierra la posición 7. Si ReopenAfterFastClose → Abre VENTA🏆 ¿Por qué elegir este EA?
Características Profesionales:
- ✅ Código de nivel empresarial
- ✅ Sistema de detección dual
- ✅ Cálculos transparentes
- ✅ Amplia documentación
- ✅ Lógica probada en combate
- ✅ Actualizaciones periódicas
Beneficios para el usuario:
- Retroalimentación visual instantánea
- Automatización inteligente
- Protección de beneficios
- Estadísticas completas
- Fácil configuración
- Ejecución fiable
Excelencia técnica:
- Código limpio y organizado
- Gestión exhaustiva de errores
- Herramientas de depuración incluidas
- Rendimiento optimizado
- Código fuente bien comentado
v12.04 (Actual)
- Sistema híbrido de botones
- Botón de marcha atrás
- Traducción al inglés
- Depuración mejorada
- Eliminación automática de marcadores
Anterior:
- v12.03: Comercio Rápido
- v12.02: Pérdida desde Arriba
- v12.01: AutoTrade
- v12.00: Versión inicial
- Una compra = actualizaciones de por vida
- Uso ilimitado del probador de estrategias
- No para redistribución
- Licencia independiente para la versión en vivo
ReplayStrategy EA v12.04 transforma Strategy Tester en un simulador de trading profesional con gestión avanzada de posiciones, protección inteligente y estadísticas completas. Perfecto para probar estrategias, aprender la gestión de posiciones y perfeccionar las habilidades de trading discrecional.
Características de un vistazo:
- Panel de control visual con datos en tiempo real
- Sistema de inversión con un solo clic
- Protección automática de beneficios
- Función inteligente de reapertura automática
- Integración Heiken Ashi
- Seguimiento completo de los beneficios
- Sistema de botones 100% fiable
- Probador de estrategias optimizado
¡Empieza hoy mismo! 🚀
Desarrollado por traders algorítmicos profesionales con amplia experiencia en MT5.
Soporte: Contacto a través de mensajería MQL5
Actualizaciones: Mejoras periódicas
Documentación: Sistema de depuración incorporado