Errores, fallos, preguntas - página 722
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Primero: La redacción ya ha sido corregida.
Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.
Segundo: Aquí tienes una comprobación del ejemplo de la ayuda, que debería haberse proporcionado para que no tengas que adivinar de qué estamos hablando. Puede ver que sólo la última afirmación - " En todos los demás casos el valor de la cadena de un número contendrá 8 deci males. "No se trata de un terrible error, sino que realmente no se expresa así.
Tercero: nadie prohíbe utilizar las funciones PrintFormat y StringFormat para obtener la representación deseada de los números. La funciónDoubleToString() cumple su propósito al 100%, hay otras cosas para los sibaritas.
Un último ruego: si das alguna afirmación, respáldala con ejemplos sobre el terreno, no te refieras a ella como en este caso "véase el comentario de fulano". Cuantas más referencias de este tipo haya, menos probable será que se lea.
No he incursionado en el tumbler, porque aún no he visto ningún tumbler interesante (supongo que aparecerán cuando MT5 sea ofrecido por los corredores de bolsa). Y el probador no admite rocas. ¿Y qué es exactamente lo que no funciona?
Por lo que he enfrentado, en SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE SL/TP se debe establecer por separado.
No sé qué hacer con él, no sé qué hacer. ¿Esta es la forma en que está diseñado, puede el corredor desactivarlo?
Por defecto la función está deshabilitada en el servidor, se activa a petición del cliente (prometida en una hora), la deshabilitación no está prescrita en el reglamento y es como si prometiera no aplicarse.
Puntuación: -1.
Mira, estoy harto de esto. El servidor me ignora literalmente.
Esta es la situación actual de la cuenta
Estimados desarrolladores den al menos algunos comentarios sobre esta situación. Me da miedo confiar dinero real bajo la gestión de MT5 si éste (el servidor) no quiere ejecutar mis órdenes.
...El servidor me ignora literalmente...
¿Ejecución según el mercado? ¿Cómo se colocan las órdenes y qué dice el servicio técnico del corredor?
Por lo que parece.Debe haber algunos ajustes en el servidor, que nadie ha torcido, como siempre.
¿Ejecución según el mercado? ¿Cómo se colocan las órdenes y qué dice el soporte técnico del broker?
A juzgar porDebe haber algunos ajustes en el servidor que nadie ha cambiado, como siempre.
1 los que están en la lista de pedidos sin comentarios están cerrando posiciones abiertas anteriores
Y los que tienen el comentario "exp" son la apertura de nuevos puestos
Nada antinatural. Sólo uso la biblioteca estándar.
1 los que están en la lista de órdenes sin comentarios están cerrando posiciones abiertas anteriores
Y los del comentario "exp" son la apertura de nuevos puestos
Aquí no hay nada antinatural. Sólo uso la biblioteca estándar.
No, no me molestes con los códigos; el foro nos proporciona los enlaces. Lo que quiero decir es esto: Tipos de ejecución.
En la imagen de arriba tienes el precio de mercado, es decir, el corredor decide el precio. ¿Tal vez este es el problema si algo no se ha establecido allí? En general, manualmente por F9, ¿está disponible este tipo? Prueba con Instant.
Parece que hay un error en el probador.
Estamos probando la multidivisa EURUSD GBPUSD en el símbolo EURUSD en el modo de todos los ticks o en m1.
Estamos esperando una nueva vela en el euro, ahora estamos esperando el momento en que la libra tenga una nueva vela, en este momento concluimos acuerdos en el euro y la libra. Resulta que la operación sobre EUR se ha cerrado dentro del cuerpo de la vela y en este caso, el comprobador no puede conectarla con la vela abierta y la ignora. Por lo tanto, todos los conjuntos son 0 en el informe de optimización y no hay una sola operación. Ahora bien, si este resultado 0 se ejecuta manualmente o en el visualizador, todas las operaciones se muestran en el gráfico de balance de capital.
El Asesor Experto en el terminal solo suelta un lío y ya está.
Si no se alcanza la depuración, se elimina del gráfico de inmediato. Después de una hora de experimentos descubrí que el efecto desaparece después de añadir una variable arbitraria e innecesaria a cualquier ámbito de cualquier rama de clase =definida= de la jerarquía de clases de la aplicación.
No llega a la depuración, se elimina del gráfico inmediatamente. Después de una hora de experimentos descubrí que el efecto desaparece después de añadir una variable arbitraria e innecesaria a cualquier ámbito de cualquier rama de clase =definida= de la jerarquía de clases de la aplicación.