Errores, fallos, preguntas - página 488
Bild 489. 32x. Noté una mala característica del probador aquí... la última hora cae fuera del rango de la prueba,
si el rango se cierra con la fecha actual. Para los sistemas que trabajan con plazos pequeños, esta hora puede ser importante.
Sería bueno que pudiéramos establecer el límite del rango en el momento actual del inicio de la prueba.
Esto aumentaría la relevancia de los parámetros a la hora de optimizar los sistemas de negociación y, en consecuencia, mejoraría el rendimiento.
Parece ser un error cuando se ejecuta el probador en un marco de tiempo de un minuto y un gran número de operaciones (casi todas las barras), en realidad debería ser una línea recta en diagonal sin rupturas bruscas al final.
Intenté preguntarle al Asesor Experto por qué pierde abruptamente al final de cualquier dato histórico y descubrí que pierde uniformemente :), es sólo que este gráfico está comprimido al final a lo largo del eje de fechas, es decir, en el último centímetro del gráfico hay más de 10 días, mientras que el resto sólo tiene 3 días.
No estoy seguro exactamente (tal vez me equivoqué en algo en el EA), por favor, compruébalo.
Hay un error cuando se ejecuta el probador en un marco de tiempo de un minuto y un gran número de operaciones
Lyuk:
1) ....... Sólo que este gráfico está comprimido en el eje de la fecha al final, es decir, en el último centímetro del gráfico, más de 10 días, mientras que el resto del gráfico son sólo 3 días.
2) No estoy seguro exactamente (tal vez he estropeado algo en mi Asesor Experto), por favor, compruébalo.
1. El final del gráfico está comprimido con un gran número de operaciones.
2. No lo he hecho, es exactamente como es. Este error lleva mucho tiempo circulando de compilación en compilación. Espero que se solucione algún día.
Hola, tengo un experto que funciona mejor con ticks en mi tester que con OHLC. El otro hace milagros aunque tenga operaciones cortas pero la media es de más de 30 pips. Durante las pruebas el número de operaciones es el mismo, el diseño gráfico es el mismo. Los cálculos pueden ser diferentes. Los resultados son seguramente diametralmente opuestos :-) Es interesante que el periodo inicial sea casi coincidente gráficamente... Algunas operaciones son mejores, otras son peores... Pero las posteriores son absolutamente diferentes... Además a veces fallo mucho... Mostrar un gran número de operaciones está bien, pero elijo la duración de las operaciones para que este fallo no se revele.
El registro de "Expertos" se salta cada 10ª impresión, es decir, el script anterior no imprime los números que terminan en nueve. Todo es normal en los registros.
La salida del registro a la pantalla funciona con corte de frecuencia de salida para no ralentizar en las impresoras masivas. Todo se escribe en el disco sin cambios.
El efecto alcanzable del corte es cuestionable, el número de impresiones disminuye en un 10%, y para una información completa es necesario entrar en el registro...
y no es un probador, así que no hay prisa).
¿Escribir en un archivo es más rápido que mostrarlo en la pantalla?