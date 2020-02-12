Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 20
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Lo he encontrado aquí, a ver si te sirve, tiene todas las monedas en el índice del dólar.
Buenas tardes. Hace dos años escribí un indicador para mt4, ahora estoy usando mt5 y no puedo traducir estas líneas a mql5. No puedo traducir estas líneas a mql5.
Buenas tardes. Escribí un indicador para mt4 hace 2 años, ahora estoy usando mt5 y no puedo traducir estas líneas a mql5 de ninguna manera. Por favor, ayúdame.
Si vas a codificar en MQL5 en el futuro, te recomiendo el artículo "Órdenes, posiciones y operaciones en MetaTrader 5". Allí verá cómo conceptualmente el sistema de trabajo con órdenes en MT4 difiere de MT5.
SZY. Y el código debe ser insertado a través del botón SRC en la parte superior de la ventana en la que escribes tu comentario...
Evilman, si vas a codificar en MQL5 en el futuro, te recomiendo el artículo "Órdenes, posiciones y operaciones en MetaTrader 5". Allí verá la diferencia conceptual entre el sistema de manejo de órdenes en MT4 y MT5.
Sobre el SRC, lo he corregido.
Si había un problema con las posiciones )))) para que no puedatraducir DayOfWeek(), el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/81 me salvó de muchas maneras, pero no esta vez.(((
Acerca de SRC - corregido.
Si había un problema con las posiciones )))) para no podertraducir DayOfWeek(), el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/81 me salvó mucho, pero no esta vez.(((
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Gracias, ya he leído esto........
И? ¿Qué hay de malo en el ejemplo?
Ayuda a traducir un gran indicador en MQL5, sin él no tendrías manos...)
¡Hola a todos!
Opero con un TS y voy a cambiar a MT5
Si alguien es capaz de rehacerlo para MT5 le estaría muy agradecido.