Errores, fallos, preguntas - página 903
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Es realista conseguir las versiones anteriores x32 de MT5? Realmente necesito volver al verano. Uno de mis últimos mensajes en este hilo se queja de "MemoryException 180772428 bytes not available" en la pestaña Log y "out of memory" en la pestaña Experts no me he librado de ellos después de instalar un sistema operativo limpio y una nueva MT5 (lo que he conseguido hacer hace poco), así que concluyo que el problema no era con el viejo sistema operativo ensuciado y dañado y no con mi código (que fue modificado por última vez en abril), sino con la próxima compilación de MT5 en algún momento de la segunda mitad del verano. Y luego siguió y siguió... No se había producido ningún error antes de esa construcción.
No me acordé de inmediato porque, en primer lugar, tenía miedo de mis propios problemas locales y, en segundo lugar, tenía muy poco tiempo para hacerlo a tiempo. Pasar mi código a los desarrolladores para que lo analicen - no creo que quieran cambiarlo de mala a peor (además, los desarrolladores tienen sus propias cosas de las que preocuparse), pero incluso si están de acuerdo, tendré que tomarme la molestia de simplificar el código - y eso para mí ahora es casi más difícil que desarrollarlo.
También quiero mencionar, que la DDR fue ejecutada con programas de prueba y no se encontraron errores; además, un módulo de 1Gb fue reemplazado por 4 nuevas tarjetas de 1Gb de otro famoso proveedor, también están bien, pero los errores siguen apareciendo. El sistema no tiene overclocking. Aunque mi código no esté escrito de forma óptima, eso no es lo principal ahora, porque antes funcionaba sin errores de todas formas.
Uno de mis últimos mensajes en este hilo se queja de "MemoryException 180772428 bytes no disponibles"....
En x64 (ya no uso x32) esto sugiere que la memoria no es suficiente y que el tamaño del archivo de intercambio debe ser incrementado (con todo lo que ello conlleva de ralentización durante la optimización por largos periodos, etc.).
Definitivamente le daré una oportunidad, pero sigo teniendo una curiosidad fundamental por saber qué tipo de tornillos han puesto los desarrolladores que ahora son diferentes. Antes, con el mismo tamaño de archivo de paginación y otras cosas iguales, todo funcionaba sin problemas.
Por cierto, un día de estos tendré que probar el código también en un paquete de 8 x64, pero sospecho que mis 4Gb resultarán ser algo así como 2Gb para ello, lo que de nuevo no es suficiente. Y físicamente todas las ranuras DIMM están llenas, y además, según la Guía del Usuario de la placa base, se ha alcanzado un máximo técnico total de 4GB (aunque puede que sólo sea una limitación de esa época, no una absoluta).
build 740, x86
Optimizo mi Expert Advisor en modo "Balance+min Drawdown" y parece que intenta optimizar sólo el drawdown. Como resultado de la optimización obtengo una reducción del 1% y un beneficio del 8% del depósito inicial para el año. Una semana antes, los resultados eran muy diferentes.
build 740, x86
Optimizo mi Expert Advisor en modo "Balance+min Drawdown" y parece que sólo intenta optimizar el drawdown. Como resultado de la optimización obtengo una reducción del 1% y un beneficio del 8% del depósito inicial para el año. Una semana antes se obtuvieron resultados muy diferentes.
Hemos excluido de los cálculos los resultados con saldo negativo.
Hablemos con el Servicio de Atención al Cliente, tal vez hayamos corregido algo mal. Pero, por favor, danos los cálculos más detallados posibles (para llegar al fondo del asunto)
Los resultados con saldo negativo se han eliminado de los cálculos.
Hablemos con el Servicio de Atención al Cliente, tal vez tengamos algo mal. Por favor, danos todos los detalles posibles (para que podamos resolverlo rápidamente)
Solicitud abierta #617331
No has aportado ningún dato al respecto.
Voy a repetir mi pregunta una vez más - parece que el optimizador calcula incorrectamente el resultado de Custom Max.
El Asesor Experto en OnTester() devuelve Beneficio * Operaciones * (1/(MaxEquityDDPercent+1)) * Factor de recuperación.
Aquí están los resultados de la optimización:
Se esperaba que con más beneficios, número de operaciones y Factor de Recuperación, y con menos drawdown, el resultado fuera mayor. Lo cual no es el caso.