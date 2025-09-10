Errores, fallos, preguntas - página 274

Nuevo comentario
 
Kos:
Gracias, corrijo la descripción de los cambios para la última compilación.
Por cierto, si sube su recurso, "::euro.bmp" es suficiente
 
alexluek:

Me pueden decir cómo dar salida al valor del índice de la línea del indicador en el EA. Necesito el valor de la 1ª línea y de la 2ª línea.

No lo veo en la descripción de la función, pero creo que lo necesito de otra manera.

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);

En mt4 los índices se especificaban en modo int

doble iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)


O puede dirigirme hacia la verdad, puedo tratar de descubrirla yo mismo,

Llevo 3 días navegando por el foro y no hay nada como esto...

Ve a la documentación de iCustom y mira el ejemplo que hay. Sólo a través de CopyBuffer
 
AlexSTAL:
Vaya a la documentación de iCustom y vea el ejemplo allí. Sólo a través de CopyBuffer

Gracias, amable hombre.

Pensé que era fácil. Especifique el número de índice del indicador (2) en

CopyBuffer y ya está.
   if(BarsCalculated(v161_handle)<rates_total) return(0);
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   if(CopyBuffer(v161_handle,2,0,to_copy,Spr1Buffer)<=0) return(0);
   return(rates_total);
  
 

Y cómo abordar la administración del sitio.

¡Quiero hacer una sugerencia!

Hacer una sección en el foro - respuestas pagadas,

y una persona especial respondió inmediatamente (y no tienen que esperar medio día - sin ofender)

a una pregunta, y el dinero de la cuenta personal se retiró en función de

complejidad de una pregunta, bien si en la documentación - 0,1 $

y si son funciones complejas - 0,2-0,3

 
alexluek:

Y cómo abordar la administración del sitio.

¡Quiero hacer una sugerencia!

Hacer una sección en el foro - respuestas pagadas,

y una persona especial respondió inmediatamente (y no tienen que esperar medio día - sin ofender)

a una pregunta, y el dinero de la cuenta personal se retiró en función de

complejidad de una pregunta, bien si en la documentación - 0,1 $

y si son funciones complejas - 0,2-0,3

Esta sección ya existe: https://www.mql5.com/ru/job
MQL5 работа
MQL5 работа
  • www.mql5.com
Заказы на разработку программ для трейдинга
 
mql5:
Por cierto, si subes tu propio recurso, entonces "::euro.bmp" es suficiente

¿Y si el archivo es MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

¿es necesario especificar "::MyImages\euro.bmp"?

 
stringo:
Puedes hacerlo. Propiedades del indicador - pestaña "Visualización" - casilla "Mostrar en la ventana de datos"

¿Dónde?

También:) ¿Por qué no se pueden resaltar varios indicadores enla "lista de indicadores" para eliminarlos?

 
gumgum:

¿Dónde?

 
AlexSTAL:

)) Se trata de poder eliminar los indicadores directamente desdela "ventana de datos".
 
Kos:

¿Y si el archivo es MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

¿tengo que especificar "::MyImages\euro.bmp"?

La imagen se añade al recurso EX5 con el comando
#recurso "<ruta al archivo de la carpeta MQl5\Imágenes>".

para utilizar las imágenes de los recursos de los objetos EX5, la ruta del archivo "::<nombre de las imágenes>.bmp" debe establecerse como

ejemplo

#resource "MyImages\\euro.bmp"

ObjectSetString(...,"::MyImages\\euro.bmp");
1...267268269270271272273274275276277278279280281...3188
Nuevo comentario