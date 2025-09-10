Errores, fallos, preguntas - página 272

Nuevo comentario
 

Al compilar el Asesor Experto aparecen los siguientes mensajes en el registro (y son muchos)

la declaración de 'sl' oculta la declaración global en el archivo 'Time not waits_2011_00.mq5' en la línea 20 Trade.mqh 1021 45
la declaración de 'tp' oculta la declaración global en el archivo 'Time not waits_2011_00.mq5' en la línea 21 de Trade.mqh 1021 48

qué es esto y cómo solucionarlo. esto no estaba presente en las versiones anteriores

 
Trolls:

Al compilar el Asesor Experto aparecen los siguientes mensajes en el registro (y son muchos)

la declaración de 'sl' oculta la declaración global en el archivo 'Time not waits_2011_00.mq5' en la línea 20 Trade.mqh 1021 45
la declaración de 'tp' oculta la declaración global en el archivo 'Time not waits_2011_00.mq5' en la línea 21 de Trade.mqh 1021 48

qué es esto y cómo solucionarlo. esto no estaba presente en las versiones anteriores

Esto significa que has declarado una variable local y otra global con el mismo nombre. En el ámbito local, la variable global estará oculta (invisible), que es lo que advierte el compilador. La salida es dar nombres diferentes.
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5
 
AlexSTAL:
Es una pregunta que me he hecho muchas veces....

Escribí a servicedesk.... ¡respondieron rápidamente!


No es una buena...

 
Jager:

Después de la compilación, los parámetros de entrada en el probador de estrategias se restablecen a sus propios parámetros. Inicio, Paso, Parada.

Cada vez, después de la compilación, tengo que volver a establecer los parámetros de prueba necesarios.

Es muy incómodo.

¿Puede explicar el comportamiento?

Lo he probado. Tanto en la compilación como en el reinicio del terminal, la configuración que he establecido sigue siendo la misma.

 

Tengo un problema con la inicialización de los valores del estado de la cuenta de la línea de indicadores.

En resumen, la salida Print( ) Equity cambia cuando se prueba en un período de la historia, mientras que los intentos de escribir los mismos valores cambiantes en el búfer de datos del indicador no se muestran, aunque la "capacidad" de escribir en los precios ya ha sido probada, y no hay errores y observaciones del probador.

El problema se describe con más detalle en el último sexto post del hilo: https://www.mql5.com/ru/forum/2963

Осциллятор Equity средствами MQL5
Осциллятор Equity средствами MQL5
  • www.mql5.com
С другой стороны, трудно понять, можно ли менять график осциллятора (а точнее буфер его данных) из кода OnTick эксперта, где метод AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) работает.
 
No necesité recompilar en 32 bits y no necesité recompilar en 64 bits)
 

¿Cuál es la forma correcta de referirse al archivo de recursos?

#resource "euro.bmp"
....
....
....
string res=MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)+"::euro";

¿Es esto correcto?

[Eliminado]  
En la última construcción aparecieron algunos errores. Función 
if(prev_calculated==0)

comenzó a activarse en cada garrapata, e incluso sin garrapatas. Como si estuviera en bucle (4 veces por segundo de forma constante). Y el terminal al mismo tiempo carga algo continuamente, aunque no estoy desplazando la ventana, y el indicador necesita pocas velas (lo que hay en la pantalla). Al mismo tiempo en el administrador de tareas salidas de los valores de la tabla al máximo en ambos núcleos, la carga de la CPU también, y MT se ralentiza (en esta función que tengo el cálculo, si lo quito - no hay carga, pero el bucle se mantiene). Si retira el indicador del gráfico, la carga se detiene después de algún tiempo. Antes no era así, funcionaba una vez, como debería. Hay un código delante:

if(rates_total<0)
      {
         printf("На графике отсутствуют исторические данные");
         return(0);
      }
    
      if(rates_total<DATA_LIMIT)
      {
         printf("Недостаточно исторических данных, необходимое количество: "+string(DATA_LIMIT));
         return(0);
      }

Hay suficientes datos, ya que los mensajes del código no se imprimen. Y de.

prev_calculated

El mensaje de prueba está en marcha continuamente.

Mientras escribo este post - 20 MBt ha descargado y continúa.

Por favor, arreglen como estaba lo antes posible.

Si alguien tiene una compilación que no sea la más reciente, por favor compártala.

 
-Alexey-:

En la última compilación, ha aparecido algún error. La función if(prev_calculated==0) comenzó a activarse en cada tick...
De la misma manera.
 
Kos:

¿Cuál es la forma correcta de referirse al archivo de recursos?

¿Es esto correcto?

"myexp.ex5::euro.bmp"
1...265266267268269270271272273274275276277278279...3188
Nuevo comentario