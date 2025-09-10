Errores, fallos, preguntas - página 269
Sois muy lentos :) Las caídas no son falsas, pero todo funciona. Estás buscando en el lugar equivocado. )))) Hay una función correcta.
Estoy tratando de averiguar por qué ArrayIsSeries(High) es siempre falso
Valor de retorno
Devuelve true si el array que se está comprobando es un array de series temporales, en caso contrario devuelve false. Las matrices pasadas como parámetro a OnCalculate() deben ser comprobadas por el orden en que se accede a los elementos de la matriz con ArrayGetAsSeries().
El array que has declarado no es una serie temporal y no puede convertirse en una bajo ninguna circunstancia. Las series de tiempo son matrices definidas en tiempo de ejecución, por ejemplo, en la función OnCalculate():
ArrayGetAsSeries no funciona como se pretende.
Ejecute dicho indicador y lo comprobará por sí mismo:
La función ArrayGetAsSeries sólo cambia el sentido de la indexación, pero no convierte un array en una serie temporal. ¿Qué se pretende conseguir con esta función?
Esta función comprueba la dirección, no el cambio.
1) Sin inicialización
2) Con la inicialización
3) El código anterior, sólo con la función ArrayGetAsSeries obteniendo la dirección de indexación del arrayEn el servicio de atención al cliente me equivoqué en el nombre de la función sólo
Ejecute dicho indicador y lo comprobará por sí mismo:
Es comprensible. Y mi pregunta no se refería a errores, todo funciona como está escrito en la ayuda:
La pregunta surgió por la discrepancia entre lo que la ayuda resaltó en color y negrita y lo que usted dijo:
Rosh:
Por eso lo hago en OnCalculate():
La comprobación tampoco funciona en el indicador.
Además,prev_calculado ya no funciona, siempre es 0:
Sí, creo que con estas funciones ya se han solucionado.
Pero como un deseo, para que no se me olvide - en el editor, cuando se le pide después de escribir tres o cuántos caracteres, al hacer clic en pie en la primera línea de la lista no se elimina de la lista. Acostumbrados a ser tan ya como en el estudio, creo que muchos se "molestarán" si no se hace de la misma manera que en el estudio. EN MI OPINIÓN.