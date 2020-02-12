Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 7

¿Se han traducido aquí los indicadores de flecha?

Puedo pedirte que traduzcas este: https://www.mql5.com/ru/code/8329

 

De alguna manera pasó desapercibido que a tiempo para el Día del Sysadmin (en la build 299) abrieron el depurador de indicadores

8. MQL5: Se ha añadido la posibilidad de depurar los indicadores personalizados.

Traté de escribir / rehacer el primer indicador en mql5, ni siquiera esperaba lo complicado que sería para mí :(

Por favor, ayúdenme a reescribir https://www.mql5.com/ru/code/9397

en mql5, no sé dónde conseguir iClose

Gracias de antemano

 
IgorM:

en mql5, no se donde conseguir estos iClose

Gracias de antemano.

Lea los artículos de la sección de Indicadores
 
Rosh:
Lea los artículos de la sección Indicadores

gracias, aquí hay un buen ejemplo https://www.mql5.com/ru/articles/83

Estoy confundido por la construcción de mql5:

...
if(EUR){copied=CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT,0,shiftbars,EURUSD);if(copied==-1){f_comment("Ждите...EURUSD");return(0);}}
...

Resulta que para obtener los datos del precio de cierre necesito copiar constantemente los datos históricos en el array EURUSD[], y si el indicador ya ha sido calculado y dibujado, entonces no necesito copiar int shiftbars=500 la próxima vez;

esto es lo que me confunde/confunde, cómo hacerlo de la mejor manera sin recálculos innecesarios y asignación de memoria innecesaria

Kareon:

¡Hola!

Realmente me gustaría tener el indicador CCFp en MQL5. Ha sido optimizado recientemente por Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568. Intenté hacerlo yo mismo para MQL5, pero no tuve éxito. ¿Tal vez alguien pueda ayudar?

Compruébalo. Les pido a todos que participen en las pruebas.

ccfp

Archivos adjuntos:
ccfp.mq5  8 kb
 

¿podría indicar dónde encontrar información sobre el mensaje de error?

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Conjunto fuera de rango en 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

 
m_a_sim:

¿podría indicar dónde encontrar información sobre el error que aparece en el mensaje?

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array fuera de rango en 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

Esta línea dice que hay un error en el código de la línea 81, en concreto, un manejo erróneo del array, lo que significa literalmente que te has salido del array, es decir, que has accedido a una celda del array inexistente
Amigos, si tienen tiempo, sigan este enlace https://www.mql5.com/ru/forum/2015

Gracias.

 

¡Nadie en el foro profesional es capaz de responder a una simple pregunta! ¿Es posible añadir algunos periodos no estándar en mt5 a través del indicador de conversión de periodos?

Archivos adjuntos:
Period_Converter_Opt.zip  6 kb
