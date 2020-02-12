Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 17

Buena gente, ¡por favor, ayuda!

No hablo lenguajes de programación, por desgracia :*(

¿Quién no es difícil, por favor, vuelva a escribir, este indicador muy necesario ATR_the_bat en mql5 ...

¡¡¡Gracias de antemano!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

 

Buenas tardes a todos.

Estoy utilizando el indicador informativo en MT4 durante mucho tiempo.

Capturas de pantalla del indicador originalhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif

Es importante para los pares con grandes swaps negativos AUDUSD NZDUSD etc. para evitar la apertura accidental hacia el lado con grandes swaps negativos y además en un día en el que se cobra en tamaño triple, no estoy muy seguro de cómo mostrar los swaps negativos en rojo y los positivos en azul, por lo tanto se muestra en blanco :-).

Si no sabes qué hacer con el intercambio, entonces se mostrará en la tabla.

En MT5 tengo entendido que sólo será visible una orden abierta.

¡Ya pedí en este hilo rehacer el script de MT4 https://www.mql5.com/ru/code/9567, --- Valmars--- lo rehizo para MT5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, se ve incluso mejor que el original y RESPETO por ello!

¿Quizá alguien cambie también este indicador? Creo que es un indicador útil al que hay que prestar atención.

Archivos adjuntos:
i-VisualOrders.mq4  12 kb
i-VisualOrders_oreginal.mq4  10 kb
 
Si quieres estar seguro no lo necesitas cuando operas de forma lineal, pero cuando utilizas el promediado, es arriesgado no tener en cuenta mt4 como indicador. La verdad es que no entiendo por qué la gente utiliza indicadores y asesores expertos, yo personalmente entiendo bien el esquema de trading y el mercado ya está al 90%, puedo saber qué y dónde va a estar y si le añado una fórmula especial puedo obtener el 100% de beneficios.
 
Por favor, reescriba un sistema de trading compuesto por varios indicadores. http://jobmm.ru/publ/torgovie_systemi/novaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56
Archivos adjuntos:
SS2009.zip  48 kb
 

Buenas noches, ¿podrían decirme cómo utilizar un indicador tradicional en MQL5? ¿Puedo usar sólo el método tradicional, el más sencillo, por ejemplo double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

Porque miré en la ayuda y me confundí más - asas, etc. .... Después de la séptima lectura me viene algo aproximadamente, pero de alguna manera es todo demasiado complicado en la quinta... Y es difícil conseguirlo del todo.

Y hay un ejemplo para un indicador.

 
Dimka-novitsek:

Buenas noches, ¿podrían decirme cómo utilizar un indicador tradicional en MQL5? ¿Es posible utilizar simplemente el método tradicional más sencillo, por ejemplo double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

Porque miré en la ayuda y me confundí más - asas, etc. .... Después de la séptima lectura me viene algo aproximadamente, pero de alguna manera está todo muy enrevesado en la quinta... Es difícil de conseguir en absoluto.

Aquí tienes. Nada superfluo. Sólo crear un mango, obtener valores.

https://www.mql5.com/ru/articles/31

 
Gracias, ¡ya me voy!
 

Buenas tardes.

Estimados programadores, si tienen la posibilidad, por favor traduzcan el indicador.

Si ya existe un indicador de este tipo para mql5, por favor, indíqueme dónde puede encontrarlo.


Archivos adjuntos:
supdem.jpg  152 kb
mII_SupDem.mq4  30 kb
 
nei:

Espero que mucha gente haya entendido ya la programación de MT5

Desgraciadamente, no todo el mundo puede comprender la sabiduría de la programación.

Desde la época de MT4 se han desarrollado buenos indicadores. Creo que a alguien le gustaría transferirlos a la plataforma MT5

Esperemos que encuentren ayuda al respecto aquí

Adjunto el archivo con los indicadores, que nos gustaría transferir a MT5

 
mq4 d mq5 se puede traducir aquíhttp://funkydonkey.net/mq4tomq5/
