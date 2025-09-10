Errores, fallos, preguntas - página 278
Terminal de cliente / Probador / Trabajo de probador / Optimización de Asesores Expertos / Tipos de optimización / Rápida (algoritmo genético)
Después de actualizar a 384 construir EA en el probador ha dejado de cerrar las operaciones en el beneficio total, lo que puede ser el problema?
Mira en la documentación () en el sitio pro
¿puede ayudar? Tengo la misma red de arrastre (en un par establecido) y todo parece estar bien.
Falta de cotización (indicada con líneas).
En principio no me parece molesto, pero podría ayudar a los desarrolladores a encontrar el error. Si necesita alguna descripción adicional para reproducir la inexactitud, por favor dígame
Mira en la documentación () en el sitio web pro
¿podría ayudar? Tengo este arrastre (en un par instalado) y todo parece estar bien.
En la última construcción aparecieron algunos errores. Función
comenzó a activarse en cada garrapata, e incluso sin garrapatas. Como si estuviera en bucle (4 veces por segundo de forma constante). Y el terminal al mismo tiempo carga algo continuamente, aunque no estoy desplazando la ventana, y el indicador necesita pocas velas (lo que hay en la pantalla). Al mismo tiempo en el administrador de tareas salidas de los valores de la tabla al máximo en ambos núcleos, la carga de la CPU también, y MT se ralentiza (en esta función que tengo el cálculo, si lo quito - no hay carga, pero el bucle se mantiene). Si retira el indicador del gráfico, la carga se detiene después de algún tiempo. Antes no era así, funcionaba una vez, como debería. Hay un código delante:
Los datos son suficientes, ya que los mensajes del código no se imprimen. Y de.
El mensaje de prueba está en marcha continuamente.
Mientras escribo este post - 20 MBt se ha descargado y continúa.
Por favor, arreglen como estaba lo antes posible.
Si alguien tiene una compilación que no sea la más reciente, por favor, compártala.
Estoy agrupando MT5 y files\MT4, los datos se transfieren a través de archivos.
¿Hay alguna forma de evitar el error de apertura del archivo cuando ambos terminales acceden a él simultáneamente, o tal vez haya otras formas de resolver el problema sin recurrir a DLL de terceros?
Utilice los indicadores de apertura de archivos adecuados:
Identificador
Valor
Descripción
FILE_SHARE_READ
128
Acceso de lectura compartido por varios programas. Esta bandera se utiliza al abrir archivos (FileOpen())
FILE_SHARE_WRITE
256
Varios programas escriben juntos el acceso. Esta bandera se utiliza al abrir un archivo(FileOpen())
Gracias, pero no hay SHARE en MT4, ¿verdad?