Errores, fallos, preguntas - página 274
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Gracias, corrijo la descripción de los cambios para la última compilación.
Me pueden decir cómo dar salida al valor del índice de la línea del indicador en el EA. Necesito el valor de la 1ª línea y de la 2ª línea.
No lo veo en la descripción de la función, pero creo que lo necesito de otra manera.
intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);
En mt4 los índices se especificaban en modo int
O puede dirigirme hacia la verdad, puedo tratar de descubrirla yo mismo,
Llevo 3 días navegando por el foro y no hay nada como esto...
Vaya a la documentación de iCustom y vea el ejemplo allí. Sólo a través de CopyBuffer
Gracias, amable hombre.
Pensé que era fácil. Especifique el número de índice del indicador (2) enCopyBuffer y ya está.
Y cómo abordar la administración del sitio.
¡Quiero hacer una sugerencia!
Hacer una sección en el foro - respuestas pagadas,
y una persona especial respondió inmediatamente (y no tienen que esperar medio día - sin ofender)
a una pregunta, y el dinero de la cuenta personal se retiró en función de
complejidad de una pregunta, bien si en la documentación - 0,1 $
y si son funciones complejas - 0,2-0,3
Y cómo abordar la administración del sitio.
¡Quiero hacer una sugerencia!
Hacer una sección en el foro - respuestas pagadas,
y una persona especial respondió inmediatamente (y no tienen que esperar medio día - sin ofender)
a una pregunta, y el dinero de la cuenta personal se retiró en función de
complejidad de una pregunta, bien si en la documentación - 0,1 $
y si son funciones complejas - 0,2-0,3
Por cierto, si subes tu propio recurso, entonces "::euro.bmp" es suficiente
¿Y si el archivo es MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
¿es necesario especificar "::MyImages\euro.bmp"?
Puedes hacerlo. Propiedades del indicador - pestaña "Visualización" - casilla "Mostrar en la ventana de datos"
¿Dónde?
También:) ¿Por qué no se pueden resaltar varios indicadores enla "lista de indicadores" para eliminarlos?
¿Dónde?
¿Y si el archivo es MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
¿tengo que especificar "::MyImages\euro.bmp"?
#recurso "<ruta al archivo de la carpeta MQl5\Imágenes>".
para utilizar las imágenes de los recursos de los objetos EX5, la ruta del archivo "::<nombre de las imágenes>.bmp" debe establecerse como
ejemplo