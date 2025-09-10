Errores, fallos, preguntas - página 728
Entonces no veo ninguna razón para no introducir una función de lectura directa sin conversión de tipo, ala
Hay un ejemplo similar mediante estructuras en el enlace de stringo.
En una nota relacionada, estaba a punto de preguntar sobre los sindicatos.
Hablando de eso, estaba a punto de preguntar sobre los sindicatos.
struct __double { double v; }
struct __long { long v; }
__double a; __long b;
a.v=123.456;
b=a;
b.v=4638373815016729713;
no es difícil.
+ leer además de los enlaces superiores https://www.mql5.com/ru/articles/364
probado en la nueva versión OrderSendAsync
)))) Eso es genial. No hay palabras.
Sólo que no en todas partes se aceptan esos lotes con un abrazo...
Tenga en cuenta que hay y habrá límites en el número de solicitudes simultáneas en la cola de ejecución de una cuenta. Ahora mismo son 16 solicitudes si no me equivoco.
Las operaciones asíncronas manejarán con soltura la "ventana del número de órdenes permitidas", esperando a que se ejecute parte del lote anterior antes de enviar el siguiente. Además, habrá protecciones contra las inundaciones estúpidas/de prueba. Mientras el número de peticiones permitidas se desborde, habrá un error.
El nuevo método de transacciones asíncronas a través de OrderSendAsync resuelve el problema principal: permite hacer una docena de transacciones al instante. Esta es una herramienta muy poderosa, y debe usarse con cuidado y siempre con la vista puesta en la posibilidad de baneos por parte del servidor y del broker.
Tengo un puesto vacante. ¿Me permite MQL5 modificar el número mágico de dicha posición?
Tengo un puesto vacante. ¿Hay alguna posibilidad de modificar el número mágico de dicha posición en MQL5?
No, como se ha dicho antes.
Pero puede asignar a cada orden dentro de una posición su propio número mágico, y la posición recibirá el número mágico de la primera orden.