Errores, fallos, preguntas - página 85
Está escrito sobre ello en la sección Organización del acceso a los datos
Lo he probado ahora... En el probador no puedo cargar el historial, pero en la demo es pan comido...
O tal vez lo hice mal.
En general, ¿es realista pulsar el botón de inicio y que el Asesor Experto "me deje descargar poco historial"?
No se nos ocurre que alguien pueda tergiversar las enseñanzas de MQL5 de esa manera. Teniendo en cuenta lo que dice la ayuda del terminal, ¿qué más se necesita?
Probablemente no lo he expresado correctamente.
Todos los datos se descargan, todo está ahí.
He probado desde 2010.01.01 hasta hoy (H1).
Hay una línea de este tipo en mi Asesor Experto:
El registro dice " Primera fecha por período de caracteres hasta ahora = 2009.01.02 00:00:00".
He preguntado cómo hacer que sea inferior a 2009.01.02 00:00:00.
Tengo una respuesta:
1 El probador garantiza la carga de al menos 100 barras del marco temporal probado antes de la fecha de inicio de la prueba.
2 El probador cargará el historial desde al menos el principio del año anterior desde la fecha de inicio de la prueba.
Si selecciona un marco temporal mensual, se le proporcionarán 8 años de datos históricos. Si selecciona un plazo semanal, obtendrá 2 años. Simplemente no utilice el marco temporal actual cuando analice las señales, sino que especifique explícitamente el marco temporal que necesita.
El mensual tarda mucho porque carga todo el historial, pero ¿para qué necesito todo el historial?
gumgum:
Así que descárgalo en el terminal todo lo que necesites (incluso de 1993 a Eura), y entonces el probador ni siquiera preguntará por la profundidad del historial.
Si está probando en agentes externos, entonces sí, los datos se sincronizarán (si no es la profundidad correcta).
La barra inicial
Desde 2009.01.02 en H1 hay una gran cantidad de datos redundantes (vale, no redundantes, pero hay casi 9 000 barras de horas). ¿Por qué más?
¿Cómo habría que hacer, conociendo el número de identificación de un puesto, para seleccionarlo?
¿No se puede hacer una función para seleccionar una posición por su id ??????
Es decir, ¿cuántos problemas habría que pasar para seleccionar un número de posición sabiendo su identificación?
¿No se puede hacer una función para seleccionar una posición por su id ??????
Es un milagro, resulta que se pueden sobrecargar las funciones predefinidas.
¿o es un error?
He comprobado que todo funciona, me pregunto si esta característica no desaparecerá en el futuro?
Lo he arreglado a una variante más segura.
¡La historia está toda descargada! Lo necesito para recoger las estadísticas de apertura de pizicions.
¿Los bares de9.000 horas no son una estadística?
PS
Entonces por el momento solo hay un remedio - en los parámetros del EA añadimos la indicación de la fecha, cuando operar, y llevar el inicio de la prueba a la profundidad deseada (con este enfoque hasta que no haya suficientes barras para el análisis, el trabajo no comenzará)...
