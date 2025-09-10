Errores, fallos, preguntas - página 273

mql5:
"myexp.ex5::euro.bmp"
Gracias, corrijo la descripción de los cambios para la última compilación.
 
Lizar:
-Alexey-:

En la última compilación, ha aparecido algún error. La función if(prev_calculated==0) se activa ahora en cada tick...
De la misma manera.
He reiniciado el terminal y todo está bien. No sé lo que era.
 

¿Soy el único "desafortunado"?

No recuerdo la última vez que noté un fallo: todo funciona bien.

Lizar:
He reiniciado el terminal y todo está bien. Lo que era, no lo sé.
Todo volvió a la normalidad para mí también. ¿Quizás había algún problema con el servidor?
 

¿Se puede añadir la hipótesis de seleccionar varios indicadores enla "lista de indicadores" para eliminarlos del gráfico?


¿Y por qué no se pueden borrar los indicadores en la "ventana de datos"?

 

Especificado la pregunta sobre la posibilidad de mostrar la dinámica de la cuenta en el indicador en mi post # 24 http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5

 
gumgum:

¿Y por qué no se pueden borrar los indicadores de la "ventana de datos"?

Puedes hacerlo. Propiedades del indicador - pestaña "Visualización" - casilla "Mostrar en la ventana de datos"
 
Voodoo_King:
construye 381. ¡¡¡NO HA CAMBIADO NADA !!!

cada vez que se reinicia el terminal, los EAs se inicializan con diferentes parámetros (lo que usted quiera).



mql5:
Reproducido, ordenándolo.

build 384. probé un par de EAs en 4 ventanas. ok, funcionó. ya estaba contento ())) probé en 20 ventanas - ¡¡¡Todavía no funciona!!!

P.D., sin embargo, un poco de estabilidad - los parámetros se restablecen no a cualquier cosa, sino a los prescritos por defecto...

 
Voodoo_King:



build 384. probado un par de expertos en 4 ventanas. ok, funcionó. se emocionó )))) probado en 20 ventanas - ¡¡¡Todavía no funciona!!!

P.D. Sin embargo, hay estabilidad - los parámetros no se restablecen a lo que quieras, sino a los predeterminados...

Se corregirá en la próxima versión.
 

Me pueden decir cómo dar salida al valor del índice de la línea del indicador en el EA. Necesito el valor de la 1ª línea y de la 2ª línea.

No lo veo en la descripción de la función, pero creo que lo necesito de otra manera.

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);

En mt4 los índices se especificaban en modo int

doble iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)


O puede dirigirme hacia la verdad, puedo tratar de descubrirla yo mismo,

Llevo 3 días navegando por el foro y no hay nada como esto...

