Errores, fallos, preguntas - página 97
Si la devolución tiene muchos paréntesis - ¡se empieza a confundir!?
Aquí, por ejemplo, hay una función que devuelve un número a partir de una cadena como "klsfd Paso 2":
¿En qué se diferencia de ésta?
La segunda causará problemas de compilación, mientras que la primera no.
Prueba esto
Es necesario convertir explícitamente el resultado al tipo int.
PS
Pero según tengo entendido esta advertencia puede ser ignorada en principio...
Está claro, pero lógicamente no es correcto. ¡Una expresión a la derecha del signo de igualdad debe devolver el tipo int!
Es int para SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL pero la función puede devolver otros tipos también...
Es int para SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL pero la función puede devolver otros tipos también...
Identificador
Descripción
Tipo de propiedad
SELECCIÓN_SIMBOLO
Indica que el símbolo está seleccionado en la Vigilancia del Mercado
bool
VOLUMEN_SÍMBOLO
Volumen - Volumen de la última operación
largo
SÍMBOLO_VOLUMEN_ALTO
Volumen máximo del día
largo
SYMBOL_VOLUMELOW
Volumen más bajo del día
largo
SYMBOL_VOLUMEBID
Volumen en la oferta actual
largo
SÍMBOLO_VOLUMENMÁSCARA
Volumen en el Ask actual
largo
SYMBOL_TIME
Hora de la última cita
datetime
DÍGITOS_SÍMBOLO
Número de dígitos después del punto decimal
int
SYMBOL_SPREAD
Tamaño del spread en pips
int
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
Signo de un spread flotante
bool
PS
Además, como ya he escrito más arriba, esta advertencia puede ser "ignorada" si puedes estar seguro de que el código es correcto...
¿Pueden decirme cómo desactivar la actualización automática? Mi lugar de trabajo sólo me da 200 MB durante un mes. Una actualización más y el tráfico se arruinará :(
"actualizado" a la última compilación - como resultado, cada vez que se conecta a Internet, el cliente al principio consume 60 mb, luego no responde, obligado a cerrar el
cliente a través del administrador de tareas, abrió el programa "desfragmentación de disco Esta sección de la unidad (donde está instalado el cliente) está muy fragmentada, la desfragmentación
todavía no ayuda, los archivos en el directorio (donde está instalado el terminal MQL-5) siguen fragmentados.
Reescribí mi EA de MQL4 a MQL5. Al compilar - no hace un solo error o comentario. Durante las pruebas, ni una sola operación. ¿Dónde puedo encontrar la razón de este resultado? ¿Qué es lo primero que hay que buscar?
El registro está, se podría decir, en blanco. Estoy acostumbrado a que el MQL4 escriba como lote equivocado o paradas equivocadas....
Este es el registro del probador, con una indicación de dónde mirar el registro del agente