Echo de menos las alertas integradas... Me gustaría escuchar algún sonido cuando la orden pendiente, el stop loss y el take profit se activan.
Lo siento, puede que sea inapropiado, pero no encontré dónde publicarlo de inmediato.
Guía de referencia de MQL5 / Conceptos básicos del lenguaje / Sintaxis / Identificadores/.
La"Longitud del identificador no puede superar los 63 caracteres." debe corregirse por"La longitud del ID no puede superar los 63 caracteres."Hoy se ha descargado del servidor el archivo de ayuda de MQL5.
¿Es posible hacer que se puedan extraer los archivos de set desde la misma carpeta en la que se han guardado? Ahora mismo, el terminal no recuerda la carpeta en la que se ha guardado el archivo de configuración (o lo hace, pero sólo para el siguiente guardado, no para la extracción).
Corrección.