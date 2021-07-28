Deseos para MT5 - página 115
Eliminar las siguientes pestañas del panel de Herramientas: Noticias, Correo, Calendario, Empresa, Mercado, Señales, Artículos, Biblioteca; o dar la posibilidad de personalizar la visualización de las pestañas. El panel de Herramientas es para trabajar y está muy sobrecargado de pestañas innecesarias. Realice un ajuste - líneas de oferta y demanda con un rayo en lugar de una línea horizontal (sobrecarga el gráfico si hay muchos objetos en el gráfico).
Así pues, este deseo se ha concedido en parte, las pestañas ahora se pueden desactivar...
Tengo un par de sugerencias para el Metaeditor:
En general, estaba acostumbrado a ver los gráficos en Tranzac. En él podías seleccionar en una ventana una lista de instrumentos que te interesaban: acciones, etc., y en otra ventana un gráfico cuya ventana estaba vinculada a esa lista, también podías seleccionar categorías enteras de acciones. Ahora Tranzac no es compatible con J2T. ¿No se puede implementar esto en MT5? Es terriblemente incómodo introducir manualmente cada acción u otro instrumento cada vez.
Puedes hacerlo:
Esto requeriría introducir manualmente unas 1000 acciones de la categoría de interés.
1. Utiliza el botón - de lo contrario, parece que estás hablando solo.
2. ¿Quién le impide añadir acciones mediante el script MQL5?
3. También puede trabajar con el menú "Símbolos" y seleccionar las secciones del mercado:
3. También puede trabajar con el menú "Símbolos" y seleccionar las secciones del mercado:
Tampoco todo está bien implementado allí. Por ejemplo, no puedo añadir todas las PENNY STOCKS. Además, tengo que abrir una ventana separada para ver cada acción. Esto es muy inconveniente.
Póngase en contacto con su corredor de bolsa: haga que configure las listas correctamente o utilice los scripts MQL5.