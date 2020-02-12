Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Muchas gracias.
El segundo está listo, siento haber tardado tanto, no he podido acceder a mi ordenador durante una semana.
Para vdv2001
Tal vez llegue demasiado tarde, pero aún así me gustaría pedirles que traduzcan estos tres indicadores en MKL 5, dos de ellos hechos por Rosh. Desgraciadamente, yo mismo soy un completo tonto en programación.
El segundo está listo, siento haber tardado tanto, no he podido acceder a mi ordenador durante una semana.
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
¿Cómo puedo escribir este código en MT5?
He encontrado el procedimiento iBarShift en el foro, pero el copyleader jura en la función TFMigrate que no existe:
int iBarShift(string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if(time<0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
time1=Arr[0];
if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);
}
else return(-1);
}
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
¿Cómo puedo escribir este código en MT5?
He encontrado el procedimiento iBarShift en el foro, pero el copyleader jura en la función TFMigrate que no existe:
int iBarShift(string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if(time<0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
time1=Arr[0];
if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);
}
else return(-1);
}
Por favor, reescriba el indicador MultiInstrumento o similar para superponer el gráfico de un instrumento a otro.
Indicadores muy necesarios, ¿es posible hacer algo similar en mt5?
Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует: