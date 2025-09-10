Errores, fallos, preguntas - página 485
El proceso de optimización espera algo sin llegar al final. Los agentes son libres.
Se supone que la distribución de trabajos a los agentes se detiene después de que la ejecución haya sido contada con los valores de parada de los parámetros. Y la velocidad de los agentes varía considerablemente.
Se adjuntan fotos de los ajustes.
A los desarrolladores
La descripción de la nueva construcción indica que el proyecto debe ser recompilado. Todavía tengo dos bibliotecas en la versión antigua, pero mi Asesor Experto las ve y las utiliza normalmente.
Entonces, ¿es obligatorio recompilar todo el proyecto o qué?
¿Qué hacer cuando hay muchas ventanas indicadoras y se quiere cambiar rápidamente entre ellas?
Lo más lógico sería añadir botones de ocultación adecuados para las respectivas ventanas.
Por desgracia, esta posibilidad, según me parece, está ausente en la versión actual.
Como resultado, tengo que hacerlo:
1. Introduzca un indicador especial de vacío para cada ventana.
2. Inicializar las variables globales correspondientes en el manejador de eventos del Asesor Experto cuando se cambia el estado de los botones.
En el manejador de eventos de un indicador vacío cambiar su tamaño (IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, height)) basado en las variables globales.
El tamaño de la ventana no siempre cambia durante este tipo de procesamiento y es difícil entender por qué depende de eso.
De otros temas, de los que escribí antes:
La falta de una posibilidad sencilla de asignar una única escala para varios indicadores en una ventana; como resultado, cuando se colocan varios indicadores con diferentes rangos de valores sus escalas se cruzan y dan lugar a un abracadabra, para evitar que tengamos que calcular el rango de cada indicador y determinar el rango total de la ventana a través de las variables globales.
2. la falta de acceso directo del programa de los indicadores personalizados a las matrices del Asesor Experto, y, en consecuencia, la complicación del modelo de implementación de los probadores personalizados y de los sistemas de comercio adaptativos, en los que algunos indicadores son extensiones de la interfaz del Asesor Experto (por ejemplo, los indicadores de la dinámica de la rentabilidad y otros indicadores resultantes en la historia de la prueba directamente bajo los gráficos de precios).
Conclusión: Actualmente, las características de la interfaz de MQL5 son, en mi opinión, su talón de Aquiles, pero admito que no es tan evidente para la mayoría de los desarrolladores, que prestan más atención a los algoritmos.
¡Hola! ¡Buena suerte en la búsqueda en el mercado, a todos! ¿Puedes decirme, por favor (no sé dónde preguntar), si existe un script que muestre la hora actual en la ventana de trabajo?
El archivo contiene preajustes, póngalos en ...\MQL5\Presets.
Descomprimir Sources.zip en .../MQL5\.
Hay un error al abrir un archivo. Parece que el meta-editor reescribe todo el código en una sola línea (lo mismo en diferentes ordenadores). A través del bloc de notas todo se abre como debería. Aquí tienes una captura de pantalla:
¿Qué hacer con él y dónde está el bicho?
Intente eliminar el punto en el nombre del archivo o sustituirlo por otro carácter.
parece que ME está tratando el archivo como si tuviera una extensión desconocida.
En el archivo de presets, ponerlos en .../MQL5\Presets\.
Descomprimir Sources.zip en .../MQL5\N
no es la plataforma sino algo de los servidores.
el foro se cae junto con la plataforma...