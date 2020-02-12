Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas
Espero que mucha gente haya entendido ya la programación de MT5
Desgraciadamente, no todo el mundo puede comprender la sabiduría de la programación.
Desde la época de MT4 se desarrollaron buenos indicadores. Creo que a alguien le gustaría transferirlos a la plataforma MT5
Esperemos que este sitio pueda ayudar con esto
Adjunto un archivo con indicadores que me gustaría transferir a MT5
En primer lugar: las líneas matemáticas de Murray (soporte y resistencia) https://www.mql5.com/ru/code/101
Habrá otros ;)
- votos: 14
- 2010.04.20
- Dmitry
- www.mql5.com
En primer lugar: las líneas matemáticas de Murray (soporte y resistencia) https://www.mql5.com/ru/code/101
Habrá otros ;)
Buenas tardes a todos.
Me uno al autor de este hilo. Pido a los expertos que conviertan el código del indicador Gartley de mql4 a MQL5
Necesito este indicador para abrir posiciones y establecer objetivos en mt5.
No lo necesito, ¡como si no tuviera manos! El código es grande, pero vale la pena.
¡¡¡Muchas gracias!!! Con ganas de seguir
Siguiendo adelante:
En Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5
De nuevo, sin usar objetos, así que en el día de ayer, anteayer, etc. falta una esquina de una última vela (todo en los buffers, casi invisible en TF pequeños :) ). Para el día de hoy funciona bien. Todo se construye según el GMT.
Con el semanal, la cuestión: hacerlo durante 5 días laborables o durante toda la semana, afecta mucho a la pendiente de las diagonales.
No sé mucho sobre los métodos y aplicaciones de los niveles de muray, ¿podría sugerirme alguna bibliografía?
han terminado recientemente de realizar el motor estocástico.
p.d. y más sobre el pivote sería interesante
Pero con Gartley 222 y Pessavento estoy familiarizado densamente y no particularmente inclinado a sus labores.
Poco conocimiento de los métodos y aplicaciones de los niveles de muray, sugieren la literatura
Hace poco terminé de entender el motor estocástico.
p.d. y más sobre el pivote sería interesante
sobre el murey, acabo de reescribir el indy, es posible que desee googlear
Sobre el pivote, es un pivote no estándar, está diseñado para la estrategia, la discusión fue en el foro http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , en él sólo el pivote amarillo corresponde a la realidad.
No sé mucho sobre los métodos y aplicaciones de los niveles de muray, ¿podría sugerirme alguna bibliografía?
En primer lugar, dice allí en el indicador MT4 en los comentarios - leerlo
en segundo lugar aquí: http://www.murreymath.com/
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Espero que mucha gente haya entendido ya la programación de MT5
Desgraciadamente, no todo el mundo puede comprender la sabiduría de la programación.
Desde la época de MT4 se crearon buenos indicadores. Creo que a alguien le gustaría transferirlos a la plataforma MT5
Esperemos que encuentren ayuda al respecto aquí
Adjunto el archivo con los indicadores, que nos gustaría transferir a MT5