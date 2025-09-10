Errores, fallos, preguntas - página 370
Sí. El error está fuera. En el probador, los eventos llegan a su número de evento sin tener en cuenta CHARTEVENT_CUSTOM.
La solución estará en la próxima versión.
¿Y no recibir los eventos CHARTEVENT_OBJECT_CREATE yCHARTEVENT_OBJECT_DELETE de los objetos (creados por el indicador) permanecerá?
Habrá un mecanismo para activar/desactivar selectivamente la generación de estos eventos.
Gracias por la vigilancia, arreglado. Realmente hay un error en la versión 430 del compilador al establecer el nombre de una intu-variable a través de un comentario.
No sé, a mí me funciona bien: // WinXP SP2, MT5 32x
--------------------------------
No, hice trampa. Después de volver a compilar quedó así:
La última compilación (430) al probar con el periodo Forward y Custom Max - se cuelga (parece ser en el momento de cambiar a la prueba Forward). Al principio le eché la culpa a mi Asesor Experto, pero luego comprobé el siguiente código:
He establecido los parámetros para optimizar de 1 a 1000, todos los ticks, USDCAD, M4 desde el 01.01.2011 hasta hoy (con Forward - cualquier período). Congela. Desactivé los agentes remotos - reinicié el terminal - también se cuelga. Eliminado el punto de adelanto - funciona. Si la culpa es de Custom Max, no lo he comprobado. Antes de esta construcción, todo funcionaba.
En la última compilación (430) he dejado de mostrar los resultados de la optimización cuando selecciono "Todos los símbolos seleccionados en Market Watch". ¿Alguien sabe por qué? Por cierto, en la pestaña "gráfico de optimización" se dibujan todos los resultados.
Gracias por el mensaje. La solución estará en la próxima versión
Estimados desarrolladores, ¿hay alguna manera de acelerar la liberación de esta build, tengo mi trabajo desde hace una semana ya que el terminal está colgado hacia adelante.
)))))))) El jardín de infancia... Tan feliz en una mañana de sábado...
¿Y en qué te basas para hacer esos comentarios a un desconocido? Para decirlo crudamente: "¿Quién demonios eres tú?".
"Kindergarten" es cuando los desarrolladores sin pruebas adecuadas liberan una build con críticas (para mí y para muchos otros)
errores en la funcionalidad y han sido incapaces de lanzar una actualización durante mucho tiempo. Eso sí que es deprimente.
También puedes mirar otros terminales y el número de errores en ellos....
Y sobre lo que cuesta tu trabajo es el jardín de infancia....
¿Ha pagado dinero por el desarrollo de este programa a los desarrolladores? Si no, ya sabes la respuesta...
Cuando tengas el contrato y el justificante de pago, entonces podrás preguntar por el calendario.