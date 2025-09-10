Errores, fallos, preguntas - página 732
He aquí una pregunta.¿Sería correcto en MQL5:
En MQL4 el código es así:
no es del todo correcto.
es conveniente llamar a CopyTime una vez antes del bucle
no es del todo correcto.
es conveniente llamar a CopyTime una vez antes del bucle
¿Verdad?
Hay una variable Volumen en la ventana Datos. Por lo que tengo entendido, significa volumen de intercambio (real). Me he dado cuenta hoy, en el EUR/USD M1 (Alpari), que si pones el cursor del ratón sobre cualquier barra, puedes ver los valores de volumen. Me pregunto si alguien sabe cómo se calculan estos valores. ¿Es este el volumen de operaciones en el par sólo para los clientes de Alpari, o son sólo números al azar, o qué... En la captura de pantalla de abajo se puede ver el volumen = 620m.
Extraño fallo mientras se ejecuta el programa
int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays)
{
int Resx;
MqlDateTime Struc;
TimeToStruct(lTime,Struc);
Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60);
Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60));
return(Resx);
}
Cuenta lo mismo varias veces para comparar, a continuación se muestra un fragmento del registro. El error se muestra en rojo porque no puede ser un número negativo. Parece que una variable está siendo corrompida. ¿Con qué se relaciona este problema y cómo resolverlo? Gracias de antemano por su ayuda.
Sólo para clientes de Alpari. Pero los volúmenes internos de las grandes oficinas están muy correlacionados.
Hay clases para construir interfaces gráficas en la biblioteca estándar, lo cual es una buena noticia.
Lo decepcionante es que los diálogos tienen fallos. Se puede observar en el ejemplo de prueba. Si haces doble clic y con el segundo clic agarras un elemento "móvil" (por ejemplo, la barra de desplazamiento o la barra de título de la ventana), puedes arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla. La segunda característica frustrante es que cuando una ventana de diálogo se desplaza horizontalmente, el gráfico de la carta se desplaza junto con ella. No es fatal, pero sí desagradable, sobre todo teniendo en cuenta que el propósito de moverse es a menudo para mirar el gráfico debajo del diálogo. La tercera es el funcionamiento inestable de los controles (por ejemplo, las casillas de verificación) y, en general, los ligeros retrasos (que probablemente no se pueden eliminar en la implementación actual del terminal).
También hay inconvenientes arquitectónicos (por ejemplo, una arquitectura sintonizada con el ensamblaje estático de diálogos (vinculación temprana de elementos)), pero esto es para sibaritas. En principio, es soportable.
También hay pluses e incluso bellezas en la aplicación, pero sobre esto en este hilo está fuera de lugar.
Y los errores son corregibles.
--
También me gustaría tener en el conjunto de herramientas estándar para implementar diálogos multipágina (CTabBox o algo así).
Cuenta lo mismo varias veces para comparar, a continuación se muestra un fragmento del registro. El error se muestra en rojo porque no puede ser un número negativo. Parece que una variable está siendo corrompida. ¿Con qué se relaciona este problema y cómo resolverlo? Gracias de antemano por su ayuda.
1. Por favor, pegue el código correctamente.
2. Me puedes dar el código fuente completo, el ejemplo de trabajo o el código de la función MarketDayCycle.
No hay arrays en este trozo de código y no hay forma de trabajar con arrays
cuando se instala la nueva compilación 642, el sonido de Prueba Finalizada no funciona después de que se complete la prueba de EA,
¿es esto un error o . ¿No es un error?