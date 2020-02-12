Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 20

vspexp:
Lo he encontrado aquí, a ver si te sirve, tiene todas las monedas en el índice del dólar.
Es un cálculo incorrecto con una mirada al futuro en todas las barras excepto en la última.
 

Buenas tardes. Hace dos años escribí un indicador para mt4, ahora estoy usando mt5 y no puedo traducir estas líneas a mql5. No puedo traducir estas líneas a mql5.

#property indicator_chart_window



int init()

  {

   return(0);

  }

int start()

  {

int t=OrdersTotal();

int th=OrdersHistoryTotal();

int a,day;

double p=0;

double profit=0;

double spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);

if(DayOfWeek()==1)day = DayOfYear()-1;

if(DayOfWeek()==2)day = DayOfYear()-2;

if(DayOfWeek()==3)day = DayOfYear()-3;

if(DayOfWeek()==4)day = DayOfYear()-4;

if(DayOfWeek()==5)day = DayOfYear()-5;

for(a=th-1;a>=0;a--)

 {

  OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);

  if(TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)

   {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

  if((Symbol() == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day))

   {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

 }



Comment("СПРЕД = ",spread,"\n","НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = ",p,"\n","ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = ",profit+"\n"+

        "Стоимость пункта = "+MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE));

   return(0);

  }
 
zlodei:

Buenas tardes. Escribí un indicador para mt4 hace 2 años, ahora estoy usando mt5 y no puedo traducir estas líneas a mql5 de ninguna manera. Por favor, ayúdame.

Si vas a codificar en MQL5 en el futuro, te recomiendo el artículo "Órdenes, posiciones y operaciones en MetaTrader 5". Allí verá cómo conceptualmente el sistema de trabajo con órdenes en MT4 difiere de MT5.

SZY. Y el código debe ser insertado a través del botón SRC en la parte superior de la ventana en la que escribes tu comentario...

denkir:

Evilman, si vas a codificar en MQL5 en el futuro, te recomiendo el artículo "Órdenes, posiciones y operaciones en MetaTrader 5". Allí verá la diferencia conceptual entre el sistema de manejo de órdenes en MT4 y MT5.

Sobre el SRC, lo he corregido.

Si había un problema con las posiciones )))) para que no puedatraducir DayOfWeek(), el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/81 me salvó de muchas maneras, pero no esta vez.(((

zlodei:

Acerca de SRC - corregido.

Si había un problema con las posiciones )))) para no podertraducir DayOfWeek(), el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/81 me salvó mucho, pero no esta vez.(((

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
komposter:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Gracias, ya he leído esto........
 
zlodei:
Gracias, ya he leído esto........

И? ¿Qué hay de malo en el ejemplo?

   datetime date1=D'2008.03.01';
 
   MqlDateTime str1;
   TimeToStruct(date1,str1);

   printf("day of week= ",str1.day_of_week);
 
Ayuda a traducir un gran indicador en MQL5, sin él no tendrías manos...)
Archivos adjuntos:
TimeDayOfWeek.mq4  6 kb
[Eliminado]  
BilliGordon:
Ayuda a traducir un gran indicador en MQL5, sin él no tendrías manos...)
Archivos adjuntos:
DayOfWeek.ex5  5 kb
 

¡Hola a todos!

Opero con un TS y voy a cambiar a MT5

Si alguien es capaz de rehacerlo para MT5 le estaría muy agradecido.

Archivos adjuntos:
81l.zip  67 kb
