Errores, fallos, preguntas - página 724
Me ha pasado 2 veces en la última semana (w7sp1, x64, 630):
¿Qué significa el mensaje?
El Asesor Experto en el terminal solo suelta un lío y ya está.
Si no se alcanza la depuración, se elimina del gráfico de inmediato. Después de una hora de experimentos descubrí que el efecto desaparece tras añadir una variable arbitraria e innecesaria a cualquier ámbito de cualquier rama de clase =definida= de la jerarquía de clases de la aplicación.
Debería ser "Conectado" o "Conectado" o "Conectado".
Un par de cosas interesantes:
Los MQ han hecho una rápida optimización en el modo "Sólo precios de apertura" - ¡muy buena! Entonces, ¿por qué la velocidad de optimización en los cruces en este modo es unas 10 veces más lenta que en los pares de dólares? El Asesor Experto y el período son los mismos.
La exportación de la lista de agentes remotos no funciona. Antes funcionaba, pero no recuerdo en qué compilación estaba.
Echo de menos la reducción de fondos en los"Resultados de optimización". Es una pena que no los hayan trasladado al 4. Sí, podemos exportar-excel-formula-sorting... Un alboroto superfluo.
La exportación de la lista de agentes remotos no funciona. Antes funcionaba, no recuerdo en qué build.
Escribe a servicedesk con los detalles. Por favor, especifica el número de compilación, el sistema operativo, la tasa de bits, si UAC está activado y en qué modo ejecutas el terminal (/portable).
Entonces, ¿por qué la velocidad de optimización de los cruces en este modo es unas 10 veces más lenta que la de los pares de dólares? El asesor y el periodo son lo mismo.
Así que, build 630, 32 bits, XP.
Optimización en 3 meses en un núcleo. Nubes, agentes remotos y otros locales y núcleos desactivados. 200 carreras. Pares EURUSD y EURGBP. El servidor es MQ. Adjunto los registros. La diferencia de tiempo es de casi 14 veces: 13 y 193 segundos, no a favor de la cruz. No voy a exponer el Asesor Experto, es bastante sencillo. Piensa en ello como un mcd simple ). ¡SI! No se solicitan datos de otros pares en el Asesor Experto. Sólo el par bajo prueba.
Consulte los ejemplos de scripts en"Sobrecarga de operaciones".
No se compilan. Yo mismo encontré el error en el primer script, pero no tengo el cerebro para el segundo.
Construir 630
No se compilan. Yo mismo encontré el error en el primer script,
Gracias, he añadido la declaración de tipo complejo que faltaba: