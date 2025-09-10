Errores, fallos, preguntas - página 482
Es preferible que se facilite el código completo.
¡Hola! ¿No ayuda en Ajustes-Sólo-Clic?
Elcomercio con un solo clic no se aplica a esto.
Por ejemplo,
Esta característica sería muy útil para desarrollar paneles de información o de negociación en un gráfico.
Desarrolladores, ¿cómo desactivo el comercio con el ratón?
Estoy harto de tocar accidentalmente la línea de orden/parada y que aparezca su ventana de cambio.
Ya me he puesto en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y me han ignorado,
ya he tocado la línea de orden/parada y la ventana para desactivarla ha sido ignorada, como siempre me he preguntado si ya lo he hecho.
Para un gráfico individual: Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico->Propiedades->Mostrar niveles de negociación
En realidad, me refería a algo así
Puedes desactivarlo para todo el terminal en la configuración del mismo.
Para un gráfico individual: Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico->Propiedades->Mostrar niveles de negociación
También tengo que ver las colocaciones de pedidos en mi trabajo normal, pero no sólo desactivar la visibilidad.
Debe eliminar las reacciones del ratón a estas líneas. Sólo tienes que hacer clic en el objeto con la línea debajo de él y eso es todo. Qué pena. Y esto es muy molesto.
2011.08.10 14:36:30 Falló la sincronización de MQL5 Cloud Singapore
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore La cuenta MQL5.community no está especificada
No puedo optimizar en la nube en la build 485... ¿Qué me he perdido? ¿Se paga?
No puedo optimizar en la nube en la build 485... ¿Qué me he perdido? ¿Se paga?
En la última versión, para conectarse a MQL5 Cloud Network es necesario especificar el nombre de usuario y la contraseña en la configuración del terminal.
