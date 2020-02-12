Ayuda para actualizar a MetaTrader 5 sin pérdidas - página 4
Con el paso de arrays es sencillo, hay que especificar la dimensionalidad específicamente.
o al menos
Entonces usted mismo con indukom rulyushch, o ocupado?
Pruébalo tú mismo si no puedes, yo te ayudaré más adelante (en un par de días).
Si fallas, te ayudaré más adelante (en un par de días).
No parece que tenga ningún error, pero no dibuja. De momento no he conseguido que funcione, en la línea 343 falla la división por cero. Tengo que profundizar o buscar otro método de aplicación.
Bien, envíame un mensaje y lo resolveré y me dirás qué es lo que está mal.
Si no lo resuelvo, lo reescribiré :))
No tengo ningún error, pero no dibuja. Hasta ahora no he podido hacerlo funcionar, en la línea 343 sale la división por cero. Tengo que profundizar o buscar otro método de aplicación.
Encontré otro método de aplicación... :))
Creo que es más eficaz, los canales flexibles en los búferes, pero no tenía tiempo para molestarse con los canales de regresión lineal directa (a la memoria intermedia) He utilizado los objetos, puede hacerlo usted mismo si lo desea.
Hola: Por favor, reescriban mi indicador (predictor4.mq4) en MQL5. Intenté programarlo incluso en MQL4, porque no soy programador por educación (todavía estoy estudiando). Este indicador calcula la correlación de todos los instrumentos de la revisión del mercado con el instrumento sobre el que se utiliza el indicador. Utilizando estos datos muestra la distancia en la que el precio puede moverse para el instrumento necesario. Debido a que el terminal se congela durante los cálculos, he movido la parte del código en una función de doble longitud, lo que ha aumentado significativamente la velocidad. Sólo la función MTF_MC_Correlation se ha trasladado a una línea doble. Lo escribí sólo para el par EURUSD, aunque funciona en otros pares, excepto los cruces de yenes. Tengo en el archivo una versión antigua sin plantilla add-on predictor2_old_wo_dll.mq4. mq4. indicador de inclinación necesita la historia, pero MT4 no le gusta para descargar por sí mismo, por favor, vuelva a escribir en MT5.
Voy a echar un vistazo. Haré lo que pueda para ayudar.
Voy a echar un vistazo. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar.
Agrégame en Skype o ICQ (te envié mis coordenadas por MP). Intentemos reescribir juntos.
El borrador está listo.
El resto depende de ti ;)
Hola Dmitry.
Por favor, reescriban estos dos indicadores en MQL5, yo mismo lo intenté pero no funcionó, aunque no son complicados.
Muchas gracias de antemano.
Hola Dmitry.
Lo haré en un par de días.