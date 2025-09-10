Errores, fallos, preguntas - página 95
¿Cómo puedo cambiar mi dirección de correo electrónico en mi perfil?
Todavía no de la manera normal.
El canal tiene fallos, he creado un canal en X4. Si rebobinas el historial un par de semanas se cruza el gráfico y si mueves el gráfico hacia delante y hacia atrás las líneas van de un lado a otro, es decir, cambian de posición. ¿Por qué?
También hay un gran agujero en la historia en alguna parte, no recuerdo exactamente ahora, pero sólo hay un marco temporal.
Esto no es un error.
SYMBOL_MARGIN_INITIAL y SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE se utilizan en las especificaciones de los futuros y no se utilizan en los instrumentos de Forex
¿Por qué no se menciona nada al respecto en la ayuda?
Insisto en que los desarrolladores se tomen un tiempo e indiquen en la ayuda qué indicadores concretos NO se aplican a los instrumentos de Forex.
...No se trata sólo de SYMBOL_MARGIN_INITIAL y SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
creó un archivo commontester.ini
[Probador]
Expert=tradermacd2.ex5
Símbolo=USDJPY
Periodo=H1
Login=665039
Modelo=2
Optimización=2
FromDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Informe=Rep1
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
[Común]
Login=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NoticiasIdiomas=
[Gráficos]
ProfileLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
TradeLevels=1
[Oficios]
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DeviationDefault=0
DesviaciónÚltima=0
StopsMode=0
[Expertos]
AllowDllImport=1
Activado=1
Cuenta=1
Perfil=1
Gráfico=0
[Objetos].
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
MagnetSens=10
PreciseTime=0
[Eventos]
Activar=1
Connect=conectar.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=desconectar.wav
DisconnectEnable=1
Email Notify=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
Noticias=noticias.wav
NewsEnable=1
Expert Advisor=expert.wav
Asesor ExpertoEnable=1
Alert=alerta.wav
AlertEnable=1
Requote=alerta.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=paradas.wav
Trailing StopEnable=0
Pruebas terminadas=experto.wav
Prueba FinishedEnable=1
ponerlo en la carpeta de configuración de la terminal
iniciar el terminal
terminal /config:commontester.ini
El terminal arranca, pero la prueba no se inicia, ¿cuál podría ser la razón?
Estimados desarrolladores, ¿podrían explicar lo que no he entendido?
En este momento se ejecuta una operación, pero no hay datos en forma de barras de minutos ?????????
Estimados desarrolladores, por favor, expliquen lo que no entiendo
El acuerdo se hizo en ese momento pero no hay datos en forma de barras de minutos ?????????
Por favor, dígame qué servidor y qué cuenta. Si el servidor es nuestro, ¿qué servidor de acceso se utiliza actualmente?
¿Intentó actualizar el gráfico?
Por favor, indique qué servidor y
¿contar?
Si el servidor es nuestro, ¿qué servidor de acceso se utiliza actualmente?
¿Has probado a actualizar tu gráfico?
MetaQuotes-Demo
92134:urain_
Punto de Acceso 4 USA
Probado
ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__ =306
Hola. No veo una descripción de expertsparameters en la ayuda
Otra pregunta, ¿cómo puedo obtener un código de error o una descripción en caso de entradas incorrectas en el archivo ini?