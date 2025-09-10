Errores, fallos, preguntas - página 487
SL & TP Modification
Una orden de negociación para modificar los niveles de StopLoss y/o TakeProfit. Se requieren 5 campos:
¿Es un error o está diseñado para que el probador pueda abrir y cerrar posiciones a precios fuera de OHLC?
¿O qué me estoy perdiendo?
¿Puede usted aconsejar por qué puede haber un error al probar un EA? build 489
alpari, sólo cuando se utiliza USDCHF USDJPY dice lo siguiente:
Tengo una base con los precios, y cotizaciones de 1999 en m1.
Del mismo modo, también existe la posibilidad de que se produzca dicha apertura/cierre en el probador.
SD, ticket#200538
Está escrito en la documentación:
Программы MQL5
Para que un programa mql5 funcione, debe ser compilado (botón "Compilar" o tecla F7). La compilación debe pasar sin errores (las advertencias están permitidas y deben ser analizadas). En este caso, un archivo ejecutable con el mismo nombre y con extensión EX5 debe ser creadoen el directorio correspondiente,terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators o terminal_dir\MQL5\scripts. Exactamente este archivo se puede ejecutar.
El problema es que el terminal no puede ver el EA compilado en este directorio. ¿Qué hacer?
Por cierto, después de hacer clic en "Compilar" no hay errores en el MetaEditor y el campo indicado por la flecha en el probador de la figura inferior parpadea dos veces... pero el EA no aparece para su selección.
Añadido después: marcando la casilla de "ejecutar en modo de compatibilidad con XP" en las propiedades del .exe del terminal y del probador - lo encuentra todo.
Señores desarrolladores - ¡¡¡Pregunta para ustedes!!!
cuando se activa la opción"desplazamiento del gráfico".
tamaño ajustable de la sangría desde el borde derecho, después de su ajuste
en la plantilla de mt5 - NO se guarda.
en mt4 - se guarda.
¿se ha corregido esto?