Errores, fallos, preguntas - página 965
Si no se indica explícitamente en ninguna parte de la documentación, qué más da. ¿Qué sentido tiene buscar una respuesta a esta pregunta?
Planteemos la pregunta de otra manera, ¿sí? ¿Qué dificultad tendrían los desarrolladores para aumentar la descripción textual del valor de retorno de una función con una indicación explícita de la necesidad de comprobar si es distinto de cero (si es que es así)?
No habría estas dos páginas de falta de comunicación. El moderador no tendría que asustar a un curioso asistente al foro con una prohibición para ocultar su propio analfabetismo. Y así sucesivamente.
Creo que el tema se ha cubierto hasta el límite, los desarrolladores tomarán nota del problema de la documentación incompleta. No voy a "trollear" más sobre este tema.
Cómo enviar un mensaje al terminal Android Trader
Tiene un ID único y la función SendMessege no me permite introducir un ID, ¿qué debo hacer?
Como bajar un poco el gráfico de precios, necesito espacio para la función de comentarios mi comando no ayuda, lo bajo un 20%
Aquí puedes introducir el ID de tu androide y recibirás mensajes en el dispositivo indicado. En este caso no es necesario disponer de un terminal.
lazarev-d-m:
¿Multiplicado por 0? ¿Necesita un punto?
En el terminal, en las opciones, hay una pestaña llamada Notificaciones.
Introduce allí tu ID de androide y recibirás mensajes en el dispositivo especificado. En este caso no es necesario disponer de un terminal.
Sólo que aquí hay un problema de este tipo - al compilar/reiniciar el programa - cada vez que el gráfico se comprime en un número especificado de porcentaje, como resultado se aplana, ¿cómo resolverlo?
Lo he resuelto asíEn lugar de la opción anterior
Sólo que aquí hay un problema de este tipo - al compilar/reiniciar el programa - cada vez que el gráfico se comprime en un número especificado de porcentaje, como resultado se aplana, ¿cómo resolverlo?
Pues bien, puedes probar a llamar durante la desinicialización o en el arranque a
oy luego recuperar los datos y establecer nuevos límites.
Ahora dice que no hace pruebas en trozos separados. Bien, no hay problema, aquí está el Asesor Experto ExpertMACD incluido en MT5. Tiene 14 líneas añadidas (copiadas) al final. Lo cual señalé en mi conversación con el equipo de soporte.
Cuando se ejecuta en el probador de estrategias, vemos el error 4755 después de cada operación en el registro.
Definitivamente lo probaremos.
Una vez más, varias personas han atendido esta solicitud y no han podido reproducir el problema. Sólo en el último momento recibimos la información de que el problema se detectó durante las pruebas. ¿Es esto un motivador o un desmotivador?
Aquí estoy de acuerdo en que no he descrito una condición importante en la SD para reproducir el error. Sin embargo, llamarlo su desmotivador es simplemente inapropiado. Bueno, simplemente inapropiado. La calidad del producto le interesa tanto o más que a mí. Después de dos meses de silencio, me llegó una pregunta aclaratoria y se la hice. Probablemente estabas ocupado con asuntos más importantes.
Por cierto, paralelamente a SD, en el mismo hilo (página 950) discutimos este error con el compañerosion.
stringo
Para que quede claro. No tengo ningún deseo de entrar en una confrontación contigo. Me gusta el producto MT5. Es en interés de ambos responder con prontitud en SR. Usted y yo no tenemos ningún conflicto de intereses. El único grano de la discordia es tu comentario espinoso.
voix_kas
Usted fue el primero en escribir sobre los desmotivadores.
Yo tampoco quiero confrontación. No lo quiero mucho. Pero a veces la confrontación resulta ser el único medio que lleva a las partes (a la suya y a la nuestra) a una especie de sobriedad.
Vamos a trabajar. Perdón por la dureza. Espero que trabajemos juntos.
PS, por favor abra de nuevo la aplicación discutida sobre la adición de OnTradeTransaction. Para que haya un lugar donde trabajar