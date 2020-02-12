Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 7
¿Se han traducido aquí los indicadores de flecha?
Puedo pedirte que traduzcas este: https://www.mql5.com/ru/code/8329
De alguna manera pasó desapercibido que a tiempo para el Día del Sysadmin (en la build 299) abrieron el depurador de indicadores
8. MQL5: Se ha añadido la posibilidad de depurar los indicadores personalizados.
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788
Traté de escribir / rehacer el primer indicador en mql5, ni siquiera esperaba lo complicado que sería para mí :(
Por favor, ayúdenme a reescribir https://www.mql5.com/ru/code/9397
en mql5, no sé dónde conseguir iClose
Gracias de antemano
Lea los artículos de la sección Indicadores
gracias, aquí hay un buen ejemplo https://www.mql5.com/ru/articles/83
Estoy confundido por la construcción de mql5:
Resulta que para obtener los datos del precio de cierre necesito copiar constantemente los datos históricos en el array EURUSD[], y si el indicador ya ha sido calculado y dibujado, entonces no necesito copiar int shiftbars=500 la próxima vez;
esto es lo que me confunde/confunde, cómo hacerlo de la mejor manera sin recálculos innecesarios y asignación de memoria innecesaria
¡Hola!
Realmente me gustaría tener el indicador CCFp en MQL5. Ha sido optimizado recientemente por Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. Intenté hacerlo yo mismo para MQL5, pero no tuve éxito. ¿Tal vez alguien pueda ayudar?
Compruébalo. Les pido a todos que participen en las pruebas.
¿podría indicar dónde encontrar información sobre el mensaje de error?
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Conjunto fuera de rango en 'trend_v3_5.mq5' (81,9)
¿podría indicar dónde encontrar información sobre el error que aparece en el mensaje?
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array fuera de rango en 'trend_v3_5.mq5' (81,9)
Amigos, si tienen tiempo, sigan este enlace https://www.mql5.com/ru/forum/2015
Gracias.
¡Nadie en el foro profesional es capaz de responder a una simple pregunta! ¿Es posible añadir algunos periodos no estándar en mt5 a través del indicador de conversión de periodos?