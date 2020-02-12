Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas

Nuevo comentario
 

Espero que mucha gente haya entendido ya la programación de MT5

Desgraciadamente, no todo el mundo puede comprender la sabiduría de la programación.

Desde la época de MT4 se crearon buenos indicadores. Creo que a alguien le gustaría transferirlos a la plataforma MT5

Esperemos que encuentren ayuda al respecto aquí

Adjunto el archivo con los indicadores, que nos gustaría transferir a MT5

Archivos adjuntos:
ind_4.rar  8 kb
 
En primer lugar: las líneas matemáticas de Murray (soporte y resistencia) https://www.mql5.com/ru/code/101

Habrá otros ;)

¡¡¡Muchas gracias!!! Con ganas de seguir
 

Buenas tardes a todos.

Me uno al autor de este hilo. Pido a los expertos que conviertan el código del indicador Gartley de mql4 a MQL5

Necesito este indicador para abrir posiciones y establecer objetivos en mt5.

No lo necesito, ¡como si no tuviera manos! El código es grande, pero vale la pena.

 
Este es el indicador Gartley (en la descarga).
Archivos adjuntos:
gartley_v102.rar  18 kb
 
Siguiendo adelante:

En Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5

De nuevo, sin usar objetos, así que en el día de ayer, anteayer, etc. falta una esquina de una última vela (todo en los buffers, casi invisible en TF pequeños :) ). Para el día de hoy funciona bien. Todo se construye según el GMT.

Con el semanal, la cuestión: hacerlo durante 5 días laborables o durante toda la semana, afecta mucho a la pendiente de las diagonales.

Archivos adjuntos:
pivot_esaz_day_gmt.mq5  16 kb
 
podría valer la pena hacer este parámetro disponible para la optimización
 

No sé mucho sobre los métodos y aplicaciones de los niveles de muray, ¿podría sugerirme alguna bibliografía?

han terminado recientemente de realizar el motor estocástico.


p.d. y más sobre el pivote sería interesante

 

Pero con Gartley 222 y Pessavento estoy familiarizado densamente y no particularmente inclinado a sus labores.

 
CoreWinTT:

Poco conocimiento de los métodos y aplicaciones de los niveles de muray, sugieren la literatura

Hace poco terminé de entender el motor estocástico.

p.d. y más sobre el pivote sería interesante

sobre el murey, acabo de reescribir el indy, es posible que desee googlear

Sobre el pivote, es un pivote no estándar, está diseñado para la estrategia, la discusión fue en el foro http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , en él sólo el pivote amarillo corresponde a la realidad.

 
CoreWinTT:

No sé mucho sobre los métodos y aplicaciones de los niveles de muray, ¿podría sugerirme alguna bibliografía?

En primer lugar, dice allí en el indicador MT4 en los comentarios - leerlo

en segundo lugar aquí: http://www.murreymath.com/


