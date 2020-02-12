Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 6

Serj74 :
Muchas gracias.
El segundo ya está listo, perdona que haya tardado tanto, he estado una semana sin poder coger el ordenador.
Archivos adjuntos:
macd-rsi.mq5  7 kb
 
vdv2001 :
El segundo está listo, siento haber tardado tanto, no he podido acceder a mi ordenador durante una semana.
Gracias
 

Para vdv2001

Tal vez llegue demasiado tarde, pero aún así me gustaría pedirles que traduzcan estos tres indicadores en MKL 5, dos de ellos hechos por Rosh. Desgraciadamente, yo mismo soy un completo tonto en programación.

Archivos adjuntos:
coeffofline_true2.mq4  3 kb
nrtr_rosh_v2.mq4  10 kb
laguerre.mq4  3 kb
 
Además, hay un grupo de indicadores para el sistema de comercio ASTTREND (puede ser que usted recuerda cuando era popular), si usted no se niega, puedo enviar a usted ya ellos para transferir a MKL 5 (hay 6 indicadores, tres de los principales, y el resto de carácter de servicio)
 
vdv2001:
El segundo está listo, siento haber tardado tanto, no he podido acceder a mi ordenador durante una semana.
Probablemente debería haber escrito en el estilo de una respuesta al puesto correspondiente. Si es así, por favor, tome nota de mis dos posts anteriores. gracias de antemano por su atención
 

  iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
  iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
  dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
  dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];

¿Cómo puedo escribir este código en MT5?

He encontrado el procedimiento iBarShift en el foro, pero el copyleader jura en la función TFMigrate que no existe:

int iBarShift(string symbol,
                  int tf,
                  datetime time,
                  bool exact=false)
  {
   if(time<0) return(-1);
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
   datetime Arr[],time1;
   CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
   time1=Arr[0];
   if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
     {
      if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
      if(time<time1) return(1);
      else return(0);
     }
   else return(-1);
  } 

 
Ver transición de MQL4 a MQL5
 

Por favor, reescriba el indicador MultiInstrumento o similar para superponer el gráfico de un instrumento a otro.


 

Indicadores muy necesarios, ¿es posible hacer algo similar en mt5?

Archivos adjuntos:
ind.rar  3 kb
 

ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate(int tf){switch(tf) { case 0: return(PERIOD_CURRENT);   case 1: return(PERIOD_M1);      case 5: return(PERIOD_M5);   case 15: return(PERIOD_M15);
                                               case 30: return(PERIOD_M30);      case 60: return(PERIOD_H1);     case 240: return(PERIOD_H4); case 1440: return(PERIOD_D1);
                                               case 10080: return(PERIOD_W1);    case 43200: return(PERIOD_MN1); default: return(PERIOD_CURRENT);}}
ahí lo tienes.
