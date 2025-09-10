Errores, fallos, preguntas - página 414
Establezca siempre explícitamente los valores de todas las barras en los indicadores. Lea el artículo Indicador por indicador en MQL5:
Gracias, eso realmente ayudó.
Pero esto nos lleva a una pregunta más: ¿por qué permitir que el terminal llene el buffer de indicadores con basura?
¿No se puede asignar automáticamente a las barras no utilizadas un valor determinado de EMPTY_VALUE?
Por si os interesa, comparto el resultado de la correspondencia del Service Desk sobre la posibilidad de cerrar una posición con un volumen inferior al tamaño de lote mínimo:
¿Podemos formular una regla unificada en tal caso?
Si no hay una posición abierta en el instrumento, se puede ejecutar una operación con un volumen no inferior al lote mínimo.
Si hay una posición abierta en un símbolo, se puede ejecutar/enviar una operación sobre él con cualquier volumen múltiplo del lote mínimo (pero sólo hasta la compensación/cierre total de la posición abierta).
Sí, absolutamente correcto.
Por si os interesa, comparto el resultado de la correspondencia del Service Desk sobre la posibilidad de cerrar una posición con un volumen inferior al tamaño de lote mínimo:Bueno, de nuevo todo se confunde, ya que estaba claro, es posible realizar operaciones con volumen no inferior a min_volumen con paso de volumen, excepto para el cierre total de una posición donde cualquier volumen es posible (excepto vol>max_volume). Ahora resulta que es posible hacer menos que el volumen mínimo. Creo que tú o Sevizdesk habéis entendido algo mal.
Permítanme hacer una pregunta comprometedora... bueno, muy interesante,
sobre una subrutina espía que reenvía archivos .eh desde el terminal....
He discutido el tema con un programador (y si sólo hubiera uno),
que en los terminales, especialmente en MT4 (alguien confesó) y no necesariamente en MT5
hay una subrutina o algún otro .... que controla y reenvía los ex,
no espero respuestas sinceras, pero me pregunto si alguien sabe realmente
qué es y por qué algunas personas tienen miedo de perder sus datos de EA,
TIPO - no se hará rico en la paz :-_ )
Sobre todo lo anterior:
1. ¿A quién se lo envían y cómo, y lo más importante, por qué? Por lo tanto, tenemos que aclarar lo que usted o estos programadores quieren decir.
2. En cuanto a MT5, no estoy seguro, pero personalmente no he conocido ningún archivo descompilado, y tampoco he oído hablar de ello (hasta ahora se acepta que nadie más que los desarrolladores del lenguaje son capaces de hacer tales cosas). Por cierto, lo bien que pueden los propios desarrolladores para descompilar también no sé.
Los desarrolladores no necesitan estos archivos, por lo general tienen suficientes problemas por sí mismos (simplemente no piensen que cada 100 EA no es un grial que se hunde). Por supuesto, las empresas de corretaje y los corredores de bolsa están interesados en ellos, pero prácticamente pueden prescindir de ellos (y lo hacen), y nadie les hablará del núcleo del complejo comercial (en lo que respecta a la descompilación en particular), por razones obvias.
Por supuesto, estamos hablando del trabajo deshonesto de cierta parte de los corredores, que suelen llamarse "cocinas".
3) Sobre MT4 - ¿qué hay que robar tan hábilmente? Como he dicho anteriormente, los desarrolladores y los corredores no están interesados (este último, si lo desea, puede calcular la estrategia de negociación o comprar / descargar una de las variantes del código).
Además, hay muchos entusiastas que, por un lado, intentan proteger el código de los proyectos escritos en MQL4, y por otro lado, intentan entrar en *.ex4.
Permítanme hacer una pregunta comprometedora, muy interesante,
He respondido personalmente a esta pregunta tan frecuente más de una docena de veces. Puedes adivinar la respuesta.
Sugiero que utilicemos el sentido común y tengamos en cuenta la reputación de la empresa.
ps: por si acaso, repito "el terminal no envía nada personal y no roba".
Gracias por la respuesta, pero no he mencionado a personas y empresas concretas,
Pero estoy de acuerdo con Interesting sobre los DCs.
pueden llenar el terminal con cosas que Norton no notaría, simple
transferencia de datos, y para evitar que los DT estén en números rojos como en el caso de los revendedores nocturnos
suben el listón y ya está, o como mínimo revientan el contrato, pero oooohhhhhhhhhh
¡es muy raro, solo me lo preguntaba, gracias por la respuesta y buena suerte!
Gracias por la respuesta, pero no he mencionado a personas y empresas concretas,
Pero estoy de acuerdo con Interesting sobre los DCs.
pueden rellenar el terminal con cosas que Norton ni siquiera notará, simple
No pueden rellenar el terminal con nada. Tanto desde el punto de vista legal (está estrictamente establecido en nuestros contratos con los corredores) como físico.
Abre cualquier programa que venga con nuestros terminales y mira los detalles, especialmente la firma digital:
Una firma digital válida significa que el archivo fue realmente creado por MetaQuotes Software Corp. y que el archivo no ha sido modificado. Thawte garantiza la exactitud de esta información.
¿Pueden decirme si está previsto introducir el carácter de tabulación ("\t") en funciones como comentario/impresión/alerta?
Im_hungry:
Pero estoy de acuerdo con Interesting sobre los DCs
Pueden llenar el terminal con cosas que Norton ni siquiera notará.
Queremos evitar las pérdidas de las empresas de intermediación como en el caso de los revendedores nocturnos
No he dicho que los brokers/DCs "llenen" el terminal de cosas.
El núcleo del terminal es el mismo para todos los corredores, la única cuestión es la configuración del servidor (el núcleo tampoco puede ser cambiado por el corredor) y las características adicionales que tiene el corredor.
Un corredor honesto, especialmente uno, que transfiere todas las operaciones al mercado real no se preocupa por el sistema y la forma en que el comerciante negocia. Es importante que siga las normas comerciales.
Para todo tipo de empresas de "cocina", que a menudo ni siquiera colocan sus posiciones en el mercado, es muy importante saber cómo opera exactamente un operador "exitoso" (aquí nos referimos a la relación entre el depósito y el beneficio medio mensual).
Pero para "trabajar" con estos operadores no necesitan saber qué Asesor Experto utiliza el operador (aunque a veces se puede determinar), porque las operaciones se pueden analizar desde el servidor.
Al recopilar las estadísticas del historial de un solo operador (o de un gran número de operadores) durante un periodo determinado, el corredor puede analizar fácilmente las operaciones y comprender que, por ejemplo, el "cliente" utiliza un martin con doblaje y la posibilidad de establecer hasta 10 rodillas.
Sabiendo esto, algunos corredores (no hay necesidad de agruparlos a todos bajo un mismo techo) a menudo tienen el deseo de librar al comerciante de súper ganancias e ilusiones a cuenta de los GRAILS.
Si el estilo de comercio "de cocina" no parece demasiado peligroso (para ellos, por supuesto) una estrategia particular no importa realmente. Una cuenta de este tipo simplemente se cubrirá a expensas de los fondos de otros clientes o de la empresa.
PS
Por supuesto, existe la opción de que un corredor no "contrarreste" a un determinado comerciante e incluso viceversa, utilice su comercio como una señal para sí mismo. Pero esto también es bastante normal y no es un tema de discusión en este foro.