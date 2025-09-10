Errores, fallos, preguntas - página 272
Al compilar el Asesor Experto aparecen los siguientes mensajes en el registro (y son muchos)
la declaración de 'sl' oculta la declaración global en el archivo 'Time not waits_2011_00.mq5' en la línea 20 Trade.mqh 1021 45
la declaración de 'tp' oculta la declaración global en el archivo 'Time not waits_2011_00.mq5' en la línea 21 de Trade.mqh 1021 48
qué es esto y cómo solucionarlo. esto no estaba presente en las versiones anteriores
Es una pregunta que me he hecho muchas veces....
Escribí a servicedesk.... ¡respondieron rápidamente!
No es una buena...
Después de la compilación, los parámetros de entrada en el probador de estrategias se restablecen a sus propios parámetros. Inicio, Paso, Parada.
Cada vez, después de la compilación, tengo que volver a establecer los parámetros de prueba necesarios.
Es muy incómodo.
¿Puede explicar el comportamiento?
Lo he probado. Tanto en la compilación como en el reinicio del terminal, la configuración que he establecido sigue siendo la misma.
Tengo un problema con la inicialización de los valores del estado de la cuenta de la línea de indicadores.
En resumen, la salida Print( ) Equity cambia cuando se prueba en un período de la historia, mientras que los intentos de escribir los mismos valores cambiantes en el búfer de datos del indicador no se muestran, aunque la "capacidad" de escribir en los precios ya ha sido probada, y no hay errores y observaciones del probador.
El problema se describe con más detalle en el último sexto post del hilo: https://www.mql5.com/ru/forum/2963
¿Cuál es la forma correcta de referirse al archivo de recursos?
¿Es esto correcto?
comenzó a activarse en cada garrapata, e incluso sin garrapatas. Como si estuviera en bucle (4 veces por segundo de forma constante). Y el terminal al mismo tiempo carga algo continuamente, aunque no estoy desplazando la ventana, y el indicador necesita pocas velas (lo que hay en la pantalla). Al mismo tiempo en el administrador de tareas salidas de los valores de la tabla al máximo en ambos núcleos, la carga de la CPU también, y MT se ralentiza (en esta función que tengo el cálculo, si lo quito - no hay carga, pero el bucle se mantiene). Si retira el indicador del gráfico, la carga se detiene después de algún tiempo. Antes no era así, funcionaba una vez, como debería. Hay un código delante:
Hay suficientes datos, ya que los mensajes del código no se imprimen. Y de.
El mensaje de prueba está en marcha continuamente.
Mientras escribo este post - 20 MBt ha descargado y continúa.
Por favor, arreglen como estaba lo antes posible.
Si alguien tiene una compilación que no sea la más reciente, por favor compártala.
En la última compilación, ha aparecido algún error. La función if(prev_calculated==0) comenzó a activarse en cada tick...
