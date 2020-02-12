Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 8
En MT5 no se pueden crear plazos no estándar. En su lugar, hay 21 normas indicadores.
Se percibe el cansancio de los organizadores.
Por supuesto que lo tengo. Por cierto, la pregunta es ¿cómo ver todos los plazos (no hay 21 botones)?
S.U. Envíe a su jefe a casa, déjelo descansar, será más fácil para usted )) las garrapatas hacen tictac... el campeonato está en marcha...
Lee la AYUDA, quita de tu mente los ticks, porque no puedes ver los plazos que hay detrás.
No sé nada de programación, pero si funcionan como un indicador, tal vez debería poner algunos indicadores diarios adicionales más adelante. En cambio, hay 21 indicadores estándar.
Gracias por la respuesta, ojalá tuviera esa oportunidad. Faltan los plazos importantes - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / Pero para el resto - se ha vuelto mucho más conveniente trabajar.
No entiendo nada de programación, pero si funcionan como un indicador, tal vez debería poner datos diarios adicionales?
Por favor, ayúdenme a traducir un indicador a MQL5. Yo mismo no soy un programador, y cada pieza de código es muy difícil de entender. Lo he entendido mejor en el 4, pero no he entendido la lógica de la programación en MQL5. No tengo ni idea de qué hacer con él. Estaría muy agradecido a alguien que pueda ayudarme. Creo que debería tardar unos 10 minutos.
Y si no es difícil, ¿puede explicar qué son las asas? Según tengo entendido, es un concepto básico que no se utilizó en la 4. Realmente me gustaría entenderlo. Todavía no tengo un tutorial...
Gracias de antemano a todos.