Errores, fallos, preguntas - página 93
Hola. Estoy ejecutando el ejemplo de la documentación de MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Obtengo una imagen a la que le falta alguna parte de la historia de la difusión. Por favor, dígame qué es lo que está mal.
Significa que no hay valor de propagación en el historial.
Bueno, aquí estamos. :)
¿Esto lo entiendo cuando la prueba en principio puede dar un resultado erróneo?
Arreglaremos los diferenciales hoy o mañana.
El problema es el siguiente. Instalado MT5 en un VPS para probar un EA. He subido el Asesor Experto (archivo *.ex5) a la carpeta \MQL5\Experts\. He reiniciado el terminal, el Asesor Experto no está presente en el Navegador, sólo se muestran los estándar. He intentado cargar un archivo *mq5 y lo he compilado, pero de todas formas EA no se ve. Estoy utilizando Windows Server 2008. Y no hay ningún problema con él en mi PC (SO Windows XP SP3). He instalado MT5 desde el mismo archivo de instalación en ambos sistemas. He tardado poco más de 24 horas en instalarlo en mi PC local y en el servidor. También he notado la diferencia en el contenido de la carpeta MQL.
Adjunto una captura de pantalla del escritorio remoto.
.
¿Alguien se ha encontrado con algo así y cómo conseguir que el terminal muestre el Asesor Experto?
Probablemente debido al sistema de seguridad de Windows 2008 (remoto + UAC) la carpeta de trabajo con los documentos del terminal se encuentra en el área UserData. Para ver el directorio de almacenamiento, utilice Archivo -> Abrir directorio de datos.
Lo que hay que hacer:
debe utilizar el comando Archivo -> Abrir directorio de datos.
¿Por qué la extensión de .mq4 ha cambiado a .mq5, pero la de inludes no? Esto crea algunas dificultades a la hora de buscar, ordenar y realizar otras acciones con los archivos de las dos plataformas.
Es cierto que ME5 puede trabajar con archivos como .mqh5, pero ME4 ya no puede trabajar con .mqh4
En esto hasta ahora veo una salida - para trabajar con .mqh5, pero inconveniente - no es una resolución nativa. En general, no se trata ciertamente de un error ni de un gran problema, pero es sólo una idea.
Me encontré con un problema de este tipo, un conocido me pidió que escribiera un experto para comprobar la funcionalidad del TS. He pensado en escribirlo en Five (es más cómodo escribirlo + depurador). Escribí y obtuve el resultado:
Creo que es bueno, puedo reescribirlo para el 4.
Lo he reescrito 1:1. Este TS no tiene indicadores, sólo tiempo y rango de precios. El resultado me sorprendió mucho:
Periodo de pruebas desde el 1.01.2000 hasta hoy.
Me pregunto qué probador muestra el resultado correcto.