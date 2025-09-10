Errores, fallos, preguntas - página 722

Primero: La redacción ya ha sido corregida.

Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.

Segundo: Aquí tienes una comprobación del ejemplo de la ayuda, que debería haberse proporcionado para que no tengas que adivinar de qué estamos hablando. Puede ver que sólo la última afirmación - " En todos los demás casos el valor de la cadena de un número contendrá 8 deci males. "No se trata de un terrible error, sino que realmente no se expresa así.

Tercero: nadie prohíbe utilizar las funciones PrintFormat y StringFormat para obtener la representación deseada de los números. La funciónDoubleToString() cumple su propósito al 100%, hay otras cosas para los sibaritas.


Un último ruego: si das alguna afirmación, respáldala con ejemplos sobre el terreno, no te refieras a ella como en este caso "véase el comentario de fulano". Cuantas más referencias de este tipo haya, menos probable será que se lea.

 
notused:

No he incursionado en el tumbler, porque aún no he visto ningún tumbler interesante (supongo que aparecerán cuando MT5 sea ofrecido por los corredores de bolsa). Y el probador no admite rocas. ¿Y qué es exactamente lo que no funciona?

Por lo que he enfrentado, en SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE SL/TP se debe establecer por separado.

Gracias. Valeri, puede que el otro día, si estoy más o menos descargado, saque a relucir mis viejas preguntas sobre el precio del cristal. En mi opinión, este es un tema candente que debe tratarse de una vez por todas. :)
Silent:
No sé qué hacer con él, no sé qué hacer. ¿Esta es la forma en que está diseñado, puede el corredor desactivarlo?

Por defecto la función está deshabilitada en el servidor, se activa a petición del cliente (prometida en una hora), la deshabilitación no está prescrita en el reglamento y es como si prometiera no aplicarse.

Puntuación: -1.

 

Mira, estoy harto de esto. El servidor me ignora literalmente.

Esta es la situación actual de la cuenta

Estimados desarrolladores den al menos algunos comentarios sobre esta situación. Me da miedo confiar dinero real bajo la gestión de MT5 si éste (el servidor) no quiere ejecutar mis órdenes.

Cuenta comercial: 3119321 (USD, AlpariNZ-MT5, demo)
Agente de bolsa: Alpari NZ Limited
La fecha: 2012.04.20 17:55
Posiciones comerciales
Símbolo Tiempo Tipo Volumen Precio S / L T / P Precio de mercado Comisión Intercambiar Beneficios Comentario
AUDJPY2012.04.17 13:00comprar0.1083.488

84.5330.00-3.20128.00exp
AUDUSD2012.04.17 13:00comprar0.101.03603

1.035480.00-2.70-5.50exp
CADJPY2012.04.17 13:00comprar0.1080.780

82.2910.000.74185.08exp
CHFJPY2012.04.17 13:00comprar0.1088.141

89.6150.000.30180.55exp
EURCHF2012.04.17 13:00comprar0.101.20169

1.201590.000.60-1.10exp
EURGBP2012.04.17 13:00comprar0.100.82421

0.819070.000.96-82.78exp
EURJPY2012.04.17 13:00comprar0.10105.922

107.6860.000.36216.07exp
EURUSD2012.04.17 13:00comprar0.101.31443

1.319110.000.9546.80exp
GBPCHF2012.04.17 13:00comprar0.101.45807

1.466770.000.1195.50exp
GBPJPY2012.04.17 13:00comprar0.10128.514

131.4620.00-0.36361.09exp
GBPUSD2012.04.17 13:00comprar0.101.59477

1.610360.000.55155.90exp
USDCAD2012.04.17 13:00vender0.100.99758

0.991960.00-0.3056.66exp
USDCHF2012.04.17 13:00vender0.100.91411

0.910950.00-0.9934.69exp
USDJPY2012.04.17 13:00comprar0.1080.586

81.6330.00-0.55128.26exp

 0.00 -3.53 1499.22
Pedidos
Símbolo Pida Hora de apertura Tipo Volumen Precio S / L T / P Precio de mercado Estado Comentario
GBPUSD57571232012.04.06 23:59vender0.10 / 0.00mercado

1.61042colocado
GBPUSD72306452012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
USDCHF72306462012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
EURCHF72306472012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
EURUSD72306482012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
USDJPY72306492012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.000comenzó
AUDUSD72306502012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
CADJPY72306512012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.000comenzó
GBPJPY72306522012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.000comenzó
EURJPY72306532012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.000comenzó
AUDJPY72306552012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.000comenzó
CHFJPY72306562012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.000comenzó
GBPCHF72306572012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
EURGBP72306582012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
USDCAD72306592012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzó
GBPUSD72306602012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
EURGBP72306612012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
GBPCHF72306622012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
CHFJPY72306632012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.000comenzóexp
AUDJPY72306642012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.000comenzóexp
EURJPY72306652012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.000comenzóexp
GBPJPY72306662012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.000comenzóexp
CADJPY72306672012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.000comenzóexp
AUDUSD72306682012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
USDJPY72306692012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.000comenzóexp
EURUSD72306702012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
EURCHF72306712012.04.18 22:48comprar0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
USDCHF72306722012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
USDCAD72306732012.04.18 22:48vender0.10 / 0.00mercado

0.00000comenzóexp
El equilibrio: 9335.83
Margen libre: 7388.19
Facilidades de crédito: 0.00
Margen: 3443.33
Ganancias/pérdidas flotantes: 1499.22
Nivel de margen: 314.57%
Fondos: 10831.52
olyakish:

...El servidor me ignora literalmente...

¿Ejecución según el mercado? ¿Cómo se colocan las órdenes y qué dice el servicio técnico del corredor?

Por lo que parece.

Исполнение по рынку (Market Execution)
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер
без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме
подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
Debe haber algunos ajustes en el servidor, que nadie ha torcido, como siempre.
Silent:

¿Ejecución según el mercado? ¿Cómo se colocan las órdenes y qué dice el soporte técnico del broker?

A juzgar por

Debe haber algunos ajustes en el servidor que nadie ha cambiado, como siempre.

1 los que están en la lista de pedidos sin comentarios están cerrando posiciones abiertas anteriores

#include <Trade\Trade.mqh> 
CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
void Close()
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"USDCAD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","GBPUSD"};
   int i;
   for(i=14-1;i>=0;i--)
     {
         ok=trade.PositionClose(name_val[i],-1);
     }
   return;
  }

Y los que tienen el comentario "exp" son la apertura de nuevos puestos

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==0){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==1){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
  }

Nada antinatural. Sólo uso la biblioteca estándar.

 
olyakish:

1 los que están en la lista de órdenes sin comentarios están cerrando posiciones abiertas anteriores

Y los del comentario "exp" son la apertura de nuevos puestos

Aquí no hay nada antinatural. Sólo uso la biblioteca estándar.

No, no me molestes con los códigos; el foro nos proporciona los enlaces. Lo que quiero decir es esto: Tipos de ejecución.

En la imagen de arriba tienes el precio de mercado, es decir, el corredor decide el precio. ¿Tal vez este es el problema si algo no se ha establecido allí? En general, manualmente por F9, ¿está disponible este tipo? Prueba con Instant.

 

Parece que hay un error en el probador.

Estamos probando la multidivisa EURUSD GBPUSD en el símbolo EURUSD en el modo de todos los ticks o en m1.

Estamos esperando una nueva vela en el euro, ahora estamos esperando el momento en que la libra tenga una nueva vela, en este momento concluimos acuerdos en el euro y la libra. Resulta que la operación sobre EUR se ha cerrado dentro del cuerpo de la vela y en este caso, el comprobador no puede conectarla con la vela abierta y la ignora. Por lo tanto, todos los conjuntos son 0 en el informe de optimización y no hay una sola operación. Ahora bien, si este resultado 0 se ejecuta manualmente o en el visualizador, todas las operaciones se muestran en el gráfico de balance de capital.

Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
¿Qué significa el mensaje?
EX5 loading failed

El Asesor Experto en el terminal solo suelta un lío y ya está.

Si no se alcanza la depuración, se elimina del gráfico de inmediato. Después de una hora de experimentos descubrí que el efecto desaparece después de añadir una variable arbitraria e innecesaria a cualquier ámbito de cualquier rama de clase =definida= de la jerarquía de clases de la aplicación.

 
Vigor:

No llega a la depuración, se elimina del gráfico inmediatamente. Después de una hora de experimentos descubrí que el efecto desaparece después de añadir una variable arbitraria e innecesaria a cualquier ámbito de cualquier rama de clase =definida= de la jerarquía de clases de la aplicación.

¿Y después de borrar esta variable el error vuelve a aparecer?
