Errores, fallos, preguntas - página 481

¿Puedes decirme cómo averiguar la hora local del ordenador desde el probador? Las funciones como TimeLocal y TimeGMT se superponen al probador.

No es una pregunta ociosa ;-) - Hay que cronometrar la prueba para no sobrepasar el límite de 15 minutos.

Y recuerde que no puede utilizar también la DLL. ;-/

 
marketeer:

¿Por qué necesitas la hora local para esto?

En primer lugar, el probador muestra el tiempo de la prueba en milisegundos en el registro, en segundo lugar, puede utilizar la función 

GetTickCount()
 
Valmars:

¡Correcto! Gracias. Se me olvidó, en parte porque por alguna razón esta función no está incluida en el grupo de fecha y hora en la ayuda.
 

Desarrolladores, ¿cómo puedo desactivar el comercio con el ratón?

Estoy harto de tocar accidentalmente la línea de orden/parada y que aparezca su ventana de cambio.

Ya he avisado a Service Desk y me han ignorado,

ya he tocado la línea de orden/parada y la ventana para desactivarla ha sido ignorada, como siempre me he preguntado si ya lo he hecho.

 

He observado en el depurador en matrices bidimensionales que los índices se reordenan.

 
¿qué números de índice se reordenan?
 
La primera dimensión del array a la segunda dimensión. La captura de pantalla lo muestra claramente. Por ejemplo, escribe en [2][1] y en el depurador el valor está en el elemento [1][2].
 
sergeev:

¡Hola! En Ajustes-Comercio-Un clic no ayuda?
Retsam:

Me he dado cuenta de que en el depurador en los arrays bidimensionales se puede ver que los índices están reordenados.

Es preferible que se proporcione el código completo.
sargazo:

¿qué números de índice se reordenan?

Si he entendido bien, [0][1] debe contener 0,1 (y aparentemente lo hace), pero se imprime como 1. Mientras que [1][0] debería contener 1, pero se imprime como 0,1.

Asumo que las "columnas" y las "filas" se intercambiaron durante el direccionamiento en el momento de desmapear (en general el direccionamiento estaba roto).

 
sergeev:

Volví a escribir al Servicio de Atención al Cliente y lo ignoraron,


La solicitud ha sido vista.
