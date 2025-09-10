Errores, fallos, preguntas - página 268
¿Cómo puedo cambiar el orden de los indicadores? Sin eliminarlos del gráfico.
Me gustaría poder trabajar en MT5 con "archivo de cotizaciones" como en mt4, no hay manera. Por favor, hazlo.
Ya no existe ese archivo ni lo habrá.
Tiene que ver con el algoritmo de sincronización del historial de cotizaciones.
Gracias, eso ha ayudado.
No entiendo el redondeo de puntos de beneficio y precio por símbolo GBPUSD. No debería ser así.
Según lalógica del terminal, esto es normal cuando se calcula una posición neta.
Si es necesario redondear, habrá que hacerlo en el propio código.
De la respuesta de los desarrolladores en el Service Desk:
Verá el precio calculado por la fórmula de superposición
¡Una vez más! ¡No es posible de ninguna manera! Todo está en el nivel del concepto desde el principio:
Administración
1420
Pero en MetaTrader 4 el nivel de control de los cambios del historial es más débil. Prohibimos el uso de su propio historial en MT5 en aras de un control total del historial (se reescribirá constantemente desde el servidor).
Estoy tratando de averiguar por quéArrayIsSeries(High) es siempre falso
escribir al servicio de atención al cliente
lo escribí yo mismo
lo escribió él mismo
Estoy usando su servidor. todavía no se actualiza es 375 construir (ver foto página anterior). Y ya ha salido la segunda actualización. Por favor, haga un elemento de menú forzado para comprobar si hay una nueva versión y actualizarla
¿Muestran los registros del terminal algún registro de las actualizaciones que se descargan?
Esto suele ser algo así
