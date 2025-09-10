Errores, fallos, preguntas - página 726
Sí Renat, ese es mi código.
Funcionaba en las versiones anteriores. Pero dejó de funcionar en el actual 630/64.
El fallo que he encontrado es bastante extraño y, francamente, aterrador.
Lo siento, ya lo tengo.
Sí, la compilación 630 salió con errores, pero ya la hemos corregido y estamos lanzando una nueva.
Siento los fallos, es muy frustrante.
¿Qué significa la leyenda de la variable (elemento de la matriz de cadenas)?
¿La expresión no puede ser evaluada?
Un array en una clase. El array es dinámico.
Un array en una clase. El array es dinámico.
La expresión no puede ser evaluada.
Da un trozo de código, por favor.
La expresión no puede ser analizada.
Da un trozo de código, por favor.
todas las matrices están preconfiguradas.
Probado con el dinámico, el resultado es el mismo.
Este error es sólo en 630/64
MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.
¿La nueva función complementará a la antigua OrderSend, o la sustituirá por completo?
Suplemento. Por el momento se define de la siguiente manera
La descripción debería corregirse de inmediato: "La funciónOrderSend( ) está destinada a..." debería sustituirse por "La función OrderSendAsync() está destinada a...". Y más adelante en la descripción del código.
Recuerdo que Renat dio un descargo de responsabilidad, y sin embargo, tomar mi pregunta más en serio:
¿habrá un esquema más sencillo en el futuro para determinar qué orden activó OnTrade?
la pregunta es especialmente relevante a la luz de la introducción de la nueva función OrderSendAsync().