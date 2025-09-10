Errores, fallos, preguntas - página 273
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
"myexp.ex5::euro.bmp"
En la última compilación, ha aparecido algún error. La función if(prev_calculated==0) se activa ahora en cada tick...
¿Soy el único "desafortunado"?
No recuerdo la última vez que noté un fallo: todo funciona bien.
He reiniciado el terminal y todo está bien. Lo que era, no lo sé.
¿Se puede añadir la hipótesis de seleccionar varios indicadores enla "lista de indicadores" para eliminarlos del gráfico?
¿Y por qué no se pueden borrar los indicadores en la "ventana de datos"?
Especificado la pregunta sobre la posibilidad de mostrar la dinámica de la cuenta en el indicador en mi post # 24 http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5
¿Y por qué no se pueden borrar los indicadores de la "ventana de datos"?
construye 381. ¡¡¡NO HA CAMBIADO NADA !!!
cada vez que se reinicia el terminal, los EAs se inicializan con diferentes parámetros (lo que usted quiera).
Reproducido, ordenándolo.
build 384. probé un par de EAs en 4 ventanas. ok, funcionó. ya estaba contento ())) probé en 20 ventanas - ¡¡¡Todavía no funciona!!!
P.D., sin embargo, un poco de estabilidad - los parámetros se restablecen no a cualquier cosa, sino a los prescritos por defecto...
build 384. probado un par de expertos en 4 ventanas. ok, funcionó. se emocionó )))) probado en 20 ventanas - ¡¡¡Todavía no funciona!!!
P.D. Sin embargo, hay estabilidad - los parámetros no se restablecen a lo que quieras, sino a los predeterminados...
Me pueden decir cómo dar salida al valor del índice de la línea del indicador en el EA. Necesito el valor de la 1ª línea y de la 2ª línea.
No lo veo en la descripción de la función, pero creo que lo necesito de otra manera.
intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);
En mt4 los índices se especificaban en modo int
O puede dirigirme hacia la verdad, puedo tratar de descubrirla yo mismo,
Llevo 3 días navegando por el foro y no hay nada como esto...