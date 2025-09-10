Errores, fallos, preguntas - página 413
Entonces, por favor, dígame qué se devolverá si la función tiene éxito
y qué devolverá si falla, porque la documentación no dice nada al respecto...
según tengo entendido 1 es cierto
0 - falso ???????????????
//-----------------------------------------//
Devuelve el valor de una propiedad especificada de un programa mql5 en ejecución.
intMQL5InfoInteger(
intproperty_id// identificador de la propiedad
);
Parámetros
property_id
[Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_MQL5_INFO_INTEGER.
Valor devuelto
Valor de tipo int.
//---------------------------------------//
En esta construcción
error de incompatibilidad de tipos de datos
posible pérdida de datos debido a la conversión de tipos
Tal vez alguien sabe cómo arreglarlo = realmente ...?
Gracias.
Los documentos no dicen nada sobre la ejecución"fallida" MQL5InfoInteger.
Para controlar el éxito utilice GetLastError
¿Alguien sabe cómo solucionarlo = realmente ...?
al tipo requerido.
No sé cómo vas a traerlo cuando la documentación del desarrollador muestra claramente
Ese long to int no funcionará como escribes: "cast to the required type".
Entiendo su optimismo escéptico,
Gracias por su ayuda, que tenga un buen día.
No sé cómo puedes citarlo si la documentación de los desarrolladores muestra claramente
Ese long to int no funcionará como escribes: "reducir al tipo requerido".
Así
Es algo así.
Por fin= la primera persona real que respiraba apareció para
hoy, gracias a TODOS los trabajos. Buena suerte.
No puedo superar a iCustom().
Tanto en Quartet como ahora en Fiver, al extraer los valores de los indicadores en las barras sin señales
iCustom() a veces muestra diferentes artefactos:
Los datos se extraen de la siguiente manera:
El valor de la variable WorkBar=1 determina el número de la barra cuyo valor estamos extrayendo del buffer.
¿Cuál puede ser el problema? ¿No puedes usar variables?
Si se intenta extraer datos de dos búferes diferentes en un solo tick, a veces se obtiene lo siguiente:
Establezca siempre explícitamente los valores de todas las barras de los indicadores. Lea el artículo Indicador por indicador en MQL5:
Debe establecer un valor para cada elemento del buffer del indicador, y si el valor del indicador para una barra determinada no está definido (no se calcula, según el algoritmo incorporado en el indicador), debe establecer explícitamente un valor vacío para esos casos. Por ejemplo, el valor del buffer indicador se calcula mediante la operación de división, y en algún momento puede resultar que el divisor sea igual a cero.