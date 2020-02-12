Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 17
Buena gente, ¡por favor, ayuda!
No hablo lenguajes de programación, por desgracia :*(
¿Quién no es difícil, por favor, vuelva a escribir, este indicador muy necesario ATR_the_bat en mql5 ...
¡¡¡Gracias de antemano!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4
Buenas tardes a todos.
Estoy utilizando el indicador informativo en MT4 durante mucho tiempo.
Capturas de pantalla del indicador originalhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif
Es importante para los pares con grandes swaps negativos AUDUSD NZDUSD etc. para evitar la apertura accidental hacia el lado con grandes swaps negativos y además en un día en el que se cobra en tamaño triple, no estoy muy seguro de cómo mostrar los swaps negativos en rojo y los positivos en azul, por lo tanto se muestra en blanco :-).
Si no sabes qué hacer con el intercambio, entonces se mostrará en la tabla.
En MT5 tengo entendido que sólo será visible una orden abierta.
¡Ya pedí en este hilo rehacer el script de MT4 https://www.mql5.com/ru/code/9567, --- Valmars--- lo rehizo para MT5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, se ve incluso mejor que el original y RESPETO por ello!
¿Quizá alguien cambie también este indicador? Creo que es un indicador útil al que hay que prestar atención.
Buenas noches, ¿podrían decirme cómo utilizar un indicador tradicional en MQL5? ¿Puedo usar sólo el método tradicional, el más sencillo, por ejemplo double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);
Porque miré en la ayuda y me confundí más - asas, etc. .... Después de la séptima lectura me viene algo aproximadamente, pero de alguna manera es todo demasiado complicado en la quinta... Y es difícil conseguirlo del todo.
Y hay un ejemplo para un indicador.
Aquí tienes. Nada superfluo. Sólo crear un mango, obtener valores.
https://www.mql5.com/ru/articles/31
Buenas tardes.
Estimados programadores, si tienen la posibilidad, por favor traduzcan el indicador.
Si ya existe un indicador de este tipo para mql5, por favor, indíqueme dónde puede encontrarlo.
Espero que mucha gente haya entendido ya la programación de MT5
Desgraciadamente, no todo el mundo puede comprender la sabiduría de la programación.
Desde la época de MT4 se han desarrollado buenos indicadores. Creo que a alguien le gustaría transferirlos a la plataforma MT5
Esperemos que encuentren ayuda al respecto aquí
Adjunto el archivo con los indicadores, que nos gustaría transferir a MT5