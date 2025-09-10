Errores, fallos, preguntas - página 281
De la ayuda:
FileReadArray
Lee matrices de cualquier tipo excepto matrices de cadenas (puede ser una matriz de estructuras que no contengan cadenas y matrices dinámicas) de un archivo binario desde la posición actual del puntero del archivo.
Entonces a qué se refiere la nota de FileReadArray que aparece al final de la ayuda:
" Una matriz de cadenas sólo puede ser leída desde un archivo de tipo TXT. La función intenta aumentar el tamaño de la matriz si es necesario." ?
Fallo mío, no me di cuenta de que el array es un array de cadenas.
En la sección de ayuda dice "Banderas de apertura de archivos":
Si no se especifica FILE_CSV, FILE_BIN o FILE_TXT, se implica FILE_CSV.
Probablemente ayude:
¿Y dónde se especifica que se abre un archivo TXT? Utilizar la bandera FILE_TXT
Pensé que el software lo resolvería : ))))
Gracias, ha funcionado.
Por favor, responda a dos preguntas:
1. ¿Cómo puedo hacer que el probador de estrategias no se conecte durante la optimización (ejecución única) cuando la conexión está activada? Cuando el comprobador está bloqueado por un cortafuegos, no funciona.
2. ¿tiene MetaEditor5 ayuda como el navegador de MeaEditor4?
Hay dos variables local int e y global int ErrorLot
Ejecutando cuatro líneas del siguiente código dentro del Asesor Experto:
el operador Print() siempre produce uno.
El error no puede repetirse en un código distinto.
El error se corrige sustituyendo la variable e por una global.
Cuando se trabaja con posiciones de gran tamaño, el comprobador deja de calcular las pérdidas al cierre de la posición y sólo anota el Swap:
Construir 384
En la última construcción aparecieron algunos errores. Función
comenzó a activarse en cada garrapata, e incluso sin garrapatas. Como si estuviera en bucle (4 veces por segundo de forma constante). Y el terminal al mismo tiempo carga algo continuamente, aunque no estoy desplazando la ventana, y el indicador necesita pocas velas (lo que hay en la pantalla). Al mismo tiempo en el administrador de tareas salidas de los valores de la tabla al máximo en ambos núcleos, la carga de la CPU también, y MT se ralentiza (en esta función que tengo el cálculo, si lo quito - no hay carga, pero el bucle se mantiene). Si retira el indicador del gráfico, la carga se detiene después de algún tiempo. Antes no era así, funcionaba una vez, como debería. Hay un código delante:
Los datos son suficientes, ya que los mensajes del código no se imprimen. Pero desde
Hay un mensaje de prueba en marcha continuamente.
Mientras escribía este post, 20 MBt se han descargado y continúan.
Por favor, arregladlo como estaba lo antes posible.
Si alguien tiene una versión que no sea la más reciente, por favor, compártala.
Ha vuelto a empezar. Intenté instalar el Asesor Experto del artículo en el gráfico:
https://www.mql5.com/ru/articles/100
Terrible lags y el terminal sigue cargando algo. Antes no existía tal cosa. No existe la función if (prevcalculated==0) en el EA. ¿Qué está pasando? También me he dado cuenta de que el terminal ocupa entre 200 y 500 MB de memoria durante estos eventos, mientras que cuando todo está bien, ocupa 10 veces menos. Alguien ya escribió sobre el tamaño en la memoria, dicen - por qué pasa medio gigabyte.
Por favor, responda a dos preguntas:
1. ¿Cómo puedo hacer que el probador de estrategias no se conecte durante la optimización (ejecución única) cuando la conexión está activada? Cuando el comprobador está bloqueado por un cortafuegos, no funciona.
¿Tiene MetaEditor5 una ayuda similar a la del navegador de MeaEditor4?
1. Durante una sola ejecución, el probador no va a Internet por sí mismo, sino que se pone en contacto con su propia máquina.
Al mismo tiempo, recibe información sobre el entorno del mercado y los datos del historial del terminal de negociación (si es necesario, los datos del historial se sincronizarán).
Al bloquear el probador, usted está interfiriendo con el trabajo de los agentes del probador, violando así los algoritmos básicos de interacción entre el Probador de Estrategias y la terminal de comercio (que se encuentra en su propio ordenador).
2. La ayuda está disponible sólo como un archivo separado, PDF o CHM (este último está incluido) + Versión en línea.
Vaya. El probador realmente no se conecta a Internet. Todas las conexiones del probador van a localhost:loopback, es decir, a sí mismo, en un loopback.
¿Notienes uno de estos?