qué es la actualización automática disponible a través del sistema LiveUpdate.
cómo se ejecuta
el terminal no puede actualizarse
Win 7 - 32 terminal se inicia con el comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
S.I. ¿Tengo que reinstalarlo cada vez?
en la cesta de la compra de windows están (si no está desactivada)
Todo depende del corredor. Si tiene una cuenta en MetaQuotes, el terminal se actualizará por sí mismo después de algún tiempo. Si la cuenta no está en MetaQuotes, depende de la rapidez con la que reaccione el personal del corredor.
No hay cosas divertidas.
Este archivo https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe es un instalador web. Esta es su versión 373, podría ser la 313.
El hecho de que se instalen 375 es probablemente porque aún no se han actualizado todos los servidores...
Qué es la actualización automática disponible a través del sistema LiveUpdate.
No es necesario reinstalar, sólo hay que esperar a que el terminal le pida que se actualice.
Las primeras actualizaciones se realizan en el servidor de MetaQuotes-Demo, y después de uno o dos días en los servidores de los corredores.
Además, los servidores proxy regulan la velocidad de las actualizaciones, por lo que no afectan al rendimiento de toda la red. Por eso, no todos los terminales reciben las actualizaciones a la vez cuando se publica la noticia de la nueva versión.
El caso es que utilizamos un instalador web no modificable (300kb), que realmente descarga los componentes de trabajo a través de nuestra CDN, que a su vez se sincroniza varias veces al día.
Anunciamos las nuevas compilaciones para que los usuarios conozcan la versión con antelación, aunque todavía no estén al día con las actualizaciones.
Gracias, ahora todo tiene sentido. (Tiene que estar en la apisonadora) ;)
Pero sería bueno tener un botón, "Comprobar actualización". (Bueno, como siempre en todos los programas).
No habría ninguna pregunta y sería mucho más conveniente. (Ayuda, Acerca de..., junto al botón "Cerrar","LiveUpdate")
En la nueva compilación, el compilador comenzó a dar la advertencia "la expresión es siempre falsa".
el compilador genera la advertencia "la expresión es siempre falsa". Estamos hablando de la expresión j<HonduraRW
¿Cuál es la peculiaridad de comparar aquí variables de distinto tipo?
Me gustaría poder trabajar en MT5 con "archivo de cotizaciones" como en mt4, no hay manera. Hazlo por favor.