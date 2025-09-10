Errores, fallos, preguntas - página 99
No.
Si has creado una variable int i;, ¿por qué no la has inicializado? De hecho, tú mismo dijiste "no me importa lo que hay en esta variable" y terminaste con basura en ella.
La forma correcta es int i=0;Sí, eso es, puedes crear esas variables dentro de un bloque.
Por favor, publique un trozo de código en servisdesk donde se produzca esta situación.
Lo he publicado en su totalidad (código), (cuando esta línea con este carácter "&" declarar completamente un error, y si se elimina este carácter de la cadena por completo, todo funciona ... O al menos la mitad de la cadena para comentar entonces funcionará con este carácter ¡PERO!!! La longitud de la cadena de 159 caracteres. ¿Qué es entonces????) y tratar de declararlo en Windows 7 de 64 bits (esto es importante) porque el error se produce precisamente en él, aunque antes de este Bild 306 tengo 15 construye todo funcionaba bien, en 305 - He trabajado con este código de una semana en esta versión de Windows todo estaba bien.
Llevo dos días escribiendo al Service Desk y no consigo que me hagan nada...
P/S. Ya me han informado de que están trabajando en ello... (vía ServiceDesk).
Citas el jueves 00:00 - 24:00. Viernes 00:00 - ~22:45 .
¿Cómo puedo recibir esta información?
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Devuelve "2010.08.17 15:44:31 hora (GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00"
¿Qué es session_index, // número de sesión, cómo conozco este número?
Véase el artículo Limitaciones y controles en los EA
2010.08.17 17:35:37 hora (EURUSD,H1) Lunes: session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
2010.08.17 17:34:58 hora (EURUSD,H1) Viernes: session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
session_index es siempre cero
Sigo sin entender por qué el índice de sesiones?
Si no es 0, siempre es falso.
Dedicado a los desarrolladores ...
Ustedes al menos habrían avisado si dan una oportunidad que antes en principio no era posible.
Perdí veinticuatro horas tratando de atrapar este bicho.
No me digas que está bien. Por supuesto que lo sé, pero me tomó 24 horas sólo porque estoy acostumbrado a que con este
Estoy acostumbrado a que el compilador me dé un error.
No hay ningún error. En la próxima actualización, habrá una advertencia de que la expresión no es lógica.
¿Existe una terminación forzada de la función OnTester()
o por qué existe el historial de transacciones antes de la función personalizada y devuelve cero después :
¿Qué funciones no funcionan en el probador?
¿Cómo puede el probador (durante la optimización) señalar al exterior que algo va mal (imprimir alertas, nada funciona)?
No lo entiendo, por mi vida.
El motivo es que no se acaba a las 24:00 de un viernes.
¿O qué?
Véase el artículo Restricciones y controles en los EA
Y por qué session_index++; si session_index=1 ya es falso: