WinProject:
Eliminar las siguientes pestañas del panel de Herramientas: Noticias, Correo, Calendario, Empresa, Mercado, Señales, Artículos, Biblioteca; o dar la posibilidad de personalizar la visualización de las pestañas. El panel de Herramientas es para trabajar y está muy sobrecargado de pestañas innecesarias. Realice un ajuste - líneas de oferta y demanda con un rayo en lugar de una línea horizontal (sobrecarga el gráfico si hay muchos objetos en el gráfico).

Así pues, este deseo se ha concedido en parte, las pestañas ahora se pueden desactivar...

 

Tengo un par de sugerencias para el Metaeditor:

  • Añadir CTRL+DEL para eliminar una palabra (por ejemplo CTRL+BACKSPACE ahora elimina la palabra del lado izquierdo, yCTRL+DEL no elimina la palabra del lado derecho)
  • fijar el clic en el borde de la barra de desplazamiento (si se hace clic en el píxel más externo de la barra de desplazamiento, no se puede desplazar, hay que alejar el cursor del borde de la pantalla)
 
Me gustaría desplazarme con la rueda del ratón por la barra de la ventana en ME y los gráficos en MT - como las pestañas en un navegador pasando el cursor del ratón por allí.
 
Me gustaría poder desactivar la notificación de actualización. Muy molesto.
 
De todos modos, me acostumbré a mirar los gráficos en Tranzac. En él podías seleccionar en una ventana una lista de instrumentos que te interesaban: acciones, etc., y en otra ventana un gráfico cuya ventana estaba vinculada a esa lista, también podías seleccionar categorías enteras de acciones. Ahora Tranzac no es compatible con J2T. ¿No es posible implementar esto en MT5? Es terriblemente incómodo introducir manualmente cada acción u otro instrumento cada vez.
 
Вячеслав Трубачёв:
En general, estaba acostumbrado a ver los gráficos en Tranzac. En él podías seleccionar en una ventana una lista de instrumentos que te interesaban: acciones, etc., y en otra ventana un gráfico cuya ventana estaba vinculada a esa lista, también podías seleccionar categorías enteras de acciones. Ahora Tranzac no es compatible con J2T. ¿No se puede implementar esto en MT5? Es terriblemente incómodo introducir manualmente cada acción u otro instrumento cada vez.

Puedes hacerlo:

  • guardar una lista de símbolos para cargarla en cualquier momento:

  • guardar los gráficos configurados mediante plantillas y perfiles
Esto requeriría introducir manualmente unas 1.000 acciones de la categoría de interés.
 
Вячеслав Трубachёv:
Esto requeriría introducir manualmente unas 1000 acciones de la categoría de interés.

1. Utiliza el botón - de lo contrario, parece que estás hablando solo.

2. ¿Quién le impide añadir acciones mediante el script MQL5?

3. También puede trabajar con el menú "Símbolos" y seleccionar las secciones del mercado:


 
Vladimir Karputov:

1. Utiliza un botón, de lo contrario parece que estás hablando solo.

2. ¿Quién le impide añadir acciones mediante el script MQL5?

3. También puede trabajar con el menú "Símbolos" y seleccionar las secciones del mercado:


Tampoco todo está bien implementado allí. Por ejemplo, no puedo añadir todas las PENNY STOCKS. Además, tengo que abrir una ventana separada para ver cada acción. Esto es muy inconveniente.
 
Вячеслав Трубachёv:
Tampoco todo está bien implementado allí. Por ejemplo, no puedo añadir todas las PENNY STOCKS. Además, tengo que abrir una ventana separada para ver cada acción. Esto es muy inconveniente.

Póngase en contacto con su corredor de bolsa: haga que configure las listas correctamente o utilice los scripts MQL5.

