Errores, fallos, preguntas - página 726

Nuevo comentario
 
sergeev:

Sí Renat, ese es mi código.

Funcionaba en las versiones anteriores. Pero dejó de funcionar en el actual 630/64.

El fallo que he encontrado es bastante extraño y, francamente, aterrador.

Lo siento, ya lo tengo.

Sí, la compilación 630 salió con errores, pero ya la hemos corregido y estamos lanzando una nueva.

Siento los fallos, es muy frustrante.

 

¿Qué significa la leyenda de la variable (elemento de la matriz de cadenas)?

¿La expresión no puede ser evaluada?

Un array en una clase. El array es dinámico.

 
sergeev:

¿Qué significa la leyenda de la variable (elemento de la matriz de cadenas)?

¿La expresión no puede ser evaluada?

Un array en una clase. El array es dinámico.

La expresión no puede ser evaluada.

Da un trozo de código, por favor.

 
Renat:

La expresión no puede ser analizada.

Da un trozo de código, por favor.


#define CHART_LPROP     43
#define CHART_DPROP     6
#define CHART_SPROP     1

//------------------------------------------------------------------ class CTmpChart
class CTmpChart
{
public:
        // свойства
        long lprm[CHART_LPROP+3];
        double dprm[CHART_DPROP];
        string sprm[CHART_SPROP+1];

......
}

//------------------------------------------------------------------ Reset
void CTmpChart::Reset() // сброс всех значений
{
	// сбрасываем свойства
	string nul=NULL; 
	for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++) dprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) sprm[i]=nul; // пришлось сделать так, иначе код слетает на присвоении sprm[i]=NULL 
}

//------------------------------------------------------------------ Copy
void CTmpChart::Copy(CTmpChart &a)
{
        for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=a.lprm[i];
        for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++)   // на этом цикле через раз (поймать стабильный глюк не получилось) терминал закрывается как процесс
          dprm[i]=a.dprm[i];
        for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) // на этом цикле бывает два варианта, 1) при подходе на эту строку цикла будет креш, 
          sprm[i]=a.sprm[i]; // 2) если цикл доживает к этой строке , то на ячейке sprm[i] (не из а.) - будет "Expression cannot be evaluated" и тоже креш
}

todas las matrices están preconfiguradas.

Probado con el dinámico, el resultado es el mismo.

Este error es sólo en 630/64

 

MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.

¿La nueva función complementará a la antigua OrderSend, o la sustituirá por completo?
 
Yedelkin:
¿La nueva función complementará a la antigua OrderSend, o la sustituirá por completo?

Suplemento. Por el momento se define de la siguiente manera


 
Rosh:

Suplemento.

Genial. Todavía no hay información en el Manual de forma temporal.
 
Rosh:

Actualmente tiene la siguiente definición

La descripción debería corregirse de inmediato: "La funciónOrderSend( ) está destinada a..." debería sustituirse por "La función OrderSendAsync() está destinada a...". Y más adelante en la descripción del código.

 
La nueva característica no afectará a las normas de la competición.
 
Rosh:

Suplemento. Por el momento tiene esta definición...

Recuerdo que Renat dio un descargo de responsabilidad, y sin embargo, tomar mi pregunta más en serio:

¿habrá un esquema más sencillo en el futuro para determinar qué orden activó OnTrade?

la pregunta es especialmente relevante a la luz de la introducción de la nueva función OrderSendAsync().

1...719720721722723724725726727728729730731732733...3188
Nuevo comentario