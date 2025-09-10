Errores, fallos, preguntas - página 482

Interesting:
Es preferible que se facilite el código completo.
Karlson:
¡Hola! ¿No ayuda en Ajustes-Sólo-Clic?

Elcomercio con un solo clic no se aplica a esto.


  • Operaciones con un soloclic: esta opción le permite realizar operaciones con un solo clic en la pestaña "Operaciones" de la ventana "Observación del mercado ". Si está activada, las órdenes de compra o venta en la pestaña especificada enviarán instantáneamente una solicitud correspondiente al servidor de comercio. Si esta opción está desactivada, las órdenes de realizar operaciones abrirán la ventana de creación de órdenes.

Si además se tiene en cuenta que la prioridad de las órdenes es mayor que la de los objetos gráficos, realmente estorba. Se hace clic en un panel personalizado creado y si hay una orden detrás, la ventana también sale. Una buena cosa es tener una función que establezca la prioridad de los objetos en el gráfico. Como las capas en Photoshop ))).

Por ejemplo,

bool  ObjectSetInteger(
   long    chart_id,          // идентификатор графика
   string  name,              // имя
   int     prop_id,           // свойство OBJPROP_LAYER
   int     prop_value         // значение (ноль первый слой и так далее)
   );

Esta característica sería muy útil para desarrollar paneles de información o de negociación en un gráfico.

 
sergeev:

Desarrolladores, ¿cómo desactivo el comercio con el ratón?

Estoy harto de tocar accidentalmente la línea de orden/parada y que aparezca su ventana de cambio.

Ya me he puesto en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y me han ignorado,

ya he tocado la línea de orden/parada y la ventana para desactivarla ha sido ignorada, como siempre me he preguntado si ya lo he hecho.

Puedes desactivarlo para todo el terminal en la configuración del mismo.

Para un gráfico individual: Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico->Propiedades->Mostrar niveles de negociación
Retsam:

En realidad, me refería a algo así

int OnInit()
{
array [0][0]= 0;
array [0][1]= 0.1;
array [0][2]= 0.2;
array [1][0]= 1;
array [1][1]= 1.1;
array [1][2]= 1.2;
array [2][0]= 2;
array [2][1]= 2.1;
array [2][2]= 2.2;

  for(int l=0;l<3;l++)
  {
  
    for(int c=0;c<3;c++)
    {
    Print("array [",l,"][",c,"] - ",array[l][c]);
    }
  
  }

return(0);
}
 
Alexander:
También tengo que ver las colocaciones de pedidos en mi trabajo normal, pero no sólo desactivar la visibilidad.

Debe eliminar las reacciones del ratón a estas líneas. Sólo tienes que hacer clic en el objeto con la línea debajo de él y eso es todo. Qué pena. Y esto es muy molesto.

 
La guía tiene un error aquí.
 

2011.08.10 14:36:30 Falló la sincronización de MQL5 Cloud Singapore

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore La cuenta MQL5.community no está especificada

No puedo optimizar en la nube en la build 485... ¿Qué me he perdido? ¿Se paga?

 
Konstantin83:

En la última versión, para conectarse a MQL5 Cloud Network es necesario especificar el nombre de usuario y la contraseña en la configuración del terminal.


 
Rosh:

Funciona, gracias.
 
Últimamente se ha vuelto imposible trabajar con MT5 por las constantes reconexiones y pérdidas de conexión con el servidor, parece que se está produciendo algún tipo de regresión de la plataforma :(
