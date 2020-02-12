Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡¡¡chamán!!! ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!
El último indicador Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 en él es difícil de ser vinculado a GMT, por lo que está marcado por el tiempo terminal, de lo contrario los niveles en diferentes TFs (diario, horario) no coinciden.
Como en el modo semanal COMPLETE_MONTH (mes completo) y ONLY_WORKING_DAYS (sólo días laborables).
En el modo MES COMPLETO, los fines de semana se desplazan.
En el modo ONLY_WORKING_DAYS se cuenta el número de días laborables (se excluyen el sábado y el domingo) y se construye.
Dang un problema, como el viernes es más corto que otros días cada semana hay un desplazamiento de una hora hacia adelante, no sé cómo lidiar con él todavía, vamos a pensar ...
Un poco de pintura en los niveles de Murray
Se ha implementado una implementación basada en la regresión parabólica en mq4.
¿Tal vez puedas ayudar a reprogramarlo? ¿O cómo implementar el doble ai[10,10] de forma diferente?
Se implementó en mq4, basado en la regresión parabólica.
¿Tal vez puedas ayudarme a reprogramarlo? ¿O cómo implementar el doble ai[10,10] de forma diferente?
No entiendo la pregunta, ¿de qué se trata?
No entiendo la pregunta, ¿de qué se trata?
Lo siento, me olvidé de publicar el indicador en sí. Echa un vistazo al código y verás de qué se trata.
Lo siento, me olvidé de publicar el indicador en sí. Echa un vistazo al código y verás de qué se trata.
Con el paso de arrays es sencillo, hay que especificar la dimensionalidad concreta.
o al menos
Entonces usted mismo con indukom rulyushch, o ocupado?
Pruébalo tú mismo si no puedes, yo te ayudaré más adelante (en un par de días).
Si fallas, te ayudaré más adelante (en un par de días).
Por favor, reescriba el indicador JS.Levels(JS.Urovni.V2.mq4). No es complicado.
Consíguelo y fírmalo ;)))
Encontrarás los errores, los solucionarás y al mismo tiempo entenderás MQL5
Consíguelo y fírmalo ;)))
Si encuentras errores, arréglalos, y al mismo tiempo entenderás MQL5