Errores, fallos, preguntas - página 723
¿y después de borrar esta variable el error de nuevo?
Sí, es lo mismo en 32 y 64 bits. Y cuando buscaba la razón, ponía en los comentarios todos los fragmentos de los métodos, la funcionalidad recientemente ampliada, etc. - no solucionó el problema.
Por cierto, prueba en otro ordenador.
Tengo un portátil, por lo que da tales errores y en lugares tan planos, que no he podido pensar en seguida.
Es como un probador beta experimentado que encuentra errores ocultos. Y en otros ordenadores de los que dispongo el código funciona sin errores.
El color de las descripciones de los objetos es independiente del estilo. ¿Interfaz o bicho?
¿Existe una versión móvil del sitio web?
En un código más pequeño, ni hablar. Terminales de 32 y 64 bits en diferentes ordenadores. Pero el problema está resuelto, al menos de esta manera. Por cierto, he añadido una clase intermedia más a esta jerarquía y he eliminado la variable falsa - todo funciona. Tal vez la protección EX5 se ha disparado de alguna manera en alguna parte. O el antivirus está captando la firma. Tengo avast en todas mis máquinas. Adjuntaré aquí el ex5, quizás sea el antivirus.
Bueno, entonces añadiré a mi colección de bichos que he encontrado en un par de días.
La versión de 64 bits resultó ser una mierda total en la compilación 630. Se rompe en pedazos.
- Y sobre la transferencia de cadenas en la función (el contenido de la cadena se sustituye al final por alguna basura anterior de la misma, o dobles de concatenación, se decide por sí mismo por ahora. Antes de pasarla, asigno la cadena de la función a la variable de cadena intermedia).
- y cuando se trabaja con la asignación de cadenas NULL que ya no son NULL (aquí fue una violación de acceso, esta aplicación en servicedesk cuelga, pero lo que digo a su pregunta "no repetimos" - no sé :)
- y en Request from wininet.dll (¡el terminal se cierra con una oferta de enviar el fallo a Microsoft! Problema resuelto temporalmente cambiando el tipo del parámetro pasado de string a int [] array)
- y en la función de la clase CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE) (al principio da valores poco claros, reasignar el resultado de la lectura del array en una variable intermedia ayudó, pero luego también falló. Y lo principal es que en el modo de depuración nunca se repite.:)
- Y la velocidad de carga de EA en 64 es tres veces más lenta que en 32 (un poco más rápida en modo de depuración).
En definitiva, la versión de 64 bits es la más cutre que he visto nunca.
Y todos los errores parecen ser del mismo campo. Algún tipo de problema al trabajar específicamente con la función y la devolución/transferencia de datos de la cadena.
¿Cómo puedo explicar todo esto en Service Desk, si todos estos errores están repartidos en diferentes aplicaciones, atados con accesos y toneladas de código? + Hasta que no lo anote todo en Service Desk, tardará un par de días en documentarlo y seguirlo todo. ES POCO REALISTA.
Y todo es perfecto en la versión de 32 bits. Sólo el primer problema se repite al transferir cadenas.
Sí, es cierto, también tengo fallos con el manejo de cadenas. La función estaba construyendo una cadena larga a partir de trozos devueltos por otras funciones (generación de programas OpenCL). En el depurador es como un reloj - la construcción se bloquea y dice "Acces Violation"... ;)
Estaba a punto de escribir al Servicio de Atención al Cliente, pero de la nada se puso en marcha y funcionó. :) Ya no pude reproducirlo (aunque lo intenté honestamente), así que para qué molestarse en enviarlo al Servicio de Atención al Cliente, me queda refunfuñar y quejarme.
Debe ser "Conectado" o "Conectado" o "Conectado"