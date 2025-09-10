Errores, fallos, preguntas - página 241
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ejemplo con comentarios
¡Hola !
Este es mi primer post aquí, así que en primer lugar quiero dar las gracias a los desarrolladores de la plataforma de comercio MetaTrader.Gran producto! Buena suerte a usted.
Tengo una pregunta.
Tengoterminales de clienteMetaTrader instalados en dos máquinas, uno de los clientes tiene la siguiente lista de servidores para conectarse
El otro cliente:
Al descargar el historial, los datos históricos descargados por un cliente son diferentes de los datos históricos del otro cliente. Y, por supuesto, las pruebas del Asesor Experto en comercio en estas máquinas dan resultados diferentes.
Por favor, explique la situación.
En el primer caso, usted ha abierto una cuenta comercial en el servidor de Alpari, y en el segundo caso, en nuestro servidor de demostración (MetaQuotes-Demo).
Al abrir una cuenta de demostración, seleccione MetaQuotes-Demo o añada la dirección access.metatrader5.com:443 a la lista de servidores y destaque la cuenta en ella.
Por favor, explique esta situación.
Renat y Rosh - gracias por la respuesta, pero la pregunta es: ¿cuál de estas historias es relevante (es decir, realmente historia)?
El hecho de que diferentes servidores tengan diferentes datos del historial es un hecho y eso está claro, pero no está claro por qué es así. Las diferencias son bastante grandes, y en consecuencia afecta críticamente a la configuración del Asesor Experto.
... да, это похоже на на рекурсию ...
¿Por qué deberían ser iguales?
Renat y Rosh - gracias por la respuesta, pero la pregunta es: ¿cuál de estas historias es relevante (es decir, realmente historia)?
Que los distintos servidores tienen datos históricos diferentes es un hecho y está claro, pero no está claro por qué es así. Las diferencias son bastante grandes, y en consecuencia afecta críticamente a la configuración del Asesor Experto.
La historia de MQ se considera relevante. Esta cuestión ya se ha planteado muchas veces; el origen de las discrepancias se ha citado como un descuido (indiferencia) por parte de los corredores individuales a los datos históricos.
¿Por qué los corredores se equivocan de historial?
¿O los corredores de bolsa dedican su tiempo a deformarlo?
¿Por qué los corredores se equivocan de historia?
¿O los corredores se toman su tiempo para deformarlo?