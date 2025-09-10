Errores, fallos, preguntas - página 782

Nuevo comentario
 
Rosh:

Hay varios factores en juego:

  1. ¿Por qué no has enviado el código para su verificación? Los moderadores no miran los borradores.

He enviado el código para su verificación. No sólo eso, sino que comprobé el estado después de que la versión inglesa no se publicara junto con la rusa. No me tomes el pelo.

  1. ¿Por qué hizo la versión inglesa del indicador como una publicación separada? Hacemos todas las traducciones nosotros mismos. Encontramos su versión en la parte inglesa de la base del Código por accidente.

Porque así es en la 4. No he visto nada sobre "ellos mismos" en ningún sitio. He pensado en facilitar la vida a los editores (

  1. La imagen del borrador es mala. No es la primera vez que lo publica en la base de códigos. Además, la plantilla de una nueva publicación siempre contiene recomendaciones para preparar un ejemplo en Code Base. Pero aquí la gente es más escritora que lectora.

La imagen del borrador se ajusta a todos los parámetros formales. Y la esencia, a pesar de su tamaño, lo refleja perfectamente. Esta es una imagen de 4ka del código publicado.

En la versión rusa los editores hicieron una mejor imagen.

Se realizará y publicará una traducción del indicador Perfect ZigZag .

Gracias, por supuesto. Pero la impresión permaneció. Y francamente más por este tu comentario que por el propio retraso (

 

Cambia tus ordenadores: estás harto de que se adelanten todo el tiempo.

 
No soy un comentarista - yo, como todo el mundo, quiero que la hora sea real - actual, Greenwich en segundos, de lo contrario estás dando vueltas por medio segundo o más. ¿Por qué no tienes el cerebro para entenderlo?
 

Es necesario - cualquiera que trabaje tomar una fuente aleatoria y superponerla con datos históricos - ver qué pasa

 
MetaDriver:

¿Serán suficientes ocho?

 double fmax(double a,double b,double c,double d=DBL_MIN,double e=DBL_MIN,double f=DBL_MIN,double g=DBL_MIN,double h=DBL_MIN)
La función presentada sólo funciona correctamente con números positivos. Para que la función funcione en el rango de números enteros, DBL_MIN debe ser sustituido por -DBL_MAX.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов - Документация по MQL5
 
Yurich:
La función presentada sólo funciona correctamente con números positivos. Para que la función funcione en el rango de números enteros, DBL_MIN debe ser sustituido por -DBL_MAX.
Eh... ???? Vuelve a comprobarlo.
 

Si no hay suficiente espacio en el disco, es curioso cómo falla)

 
MetaDriver:
Uh...?? Revisa de nuevo.
Por qué comprobarlo. DBL_MIN es "El mínimo valor positivo que puede ser representado por el tipo double" y siempre será mayor que cualquier número negativo comparado. :)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5
 
En el servicio "Jobs" no es posible enviar una solicitud de trabajo desde ayer por la tarde. Por favor, arréglalo.
 
MetaDriver:
Er...?? Comprueba de nuevo.
Si lo compruebas, DBL_MIN tiende a cero, mientras que -DBL_MAXde Yurich es un número negativo muy pequeño.
1...775776777778779780781782783784785786787788789...3188
Nuevo comentario