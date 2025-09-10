Errores, fallos, preguntas - página 592
¿cómo se prepara un EA para un campeonato en las 12 divisas si el servidor de demostración sólo proporciona 6 de las permitidas para las pruebas + algunas más, o me estoy conectando de forma incorrecta?
Visite el sitio web del Campeonato y encontrará toda la información que necesita en la sección de noticias. Antes del inicio del Campeonato, hemos publicado varios artículos sobre el tema.
¿Morirá el servicio de señales después del campeonato? ¿O se hará permanente?
Después de cambiar a la nueva compilación (555), el terminal ha dejado de guardar la posición (estado de actividad correcto) para "Herramientas", "Observación del mercado", "Probador" y"Ventana de datos".
Después de cerrar el terminal y abrirlo de nuevo (no minimizado, sino cerrado) todo lo que está fuera del formulario principal desaparece. Según tengo entendido, el terminal piensa que por alguna razón el comerciante prescindió de estas cosas. Tengo que ir al menú y volver a activar todo (lo bueno es que al menos se recuerda la ubicación).
El "Navegador" se encuentra, como siempre, junto a los gráficos en la ventana principal del formulario, está bien.
El sistema operativo es Win XP32, Bild 555, tengo dos monitores. En una ventana principal (en la que se encuentra el navegador y los gráficos), y en la segunda todas las mencionadas anteriormente ("Herramientas", "Observación del mercado", "Comprobador" y "Ventana de datos").
PS
No puedo decir nada sobre x64 y otros sistemas operativos, no tengo la posibilidad de comprobarlo en dos monitores.
el intervalo en el historial de transacciones no se guarda:
Ahora, después de salir y entrar de nuevo:
Este era el caso en MT4 y se ha trasladado a MT5. Tiene sentido guardar los últimos datos introducidos. Aunque yo mismo no los recuerdo.
Los indicadores del par no principal no funcionan en el probador en el período anterior al inicio de la prueba (línea azul).
En el periodo de prueba, en el modo " Sólo precios abiertos", el diagrama sobre los instrumentos no centrales se escalona, en otros modos no se observa (línea azul)
Indicadores que calculan en los mismos Instrumentos que el Probador está funcionando normalmente (línea verde).