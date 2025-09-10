Errores, fallos, preguntas - página 97

EvgeTrofi:

Si la devolución tiene muchos paréntesis - ¡se empieza a confundir!?

Aquí, por ejemplo, hay una función que devuelve un número a partir de una cadena como "klsfd Paso 2":

¿En qué se diferencia de ésta?

La segunda causará problemas de compilación, mientras que la primera no.

Prueba esto

int GetStep(string text){
   string Right;
   int U = StringFind(text, "Step ");
   int End;
   if(U>=0){
      U=U+5;
      Right = StringSubstr(text, U);
      End = StringFind(Right, ".");
      return((int)(MathRound(StringToDouble(StringSubstr(text, U, End-U)))));
   }
   return(0);
}
 
Interesting:

Es necesario convertir explícitamente el resultado al tipo int.

PS

Pero según tengo entendido esta advertencia puede ser ignorada en principio...

Está claro, pero lógicamente no es correcto. ¡Una expresión a la derecha del signo de igualdad debe devolver el tipo int!

EvgeTrofi:

Bueno, es comprensible, pero lógicamente no es correcto. La expresión a la derecha del signo igual debe devolver el tipo int ?

Es int para SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL pero la función puede devolver otros tipos también...

Identificador

Descripción

Tipo de propiedad

SELECCIÓN_SIMBOLO

Indica que el símbolo está seleccionado en la Vigilancia del Mercado

bool

VOLUMEN_SÍMBOLO

Volumen - Volumen de la última operación

largo

SÍMBOLO_VOLUMEN_ALTO

Volumen máximo del día

largo

SYMBOL_VOLUMELOW

Volumen más bajo del día

largo

SYMBOL_VOLUMEBID

Volumen en la oferta actual

largo

SÍMBOLO_VOLUMENMÁSCARA

Volumen en el Ask actual

largo

SYMBOL_TIME

Hora de la última cita

datetime

DÍGITOS_SÍMBOLO

Número de dígitos después del punto decimal

int

SYMBOL_SPREAD

Tamaño del spread en pips

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Signo de un spread flotante

bool


PS

Además, como ya he escrito más arriba, esta advertencia puede ser "ignorada" si puedes estar seguro de que el código es correcto...

 
¿Pueden decirme cómo desactivar la actualización automática? Mi lugar de trabajo sólo me da 200 MB durante un mes. Una actualización más y el tráfico se cae :(
EvgeTrofi:
¿Pueden decirme cómo desactivar la actualización automática? Mi lugar de trabajo sólo me da 200 MB durante un mes. Una actualización más y el tráfico se arruinará :(
Las formas estándar no son posibles, al menos no todavía...
 

"actualizado" a la última compilación - como resultado, cada vez que se conecta a Internet, el cliente al principio consume 60 mb, luego no responde, obligado a cerrar el

cliente a través del administrador de tareas, abrió el programa "desfragmentación de disco Esta sección de la unidad (donde está instalado el cliente) está muy fragmentada, la desfragmentación

todavía no ayuda, los archivos en el directorio (donde está instalado el terminal MQL-5) siguen fragmentados.

 
Reescribí mi EA de MQL4 a MQL5. Al compilar - no hace un solo error o comentario. Durante las pruebas, ni una sola operación. ¿Dónde puedo encontrar la razón de este resultado? ¿Qué debo buscar primero?
EvgeTrofi:
Reescribí mi EA de MQL4 a MQL5. Al compilar - no hace un solo error o comentario. Durante las pruebas, ni una sola operación. ¿Dónde puedo encontrar la razón de este resultado? ¿Qué es lo primero que hay que buscar?
¿Puedo ver el registro del Asesor Experto en el Probador de Estrategias (preferiblemente como un archivo)?
 
El registro está, se podría decir, en blanco. Estoy acostumbrado a que el MQL4 escriba como lote equivocado o paradas equivocadas....
 
EvgeTrofi:
El registro está, se podría decir, en blanco. Estoy acostumbrado a que el MQL4 escriba como lote equivocado o paradas equivocadas....

Este es el registro del probador, con una indicación de dónde mirar el registro del agente

MN      0       Tester  13:42:54        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100817.log" written
