Errores, fallos, preguntas - página 731
Me siento triste por adelantado, pero ¿y si hay esperanza?
¿Puedo establecer a través de la ventana de ajustes el número de plazos en un indicador multitiempo, y luego los propios plazos, en función del número previamente seleccionado, de los que el usuario quiere recibir los cálculos y la visualización? Hay líneas al principio del código del indicador:
que está predefinido en el propio código, lo cual es completamente inconsistente con el concepto de código flexible... o más bien la configuración del propio indicador al final.
Una vez tuve una idea: reservar en el código el máximo de indicator_buffers e indicator_plots, establecer el máximo de timeframes y crear otras tantas entradas bool para que el usuario pudiera elegir en la ventana qué timeframes utilizar y cuáles no. Pero esto es código adicional, recursos adicionales, aumento de los ajustes en la ventana (que es fastidioso para los usuarios que se apresurarían a escribir el indicador en lugar de estudiar un rastro de parámetros durante tres pantallas), y lo principal - como programador preveo que se fastidia con la eliminación de los artefactos gráficos de los falsos plazos que no se utilizarán, pero los búferes para los que se proporcionará inevitablemente en la ausencia de ajustes flexibles.
Otro pensamiento fue que sería bueno condicionar estos parámetros de entrada de marco de tiempo por la cantidad haciéndolos depender de jerárquicamente superior - padre: cuantitativo - parámetro, pero MQL no proporciona para eso, ¿verdad? Peor aún, los if no funcionan fuera de OnInit(), OnCalculate() y otras funciones, ¡por todos los diablos!
Hay una vieja y amarga verdad, que el usuario final-operador debe seleccionar los indicadores apropiados, en lugar de desandar el código fuente y cambiar algunos parámetros, inaccesibles a través de la ventana de configuración del indicador. Y si sólo tiene el código compilado, ¿de qué tipo de código fuente estamos hablando?
En el perfil/mensaje, no se puede pulsar el botón [borrar].
Salta y cuando intentas hacer clic en él, entras en el tema.
Aunque el código html está todo ahí y es funcional.
Navegador FF12
1.
parpadea. como un ratón que se desplaza fuera de una capa. y el botón [borrar] desaparece junto con el resaltado del puesto
2. Ayer apareció un post en el muro. que yo no creé
No se puede cambiar ni borrar.
¿De quién es?
¿Spam dentro del foro?
Vaya :) ya se ha eliminado.
¿Quién lo hace? :)
Los cazafantasmas en el foro. Es común. Cruza tu corazón y todo desaparecerá.
;)
Quiero poner una imagen, al menos una imagen en la cabecera del perfil, pulso añadir, selecciono el archivo, y toda la barra de progreso empieza a girar infinitamente. la imagen no se carga. probado todo tipo de archivos gráficos, y todos los navegadores conocidos. resultado nulo.
en el "acerca de mí" - el formato html no funciona
Igualmente.
Quiero poner una imagen, al menos una imagen en el perfil de la cabecera, pulso añadir, selecciono el archivo, y toda la barra de progreso empieza a girar sin parar. la imagen no se carga. probado todo tipo de archivos gráficos, y todos los navegadores conocidos. resultado nulo.
Vaya :) ya se ha eliminado.
¿Quién hace eso? :)