Errores, fallos, preguntas - página 92
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Otra pregunta"número en la lista de posiciones" ¿qué es este número?
1. Obtención del número de posiciones mediantePositionsTotal()
2. En el bucle pasamos por alto toda la lista de posiciones
1. Obtenga el número de posiciones utilizandoPositionsTotal()
2. Recorrer la lista completa de posiciones
Está bien, sólo empecé con 1 en el bucle). Entonces, ¿qué hay de la primera pregunta es un error?
Sí, lo haremos.
El comprobador no siempre calcula correctamente la reducción absoluta. Este es un ejemplo del informe de la competición EA tras comprobarlo en la página web del Campeonato:
Aunque en el gráfico de balance se ve claramente que la reducción es de más de 20.000 al final de la prueba, como en el informe de operaciones:
Lo mismo se observó durante las pruebas locales (a veces). En caso de error, la reducción absoluta y relativa del saldo y de los fondos son iguales.
"....El fracaso en la ejecución de la función por el tiempo de espera generará el error 4757. En este caso es necesario repetir la solicitud después de un corto período de tiempo (5-10 segundos). ...."
¿En qué condiciones, hay posición o no hay posición?
"....El fracaso en la ejecución de la función por el tiempo de espera generará el error 4757. En este caso es necesario repetir la solicitud después de un corto período de tiempo (5-10 segundos). ...."
¿En qué condiciones, hay posición o no hay posición?
Por ejemplo, cuando se produce una pérdida de conexión con el servidor de comercio y la posterior sincronización tras la reconexión.
Ahora cuando no hay posición también hay una salida por tiempo de espera de 3 segundos. Nos hemos dado cuenta de esto y lo arreglaremos.
Por ejemplo, cuando se pierde la conexión con el servidor comercial y se sincroniza después de la reconexión.
Ahora cuando no hay posición también hay una salida por tiempo de espera de 3 segundos. Nos hemos dado cuenta de esto y lo arreglaremos.
Entonces, ¿qué hay de la primera pregunta es un error?
Hola. Estoy ejecutando el ejemplo de la documentación de MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Obtengo una imagen a la que le falta alguna parte de la historia de la difusión. Por favor, dígame qué pasa.
Y una pregunta más. ¿Qué se almacena exactamente en el historial: los diferenciales al cierre de una vela, el valor medio del diferencial para una vela, o algo más?
Gracias.