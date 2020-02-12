Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 8

Nuevo comentario
 
No se pueden crear plazos no estándar en MT5. En cambio, hay 21 indicadores estándar.
 
Renat:
En MT5 no se pueden crear plazos no estándar. En su lugar, hay 21 normas indicadores.
Se nota el cansancio de los organizadores
 
Prival:
Se percibe el cansancio de los organizadores.
Creo que ya lo has entendido :) Es una errata.
 
Rosh:
Creo que ya lo has entendido :) Es una errata.

Por supuesto que lo tengo. Por cierto, la pregunta es ¿cómo ver todos los plazos (no hay 21 botones)?

S.U. Envíe a su jefe a casa, déjelo descansar, será más fácil para usted )) las garrapatas hacen tictac... el campeonato está en marcha...

 
Prival:

Por supuesto que lo tengo. Por cierto, la pregunta es ¿cómo ver todos los plazos (no hay 21 botones)?

Lee la AYUDA, quita de tu mente los ticks, porque no puedes ver los plazos que hay detrás.


 
Renat:
No sé nada de programación, pero si funcionan como un indicador, tal vez debería poner algunos indicadores diarios adicionales más adelante. En cambio, hay 21 indicadores estándar.

Gracias por la respuesta, ojalá tuviera esa oportunidad. Faltan los plazos importantes - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / Pero para el resto - se ha vuelto mucho más conveniente trabajar.

No entiendo nada de programación, pero si funcionan como un indicador, tal vez debería poner datos diarios adicionales?

 
Rosh:
Creo que ya lo has entendido :) Es una errata.
Se puede hacer mucho más que eso por teléfono :)
 
Me gustaría pedirles que traduzcan este indicador daily_open_line a MKL 5. Gracias de antemano.
Archivos adjuntos:
daily_open_line.mq4  3 kb
 

Por favor, ayúdenme a traducir un indicador a MQL5. Yo mismo no soy un programador, y cada pieza de código es muy difícil de entender. Lo he entendido mejor en el 4, pero no he entendido la lógica de la programación en MQL5. No tengo ni idea de qué hacer con él. Estaría muy agradecido a alguien que pueda ayudarme. Creo que debería tardar unos 10 minutos.

Y si no es difícil, ¿puede explicar qué son las asas? Según tengo entendido, es un concepto básico que no se utilizó en la 4. Realmente me gustaría entenderlo. Todavía no tengo un tutorial...

Gracias de antemano a todos.

Archivos adjuntos:
SredSpread.mq4  2 kb
 
Chicos, será mejor que coloquéis indicadores interesantes, así habrá interés en reprogramarlos.
123456789101112131415...21
Nuevo comentario