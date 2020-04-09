ReplayStrategy EA v12.04 - Panel de Trading Profesional



🎯 Visión general

Manual Trading EA es un completo asistente visual de trading para traders discrecionales que desean un mayor control, funciones de automatización y un seguimiento detallado de los beneficios. Este EA proporciona un sofisticado panel de control con estadísticas en tiempo real, gestión inteligente de posiciones y sistemas avanzados de protección.

Seguimiento de posiciones en tiempo real (LONG/SHORT/FLAT)

Supervisión de beneficios en directo (abierto, cerrado, total)

Posición del panel configurable (izquierda/derecha)

Visualización codificada por colores para una retroalimentación instantánea

Estadísticas detalladas de las operaciones

Inversión de posiciones con un solo clic mediante la técnica de doble lote

Ejemplo: VENDER 1 lote → INVERTIR → COMPRAR 1 lote (ejecuta la COMPRA de 2 lotes)

Sin retrasos, ejecución inmediata

Gestión inteligente de las posiciones

Pérdida desde el máximo: se cierra automáticamente cuando el beneficio cae un X% desde el máximo

Porcentaje de umbral configurable

Supervisión de picos en tiempo real

Avisos visuales codificados por colores

Reabre automáticamente la posición después de la parada de protección

Detección de dirección basada en indicadores

Tamaño de lote configurable para las operaciones automáticas

Anulación manual disponible

Soporte de indicadores personalizados (compatible con HA-V2)

Coloración visual de gráficos

Sistema de detección de tendencias

Cierre rápido opcional en caso de cambio de color

Botones grandes y claros (COMPRAR/VENDER/CERRAR/REVERTIR)

Ajuste rápido del lote (botones +/-)

Sistema de botones híbrido para una fiabilidad del 100

Modo de operación rápida con un clic en el gráfico

Análisis histórico completo

Soporte de magia cero (incluye operaciones manuales)

Validación de saldo

Comisión y swap incluidos

⚡ Características principales 📊 Panel de información completoSistema de inversión instantánea🛡️ Protección avanzada🤖 Autocomercio inteligente📈 Integración Heiken AshiInterfaz de usuarioSeguimiento de beneficios🔧 Especificaciones técnicas

Plataformas compatibles:

MetaTrader 5 (Build 3000+)

Probador de Estrategias (Modo Visual optimizado)

⚠️ Esta versión: Sólo Probador de Estrategias

Instrumentos soportados:

Divisas, Índices, Criptodivisas

Cualquier instrumento de negociación estándar

Requisitos:

Windows 7/8/10/11

4 GB de RAM como mínimo

Resolución de 1280x720 o superior

Cargar EA: Arrastrar al gráfico, el panel aparece automáticamente. Ajustar lote: Utilice los botones +/- (por defecto: 1.00) Operar: Haga clic en los botones COMPRAR/VENDER/CERRAR/REVERTIR Monitorizar: Ver beneficios y estadísticas en tiempo real

📖 Guía de inicio rápido Funcionamiento básicoConfiguración de teclas

Protección:

EnableAutoClose = true MaxLossFromTopPercent = 5.0 // Cierra al 5% de caída desde el máximo

AutoTrade:

EnableAutoTrade = true AutoTradeLotSize = 1.0 UseIndicatorDirection = true

Cierre Rápido:

EnableFastClose = true MinCandlesBeforeClose = 2 // Requiere 2 velas opuestas ReopenAfterFastClose = true

Panel:

AlignRight = true PanelX = 150 PanelY = 10

HabilitarQuickTrade: Comercio con un clic en el gráfico

ShowQuickTradePrice: Mostrar línea de precios

ActivarDebugLogs: Registros de ejecución detallados

MostrarTradeExecutionLogs: Confirmaciones de operaciones

ShowLossFromTopCalc: Cálculos de protección

init_lot: Tamaño de lote inicial

MagicNumber: Identificador del EA

MaxLossFromTopPercent: Límite de caída (0 = desactivado)

EnableAutoClose: Activar protección

EnableAutoTrade: Reapertura automática tras el cierre

AutoTradeLotSize: Lote para operaciones automáticas

UseIndicatorDirection: Usar señal del indicador

IndicatorName: Nombre del indicador (por defecto: "HA-V2")

EnableFastClose: Cierre en cambio de tendencia

MinCandlesBeforeClose: Velas de confirmación

ReopenAfterFastClose: Reapertura en nueva dirección

CalculateFromHistory: Incluir todas las operaciones

IncludeZeroMagicDeals: Incluir operaciones manuales

StartCalculationFrom: Fecha de inicio

🎓 Parámetros de Entrada Quick TradeDepurarNegociaciónProtecciónAutoTradeCierre rápidoBeneficio💡 Funciones avanzadas Técnica de inversión de doble lote

El botón REVERSE utiliza una técnica inteligente:

Actual: VENDER 1.0 lote

Deseado: COMPRAR 1.0 lote

Solución: Ejecutar COMPRA 2.0 lotes

Resultado: Posición neta Posición neta = COMPRA 1,0 lote

Esto elimina la necesidad de:

Cerrar la posición actual Esperar confirmación Abrir una nueva posición

Ventaja: Reversión instantánea, sin lagunas de ejecución.

Protección de Pérdida desde el Tope

Protege los beneficios automáticamente:

Rastrea el pico máximo de beneficios

Supervisa el porcentaje de caída

Se activa en el umbral configurado

Puede reabrirse automáticamente mediante AutoTrade

Ejemplo:

Beneficio máximo: $1000

Beneficio actual: 950

Caída: 50 $ (5%)

Si MaxLossFromTopPercent = 5% → Cierra la posición

Lógica Smart AutoTrade

Después del cierre de protección:

Espera 3 segundos Lee la dirección del indicador Abre la posición en la dirección de la tendencia Utiliza el tamaño de lote configurado

Detección de dirección:

Colores ARRIBA (Amarillo/Azul/Verde) → COMPRAR

Colores ABAJO (Rojo/Magenta) → VENDER

Sistema híbrido de botones

Por qué dos métodos?

OnChartEvent: Detección instantánea (preferido) Sondeo OnTick: Copia de seguridad cada 5 ticks (garantizado)

Resultado: 100% de fiabilidad en la captura de clics en Strategy Tester.

✅ Optimizado para el probador visual

✅ Auto-maximiza la ventana del gráfico

✅ Fiabilidad mejorada

⚠️ Bloqueado en cuentas reales/demo

📧 Póngase en contacto con el desarrollador para la versión en vivo

⚠️ Notas importantes Versión del Probador de EstrategiasConfiguración del indicador

Requerido para AutoTrade/Fast Close:

Instalar Heiken Ashi Modificado (HA-V2) El indicador debe tener búfer de color (búfer 4) EA aplica el indicador visualmente al gráfico Colores: Rojo(0), Amarillo(1), Azul(2), Verde(3), Magenta(4)

Utilice el Modo Visual en el Probador de Estrategias

Verifique los límites de volumen de los símbolos

Pruebe primero los ajustes de protección

Supervise los mensajes de depuración si se producen problemas

Consejos de rendimientoCasos de uso

Ideal para:

Operadores discrecionales que necesitan un control mejorado

Pruebas de estrategias en el probador de estrategias

Gestión de posiciones de aprendizaje

Automatización de la protección de beneficios

Estadísticas comerciales detalladas

No es para:

Operaciones totalmente automatizadas

scalping de alta frecuencia

Negociación de noticias

🛠️ Solución de problemas

¿Los botones no responden?

Active el modo visual

Compruebe la visibilidad del panel

Reinicie el Probador de Estrategias

¿No se carga el indicador?

Compruebe el nombre del indicador

Compruebe que el archivo .ex5 existe

Asegúrese de que el búfer de color está presente

¿Cálculo de beneficios erróneo?

Compruebe la configuración de MagicNumber

Activar IncludeZeroMagicDeals si es necesario

Compruebe la fecha StartCalculationFrom

¿No funciona la protección?

Establecer EnableAutoClose = true

Establecer MaxLossFromTopPercent > 0

Necesita un mínimo de 10 dólares de pico de ganancia

Pantalla de información del panel

Sección superior:

Tamaño de lote actual

Estado de la posición (LONG/SHORT/FLAT)

Beneficio abierto (en tiempo real)

Beneficio cerrado (acumulado)

Beneficio total (acumulado)

Sección central:

Pérdida de arriba: $ y %

Estado de protección

Estado de AutoTrade

Estadísticas comerciales (B/S/C/R/FC)

Sección inferior:

Botones de control

Ajuste del lote

Acciones rápidas

Codificación por colores:

🟢 Verde: Beneficio/Posición larga

🔴 Rojo: Pérdida/Posición corta

⚪ Blanco: Plano/Neutral

🟡 Amarillo: Zona de advertencia

🟠 Naranja: Zona de peligro

📈 Ejemplos de lógica de negociación Ejemplo 1: Negociación manual

1. Se inicia el EA → Aparece el panel 2. Pulsa COMPRAR → Abre 1.0 lote LARGO 3. El beneficio alcanza los 500$ (pico rastreado) 4. El beneficio cae a 475$ (caída del 5%) 5. Se activa la protección → Cierra la posición Se activa la protección → Cierra la posición 6. 6. AutoTrade (si está activado) → Abre una nueva posición

Ejemplo 2: Reversión rápida

1. Actual: VENDER 2,0 lotes 2. El mercado se invierte 3. Haga clic en el botón REVERSE 4. 4. EA ejecuta: COMPRA 4,0 lotes 5. 5. Resultado: COMPRA NETA 2,0 lotes 6. Sin hueco, inversión instantánea

Ejemplo 3: Cierre rápido

1. 1. Posición: COMPRA 1,0 lote 2. Indicador: Velas verdes 3. Aparece la primera vela roja 4. Contador: 1/2 (necesita 2 velas) 5. Aparece la segunda vela roja 6. Contador: 2/2 → Cierra la posición 7. Si ReopenAfterFastClose → Abre VENTA

🏆 ¿Por qué elegir este EA?

Características Profesionales:

✅ Código de nivel empresarial

✅ Sistema de detección dual

✅ Cálculos transparentes

✅ Amplia documentación

✅ Lógica probada en combate

✅ Actualizaciones periódicas

Beneficios para el usuario:

Retroalimentación visual instantánea

Automatización inteligente

Protección de beneficios

Estadísticas completas

Fácil configuración

Ejecución fiable

Excelencia técnica:

Código limpio y organizado

Gestión exhaustiva de errores

Herramientas de depuración incluidas

Rendimiento optimizado

Código fuente bien comentado

📜 Historial de versiones

v12.04 (Actual)

Sistema híbrido de botones

Botón de marcha atrás

Traducción al inglés

Depuración mejorada

Eliminación automática de marcadores

Anterior:

v12.03: Comercio Rápido

v12.02: Pérdida desde Arriba

v12.01: AutoTrade

v12.00: Versión inicial

Una compra = actualizaciones de por vida

Uso ilimitado del probador de estrategias

No para redistribución

Licencia independiente para la versión en vivo

🔐 Licencia💎 Resumen

ReplayStrategy EA v12.04 transforma Strategy Tester en un simulador de trading profesional con gestión avanzada de posiciones, protección inteligente y estadísticas completas. Perfecto para probar estrategias, aprender la gestión de posiciones y perfeccionar las habilidades de trading discrecional.

Características de un vistazo:

Panel de control visual con datos en tiempo real

Sistema de inversión con un solo clic

Protección automática de beneficios

Función inteligente de reapertura automática

Integración Heiken Ashi

Seguimiento completo de los beneficios

Sistema de botones 100% fiable

Probador de estrategias optimizado

¡Empieza hoy mismo! 🚀

Desarrollado por traders algorítmicos profesionales con amplia experiencia en MT5.

Soporte: Contacto a través de mensajería MQL5

Actualizaciones: Mejoras periódicas

Documentación: Sistema de depuración incorporado