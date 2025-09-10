Errores, fallos, preguntas - página 733
Veo una situación extraña en el funcionamiento de los métodos para la apertura de posiciones en la clase CTrade (PositionOpen,Buy,Sell) - el Asesor Experto realmente abre una posición (puedo verlo en el terminal), pero estos métodos devuelven falso, _LastError=4756 (falló al enviar una solicitud de comercio). Mientras CTrade.ResultRetcode()=10008 (Orden colocada).
¿Me estoy perdiendo algo en el funcionamiento de los servidores de Alpari estos días o es un error?
ahora comprobado - otros eventos de sonido tampoco están funcionando.
¿Están activados los sonidos en el terminal?
Creo un EA, lo ejecuto en un gráfico y abro una posición manualmente:
¿Cómo es posible que reciba un evento de "comerciante" pero sin órdenes, pero estos tipos de "sin órdenes" siempre se inician.
Creo que esta mierda no funciona.
¿Qué sentido tiene preguntar por el estado de una orden inexistente? ¿Y qué devolverá el segundo formulario en ese caso?
Y se comprueba el resultado de la ejecución
Sabía que ibas a seguir este camino de análisis de código.
¿Y por qué no le importa si hay una orden, ya que el evento del comerciante se ha disparado (al menos uno de ellos debe ser para establecer una orden), y OrdersTotal() dice que no hay ninguna orden?
Este es el error que aparece cuando se conectan las clases
La plata cerró bien, pero el oro no.