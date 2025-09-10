Errores, fallos, preguntas - página 277
El probador muestra a menudo un total de 1280 pases en la pestaña "ajustes" durante la optimización, aunque el conjunto de parámetros de entrada muestra un número completamente diferente.
¿A qué puede deberse?
Pregunta sobre el comprobador MT5 384.
----------------------------------
Problema: en la pestaña de parámetros de entrada, aparece el valor 12,0 (por ejemplo, para algún parámetro de EA),
Cierro el terminal, cambio los valores de los parámetros en el código de mi EA, lo compilo, pero después de iniciar
el terminal, los valores de los parámetros siguen siendo los mismos que al inicio (el código contiene 4.0).
Solución: abrí la carpeta tester y borré todos los registros y archivos (excepto las comillas) - ahora todo está bien, el
Los parámetros de entrada muestran ahora los parámetros correctos.
¿Hay alguna forma de solucionar este error sin tener que borrar los archivos del probador cada vez?
¿Hay alguna forma de solucionar este error, para no borrar los archivos del probador cada vez/
No es un error - el probador almacena la configuración a propósito, hasta que la lista de parámetros de entrada en el experto se cambia. Ayuda a probar rápidamente con los valores guardados después de múltiples recompilaciones.
Para establecer la configuración por defecto (desde el código de la EA) de la EA:
¿cómo hacer que este menú aparezca en los EAs que he creado? sólo aparecen estos 5 EAs y ya está ((( y no los necesito)
La forma más fácil: pegar y compilar su EA en esta carpeta
C:Archivos de programa de MetaTrader 5MQL5 - Expertos - Asesores
y funcionará.
¿Es correcta la lógica del código?
Es necesario comparar el número de lotes de las posiciones actuales de 2 pares de divisas.
aquí posS1 - toma el volumen del lote de la posición actual Símbolo1
posS2 - aquí está el valor de los lotes de la posición actual Symbol2
Entonces se comparan si (posS2<=posS1).
Pongo en marcha el probador, pero la apertura y el cierre comienzan en una dirección (para 2 pares), después de insertar esta comparación,
No necesito este código, todo funciona bien. Por favor, indique dónde se rompe la lógica.
¿Modo dealgoritmo genético?
Sí. Probablemente deberías leer el artículo. Es cierto lo que dicen: si algo falla, intenta leer las instrucciones:)