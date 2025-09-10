Errores, fallos, preguntas - página 495
Y otra pregunta, por ejemplo la siguiente situación:
Necesito 100 barras de la serie de tiempo High en el gráfico de horas. ¿Qué será más eficiente: copiar 100 barras del Asesor Experto u obtenerlas de la matriz pasada al indicador? Es decir, la pregunta es si adjunto el indicador al gráfico, ¿copiará las barras que no voy a utilizar?(¿Es posible averiguar el tiempo de ejecución utilizando MQL?
MetaTrader 5 Client Terminal build 495
El probador sigue arrugando el final del gráfico con un gran número de operaciones:
Por favor, arréglenlo en la próxima versión. Por favor, arréglenlo.
El final del gráfico es especialmente importante para estimar la operación con la misma estrategia en un futuro próximo. El Campeonato corre el riesgo de fracasar.;)
--Ejemplo de un Asesor Experto activo en el tráiler. Su gráfico también está en la imagen.
¡Hola! Con este código, en particular el orden de los TFs especificados, el indicador no se mostrará si se ejecuta en M5.
Después de actualizar a la última versión, todos los paneles que se construyeron utilizando la etiqueta de mapa de bits no se muestran correctamente o no se muestran en absoluto. En la lista de cambios se indica:
8. MQL5: Corregido el trabajo con imágenes para la etiqueta Bitmap.
¿Qué ha cambiado exactamente? Es decir, ¿qué hay que arreglar ahora para que vuelva a funcionar?
Intentando editar un post recién añadido (IE8), por alguna razón aparece "Nuevo comentario" sin el texto que quería editar.
El resultado es que se borra el texto del mensaje correcto. Antes no era así.
1. Después de la actualización del 489 al 495, no era posible conectar los agentes de la nube (no se marcaba en "uso"), hasta que se volvían a introducir los parámetros de MQL5.Community en la configuración.
2. error (en mi opinión) en el envío de ejecuciones durante la optimización:
Se ejecutó la optimización (2 parámetros variables, 525 ejecuciones), 1 núcleo local y 3 redes en la nube disponibles. Como resultado, los agentes de la nube realizaron 4 carreras, tras las cuales las nubes pasaron al estado final. El resto, probablemente (hay que dejar de optimizar), fue al núcleo local...
3. Durante la optimización en el paso 2, el registro del probador dejó de aparecer en MetaTrader 5\\N-logs\20110825.log.
Después de detener el proceso de optimización, la salida del registro se reanuda. Fragmento de registro:
