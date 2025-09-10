Errores, fallos, preguntas - página 735
Encontré una "confusión".
¿Por qué al compilador no le gusta la definición de la segunda variable b?
Y en general, ¿cómo puedo manejar esta situación?
No le gusta la definición.
Sólo escribe otro error - tipo de variable incorrecto para la dimensión del array
Sólo se pueden especificar constantes en las dimensiones
no es la definición lo que no le gusta.
También escribe otro error - tipo de variable incorrecto para la dimensión del array
Sólo se pueden especificar constantes en las dimensiones
Las constantes tampoco funcionarán, habrá un error:
Especificaciones de acceso
Los especificadores de acceso indican al compilador cómo acceder a las variables, los miembros de las estructuras o las clases.
El especificadorconst declara que una variable es una constante y no permite que el valor de esta variable cambie en el proceso de ejecución del programa. Se permite inicializar una variable una vez al declararla.
Me refería sólo a dos opciones
int Arr[100]
o
#define r 100
int Arr[r]
Para el resto ArrayResize
No lo entiendo. Pongo un EA en el gráfico y aparece este mensaje en la pestaña "Expertos". El Asesor Experto continúa su trabajo de todos modos. Esto no es un error, sino una advertencia. ¿Una advertencia sobre qué?
tampoco funcionará, habrá un error:
Una variable constante no es una constante. Se puede inicializar una vez, es decir, es una variable para la que se asigna memoria.
La tarea de las constantes es calcularse e insertarse en el código sin ocupar la memoria en tiempo de ejecución.
La constante será const AA=11.
Por lo tanto, el compilador será jurado. Si const AA=11, no se quejará.
¿Puede decirme cuál es el problema?
En el último intervalo en ChannelPeriod = 100; hay un cambio brusco hacia arriba en las lecturas del indicador, yendo más allá de las últimas 100 barras todo se muestra normalmente.
¿Alguien sabe cómo solucionarlo?
Por favor, denme un enlace directo donde se puedan descargar los libros de texto en formato PDF porque el navegador de mi teléfono no puede ver todo lo que hay en la página web.