Errores, fallos, preguntas - página 781
¿No funcionaría?
¿ArrayMaximum() y ArrayMinimum() no funcionan?
¿Quién puede explicar por qué Mach y Min se limitan a buscar sólo a partir de 2 números y no de un número mayor como en otros idiomas? Porque tengo que hacer engorrosas fórmulas para encontrar lo buscado... Gracias.
¿Serán suficientes ocho?
Gracias. Tendré que estudiar las matrices. Todavía no los he usado... Pensé que podría ser más fácil sin ellos. ¿Por qué hay tal restricción en mcl4 y mcl5?
¿Serán suficientes ocho?
Gracias a ti también. Yo uso casi lo mismo, pero en el código general, por ejemplo, encuentro a partir de 4 pares, luego a partir de 2 pares y a partir del último, bueno, como en un sorteo de copa:Por ahora, prefiero tener todo al alcance de la mano. Así puedo reaccionar más rápido a los caprichos del mercado. Hay poca optimización. Y siempre estoy buscando nuevas soluciones en el programa. ¡Beneficios para todos!
Escala por puntos por barra, si son números fraccionarios, vuela el techo de la escala de precios (Yen en la captura de pantalla)
PS solía estar bien, esto ha llegado con algunas de las últimas actualizaciones.
¿Es posible cambiar no sólo SL y TP, sino también el comentario o la magia.
No, la magia de una posición es la misma que la de la orden de apertura,
El comentario, por otra parte, es el mismo que la última orden en la posición.
Ningún magik de posición es igual al magik de la orden de apertura,
pero el comentario puede, es igual a la última orden en la posición.
¿Seguiré viendo mi zigzag publicado en la parte inglesa de kodobase?
3 semanas ya es un mazazo.
Hay varios factores en juego:
La traducción del indicador Perfect ZigZag será realizada y publicada.